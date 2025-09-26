Kybernetickým nindžou bez bariér. Ninja Gaiden 4 se přizpůsobí vaším zkušenostem
zdroj: Team Ninja

Kybernetickým nindžou bez bariér. Ninja Gaiden 4 se přizpůsobí vaším zkušenostem

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 9. 2025 12:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Ninja Gaiden 4 i přes pokročilou číslovku v názvu se bude snažit o nakopnutí nekompromisní série, a to nejen svou brutalitou a šílenými souboji s bossy. Team Ninja se v minulosti vyjadřoval v tom smyslu, že cesta kybernetickým Tokiem se pokusí oslovit i nováčky, čemuž budou odpovídat adaptivní možnosti výzvy.

Tým pro čtyřku vytvořil propracovaný systém nastavení obtížnosti, aby každý z hráčů našel správnou výzvu odpovídající jeho zkušenostem. Základní svatou trojicí je poměrně tradiční rozdělení na jednoduchou, normální a náročnou úroveň. V rámci každé z nich však existují „jemnější“ volby, které můžete během hraní libovolně přepínat.

Nejlehčí obtížnost zvaná Hero proto nabízí automatické úskoky a bloky, které nováčkům uvolní ruce a umožní jim se bezpečněji seznámit se hrou a vzorci nepřátel. Postupným osvojováním si ale tyto asistence klidně můžete vypnout, případně plně přejít na obtížnější režimy.

zdroj: Microsoft

Veteráni si mezitím mohou například vypnout ukazatel zaměření na nepřítele a jakmile jednou projdou příběhem, pustí se do Master Ninja obtížnosti. Odemkne se tím nekompromisní a brutální náročnost s agresivním chováním nepřátel, kde je každá chyba smrtelná. Pokud byste snad ale chtěli takovou výzvu jen ochutnat, v rámci kapitol najdete tzv. Očistce – zkoušky, kde obětujete část zdraví výměnou za vyšší odměnu.

Ninja Gaiden 4
Novinky
Krvavá hostina japonské svéráznosti. Ninja Gaiden 4 dorazí na podzim

Mimo příběh vypilujete zkušenosti v tréninkovém režimu, kde testuje komba, čelíte vybraným nepřátelům a bez stresu zkoušíte, co dovedete. Naopak masochisté by mohli najít zalíbení v Death Wish módu, kde se resetuje postup a výzva ještě přituhne.

Už z ukázek je mimo jiné jasné, že Ninja Gaiden 4 bude krvavou hrou. Tělní tekutiny létají vzduchem stejně jako končetiny. Pokud by to náhodou na vás bylo moc, násilí zmírníte zapnutím jediného posuvníku. A kdybyste se přes všechny ty asistenty stejně ztráceli, automatický pohyb a léčení vám podají pomocnou ruku.

S Jakumem na jeho krvavou cestu vyrazíte už 21. října na PC, PlayStationu 5 i Xboxu Series X/S.

