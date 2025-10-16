Zemřel Tomonobu Itagaki, autor sérií Dead or Alive a Ninja Gaiden
Zemřel Tomonobu Itagaki, autor sérií Dead or Alive a Ninja Gaiden

Ve věku 58 let zemřel Tomonobu Itagaki, japonský herní vývojář a autor sérií Dead or Alive a Ninja Gaiden, který se nesmazatelně zapsal do historie akčních a bojových her. Smutnou zprávu potvrdil příspěvek na jeho oficiálním facebookovém profilu, zveřejněný podle jeho přání po smrti.

V emotivním rozloučení Itagaki napsal: „Plamen mého života se chystá zhasnout. To, že byl tento vzkaz zveřejněn, znamená, že můj čas konečně nadešel. Už nejsem na tomto světě. Své poslední poselství jsem svěřil někomu, kdo je mi velmi drahý. Můj život byl nepřetržitým bojem, který jsem stále vyhrával. Způsobil jsem spoustu potíží ostatním, ale jsem hrdý na to, že jsem bojoval až do konce a držel se svých zásad. Ničeho nelituji, ale hluboce mě mrzí, že jsem svým fanouškům nestihl přinést nová díla. Je mi to líto. Tak to chodí.“

Itagaki patřil mezi nejvýraznější osobnosti japonského herního průmyslu přelomu tisíciletí. V 90. letech založil tým Team Ninja, původně známý jako Tecmo Creative #3, kde stál za vznikem ikonické série Dead or Alive, která kombinuje technicky náročnou bojovku s provokativní stylizací. Pod jeho vedením vznikla také moderní 3D verze Ninja Gaiden, která proslula kombinací brutální obtížnosti a precizního ovládání.

Jeho kariéra ovšem nebyla bez kontroverzí. V roce 2006 byl obviněn bývalou kolegyní ze sexuálního obtěžování, což vedlo k jeho odchodu z vedení společnosti Tecmo. Soud ho však o rok později plně zprostil viny. Následně se Itagaki dostal do sporu se svou bývalou firmou kvůli nevyplaceným bonusům za Dead or Alive 4, přičemž v roce 2010 dosáhly obě strany mimosoudního vyrovnání.

Dead or Alive 5
Dead or Alive 5
Dead or Alive 5
Galerie

Po odchodu z Koei Tecmo založil Valhalla Game Studios, kde vznikl ambiciózní, ale komerčně i kriticky neúspěšný titul Devil’s Third. Ani to však jeho odhodlání nezlomilo, v roce 2021 založil nové studio Itagaki Games, kde pracoval na dalším projektu.

Tomonobu Itagaki byl známý nejen svým přímým vystupováním, ale i vzhledem, na veřejnosti vystupoval v tmavých brýlích a kožené bundě. Pro mnohé představuje zosobnění éry, kdy se vývojáři nebáli být osobnostmi a herní design byl otázkou osobního přesvědčení. 58letý vývojář za sebou kromě odkazu zanechal dceru.

