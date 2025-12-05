Karty ze série RTX 50xx konečně dostaly omezenou podporu PhysX
zdroj: 2K

Karty ze série RTX 50xx konečně dostaly omezenou podporu PhysX

iPhone PlayStation 4 PC Wii PlayStation 3 Xbox 360 MAC VITA Wii U Xbox One Switch iOS

5. 12. 2025 14:52 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Když letos vyšly první grafické karty série RTX 50xx, Nvidia tak trochu „zapomněla“ přidat podporu fyzikálního enginu PhysX, což se neblaze projevilo při hraní starších her z nultých a desátých let, které trpěly na výkon, protože výpočty PhysX musely jít přes procesor. Firma ale konečně sjednala alespoň částečnou nápravu.

Nový ovladač v omezené míře podporu vrátil. Omezenost spočívá v tom, že se to prozatím týká pouhých 9 nejpopulárnějších her, kam spadá Alice: Madness Returns, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Origins, Borderlands 2, Mafia II, Metro 2033, Metro: Last Light a Mirror’s Edge.

...zdroj: Archiv

Firma ještě slibuje, že v první části roku 2026 by se na seznam měl přidat ještě Batman: Arkham Asylum. Žádné další hry oznámené nebyly, nicméně pokud hráči budou dostatečně hlasití, možná si je vydupají stejně jako teď.

Smarty.cz
Tagy:
horor akční FPS
Zdroje:
Nvidia
Hry:
Metro 2033 Mafia II Batman Arkham Asylum Mirror's Edge Batman: Arkham City Alice: Madness Returns Metro: Last Light Borderlands 2 Assassin's Creed IV: Black Flag Batman: Arkham Origins
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Path of Exile 2 – The Last of the Druids
Samson – Oznámení
Samson – Oznámení
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Splitgate: Arena Reloaded – Datum vydání
Total War: Medieval III - Oznámení
Total War: Medieval III - Oznámení
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Fight Club #753 – Ohlédnutí za rokem s Karlem Drdou
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
Styx: Blades of Greed - Datum vydání
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
High on Life 2 - Humanzapro Trailer
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
World of Warcraft: Midnight – Bydlení
The Long Dark – Poslední epizoda
The Long Dark – Poslední epizoda
Kill Bill x Fortnite
Kill Bill x Fortnite
County of Fortune – Postup ve vývoji
County of Fortune – Postup ve vývoji
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
World of Warcraft: Midnight – Datum vydání
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Fight Club #752 – O budoucnosti AI ve hrách
Space Marine 2 - Reclamation Update
Space Marine 2 - Reclamation Update
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Fight Club #751 – Kdo vyhraje The Game Awards 2025?
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Raji: Kaliyuga – Odhalení
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Tides of Annihilation – Premiéra hratelnosti
Zoopunk – Oznámení
Zoopunk – Oznámení
Vampire Crawlers – Představení
Vampire Crawlers – Představení
Armatus – Oznámení
Armatus – Oznámení

Nejnovější články