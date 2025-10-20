Nejčtenější články týdne – Návrat válečného giganta

Mezi nejčtenějšími články za minulý týden se vyjímá návrat legendární série Battlefield, která s novým dílem rozproudila proměnlivou debatu o moderní vojenské akci. Nový šéf série, Vince Zampella, provokativně prohlásil, že Call of Duty by bez jeho někdejších konfliktů s EA neexistovala, což pořádně rozvířilo herní komunitu. Krom toho jsme se ponořili do pestrého světa nezávislých her, které často unikají pozornosti mainstreamového publika. Například hra Absolum, která chytře kombinuje prvky roguelite a retro mlátiček, zaujala naši redakci tak, že nechybí mezi nejdiskutovanějšími tématy týdne.
Nejčtenější články týdne
10 tipů a triků pro hraní Battlefieldu 6
Battlefield 6 – recenze návratu multiplayerového giganta
„Call of Duty existuje jen proto, že EA byli kreténi,“ říká šéf Battlefieldu Vince Zampella
AKTUALIZOVÁNO: Po dvou dekádách odkládá asasínskou kápi tvůrce série Assassin's Creed
Videoherní poprvé: Průkopníci herních mechanismů, bez nichž si hry dnes neumíme představit
Redakce doporučuje
Sonic Racing: CrossWorlds – recenze závodů mezi dimenzemi
Zemřel Tomonobu Itagaki, autor sérií Dead or Alive a Ninja Gaiden
Absolum – recenze fantasy roguelite mlátičky
Pod radarem: Ať žije Arkanoid, Doom, beat 'em up a kostky!
Star Wars: Eclipse stále žije. Quantic Dream dělá ještě na další hře
Videa