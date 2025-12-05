Karty ze série RTX 50xx konečně dostaly omezenou podporu PhysX

Když letos vyšly první grafické karty série RTX 50xx, Nvidia tak trochu „zapomněla“ přidat podporu fyzikálního enginu PhysX, což se neblaze projevilo při hraní starších her z nultých a desátých let, které trpěly na výkon, protože výpočty PhysX musely jít přes procesor. Firma ale konečně sjednala alespoň částečnou nápravu.
Nový ovladač v omezené míře podporu vrátil. Omezenost spočívá v tom, že se to prozatím týká pouhých 9 nejpopulárnějších her, kam spadá Alice: Madness Returns, Assassin’s Creed IV: Black Flag, Batman: Arkham City, Batman: Arkham Origins, Borderlands 2, Mafia II, Metro 2033, Metro: Last Light a Mirror’s Edge.
Firma ještě slibuje, že v první části roku 2026 by se na seznam měl přidat ještě Batman: Arkham Asylum. Žádné další hry oznámené nebyly, nicméně pokud hráči budou dostatečně hlasití, možná si je vydupají stejně jako teď.