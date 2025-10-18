Pod radarem: Ať žije Arkanoid, Doom, beat 'em up a kostky!

Pod radarem je náš týdeník, kterým chceme vyzdvihnout nejnovější vydané hry, aby nepropluly bez povšimnutí. Řeč je zejména o menších nezávislých titulech, které jsou příliš divné, odvážné či prostě jen nenápadné a jinak okrajové, než aby se prodraly současným houštím k mainstreamovému publiku. Z mnoha takových her se mohou stát skryté klenoty, takzvané „spící hity“. Bude to platit i o některé z novinek níže?
Absolum – Takřka perfektní beat ‘em up z devadesátek s roguelite prvky současnosti
Tvůrci Metal Slug, Streets of Rage či WonderBoy ze studia Dotemu se tak nějak zaměřují na dnes již vzácně vídaný žánr mlátiček beat ‘em up, které byly na výsluní zejména v devadesátkách, a to díky herním automatům.
Jejich nejnovější počin Absolum ale všem jasně dokazuje, že není důvod, aby žánr umíral, když může díky propojení s moderními roguelite prvky vyloženě zářit. To neříkám já, ale tisíce hráčů, kteří hře zajistili přes 90 % na Steamu, nemluvě o desítkách recenzí kritiků, kde se naprostá většina shoduje na 9 bodech z 10.
Návykovost je zkrátka mocný nástroj. Řada různých hrdinů vás u obrazovky udrží na dlouhé hodiny, jelikož se za každého hraje úplně jinak. Ještě aby ne, když se jeden ohání mečem, další pistolí, třetí kouzelnou holí a čtvrtý vlastní vylepšenou rukou.
Obecně vynikající akce je tu podpořená odemykáním spousty dalších schopností mezi nevydařenými pokusy hru pokořit, ale pozadu nezůstává ani parádní vizuální stránka a jeden z nejlepších soundtracků roku, na němž se podílely hvězdy jako Gareth Coker (Ori, Halo Infinite, Prince of Persia), Yuka Kitamura (Dark Souls, Elden Ring) a Mick Gordon (Doom Eternal, Atomic Heart). Tady prostě a jednoduše není vůbec o čem…
Steam, PlayStation 5, Switch – 600 korun
Dicealot – Kostky z Kingdom Come? Ve stylu Balatra?? A s králem Artušem?!?
Jistě, Dicealot nevypadá po grafické stránce zrovna lákavě, ale jen si vzpomeňte na Vampire Survivors či Balatro a kolik desítek či stovek hodin jste v nich nakonec nechali? Dicealot by snadno mohl být další takový případ.
Je to kostkovka ne nepodobná minihře z Kingdom Come, tedy klasické kostky se snahou sbírat bodované sady a pokoušením štěstí, kdy je jen na vás, jak dlouho budete kostkami házet a riskovat, že o veškeré nasbírané skóre ve výsledku přijdete.
Nasbíraným skóre se samozřejmě myslí zranění, které v roli královny Guinevere uštědříte nepřátelům ve snaze zachránit prokletého krále Artuše. Kromě hazardní složky s pokoušením štěstí váš ještě zláká přítomnost více než stovky unikátních kostek, jimiž si rozšíříte svou zásobu a které vám pomohou dosahovat absurdních komb.
Skombinujte je s desítkou zbraní, které jsou schopné změnit celkovou hratelnost a rovnou sedmi úrovněmi obtížností, a opravdu by nemělo hrozit, že se Dicealot hned tak omrzí. Pokud tedy samou zlostí nad náhodou neprohodíte klávesnici monitorem…
Steam – 360 korun
Demo k dispozici.
Undusted: Letters from the Past – Emotivní očišťování předmětů
Není to poprvé, co vám hra umožní trávit váš volný čas úklidem ve virtuálním světě. Kdo by se přece namáhal v tom skutečném, když na obrazovce stačí jen hýbat kurzorem? Nicméně Undusted není jen „simulátorem“ úklidu. Je to zenová hra, jejíž příběh vás pravděpodobně dojme.
Nebudete zrovna Marie Kondo, protože místo úklidu celých místností a organizace majetku tu budete čistit samostatné předměty od špíny, nečistot či jim vracet jejich zašlý lesk. A neprovozujete žádný obchůdek, protože tohle je příběh jedné rodiny.
Jste Adora, která před časem přišla o svou maminku a konečně se rozhoupala probrat se všemi těmi zapomenutými předměty v nyní již jejím domě. A jak tak sedí u toho stolu a používá nejrůznější čistící nástroje a metody, rozpomíná se na nejrůznější příběhy spojené s jednotlivými předměty.
Díky tomu budete postupně odhalovat příběh Adory a její matky, jejich vztah a proč se jednoho dne pokazil tím nejhorším možným způsobem. Vedle poklidné hratelnosti a emotivního vyprávění lákají tvůrci ještě na uspokojivé zvuky, kdy si s každým předmětem dali extra péči. No, někdy je i na takové hry ta pravá nálada a zrovna podzimní melancholie je tomu dle mého dobře nakloněna.
Steam, Switch – 235 korun
Demo k dispozici.
Ball x Pit – Roguelite Arkanoid, který má pořádné koule…
Se hrou jako Ball x Pit jste se mohli setkat už dříve na mobilních zařízeních. Pár tvůrců se zkrátka rozhodlo vrátit se pro inspiraci do dob dávno minulých, vytáhnout z nich prastarý Arkanoid a zkusit ho lépe či hůře inovovat. V případě Ball x Pit rozhodně lépe.
Jedná se totiž o akční hrdinský bullet hell, kde na vás čeká přes 60 koulí s nejrůznějšími efekty. Koule jednoduše vystřelujete coby hrdina před sebe, pak se odrážejí od stěn, ale předně od neustále se přibližujících překážek, které se tím poškozují a ve výsledku i ničí.
Ne všechny překážky jsou ale pasivní, takže se často sami budete muset uhýbat projektilům, zatímco taktizujete, kam poslat další kouli, aby se co nejdéle odrážela a nadělala co největší paseku.
Samozřejmě jsme v oblasti roguelite her, takže jednou chtě nechtě prohrajete, abyste si vylepšili svou základnu (skrze budování více než 70 staveb s různými účely) a prožívali čím dál tím lepší a šílenější jízdy. No jen se koukněte na parádní, vtipný trailer a peněženka rozhodně nezůstane zavřená.
Steam, PlayStation 5, Xbox Series, Switch – 365 korun
Before Exit: Gas Station – Simulátor benzínky s paranormálním přesahem
Before Exit: Gas Station klidně může být tou nejpodivnější hrou, s jakou se setkáte. A ano, i s přihlédnutím k existenci her jako Goat Simulator a Baby Steps… Není to taková potrhlost, zkrátka jen opravdu, ale opravdu divná hra, v níž musíte být naprosto důslední v docela nudných činnostech, jen abyste byli záhy vyvedení z míry prapodivnou anomálií.
Jste zaměstnancem odlehlé benzínky kdesi v hlubokých lesích, nicméně hra vám nedovolí starat se o denní provoz. To se děje za zavřenými dveřmi, zatímco vám hráčům je dovolené jen benzínku připravit na noční zavíračku.
To znamená vytřít podlahu, uklidit smetí, vynést odpadky, doplnit ruličky toaleťáku na záchodky, vrátit nářadí do garáže, doplnit regály se zbožím, zavřít okna, zhasnout a konečně odejít zadním vchodem.
A tehdy se od svého šéfa dozvíte, zda jste náhodou nezapomněli byť jen na jediný úkon. Pokud ne, pokračujete dál. Pokud ano, dostanete napomenutí a den si zopakujete. Za tři napomenutí si vysloužíte vyhazov z práce, zatímco za perfektní zvládnutí sedmi dnů získáte povýšení, což v tomto případě znamená konec hry.
Nicméně Before Exit: Gas Station máte hrát opakovaně, protože sedm dní znamená jen sedm možných scénářů z celkových čtyř desítek, tedy i jiné děsivé anomálie a příběhy. Abyste odhalili vše, budete hrou procházet několikrát a pokaždé bude její náplní… dbát na naprosto každý detail a nevynechat ani jeden úkon úklidu benzínky. Divné, nemálo, ale vlastně možná geniální?
Steam – 235 korun
Dice Legends – Kostkové Slay the Spire od tvůrce Gwentu a Cyberpunku: Edgerunners
Je až s podivem, jak nenápadná je hra Dice Legends. Má totiž nejen skvělou myšlenku, ale i tým plný zvučných jmen. Tím nejzvučnějším je Rafał Jaki, který se podílel na vzniku karetní hry Gwent, komiksu Zaklínač: Rónin i seriálu Cyberpunk: Edgerunners. Hudbu zase složil LouisF, který je podepsaný pod indie hitem Balatro.
No a pak je tu tedy ještě samotná hra, která na leckoho může působit jako předělávka Slay the Spire, či spíše méně známé Dicey Dungeons. I tady si v roguelite duchu postupně bitvu za bitvou rozšiřujete a vylepšujete svůj balíček smrtících a kombících se karet, které ale bez kostek neuštědří ani ránu.
Kromě dobírání karet do ruky tedy i házíte kostkami, které aktivují jednotlivé karty. A to si pište, že mezi kartami a kostkami dochází k synergiím a takovým kombinacím, které vyvolávají ony skvělé pocity z „rozbití hry“.
Navíc můžete hrát za jednoho ze tří hrdinů. Jeden se soustředí na štíty a meče, přičemž hází šestistěnnou kostkou. Druhý si z osmistěnné kostky ukládá magii, kterou později uvolní v mocném výbuchu. No a třetí pomocí dvanáctistěnky vyvolává zvířátka. Zkuste demo, ale něco mi říká, že u něj nezůstane…
Steam – 485 korun
Demo k dispozici.
Mohrta – Opravdu prapodivná retro střílečka na enginu Dooma
Nakonec tu máme chuťovku pro opravdové fanjšmekry. Mohrta je totiž originální mix střílečky a RPG ve hned pěti otevřených světech, které můžete prozkoumávat v libovolném pořadí svým vlastním tempem, a kde na vás v každém čeká úplně jiná dimenze s jinými biomy a skutečně prazvláštními monstry.
Čekají tu na vás i questy plné NPCček, stejně jako řada zbraní, kde vedle sebe koexistují nejrůznější meče, moderně vypadající zbraně, a dokonce i nejrůznější mimozemské hračky působící organickým dojmem. Představivost tvůrců zjevně nezná žádné meze, a to je setsakra dobře!
Celé to navíc běží na enginu GZDoom, tedy volně dostupném nástroji, který byl vytvořený s pomocí zdrojového kódu Dooma. Tepe tu velmi staré, ale pořádně poctivé srdce, které tvůrce ždímá na maximum a vytváří v něm jinde nevídané světy. Tak puškohled k oku, zaměřit pouštního červa a pálit!
Steam – 425 korun