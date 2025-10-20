Nejčtenější články týdne – Návrat válečného giganta
Nejčtenější články týdne – Návrat válečného giganta

Mezi nejčtenějšími články za minulý týden se vyjímá návrat legendární série Battlefield, která s novým dílem rozproudila proměnlivou debatu o moderní vojenské akci. Nový šéf série, Vince Zampella, provokativně prohlásil, že Call of Duty by bez jeho někdejších konfliktů s EA neexistovala, což pořádně rozvířilo herní komunitu. Krom toho jsme se ponořili do pestrého světa nezávislých her, které často unikají pozornosti mainstreamového publika. Například hra Absolum, která chytře kombinuje prvky roguelite a retro mlátiček, zaujala naši redakci tak, že nechybí mezi nejdiskutovanějšími tématy týdne.

