Po dvou dekádách odkládá asasínskou kápi tvůrce série Assassin's Creed. Nechce vést značku pod Tencentem

Po téměř dvaceti letech opustil Ubisoft klíčový tvůrce série Assassin’s Creed, Marc-Alexis Côté. Jeho odchod přichází krátce poté, co vydavatel oznámil vznik nové divize Vantage Studios, která má ve spolupráci s čínskou společností Tencent převzít dohled nad vývojem značek Assassin’s Creed, Far Cry a Rainbow Six.
Côté, jenž od roku 2022 zastával pozici výkonného producenta celé série, dostal nabídku stát se jedním z vedoucích nové pobočky, ale podle informací IGN ji odmítl. V interním e-mailu zaměstnancům to potvrdil spoluvýkonný ředitel Vantage Studios Christophe Derennes, který uvedl, že Côté měl „vlastní očekávání a priority ohledně budoucnosti studia“.
Côté nastoupil do Ubisoftu už v roce 2005 jako softwarový inženýr a během let se podílel na řadě významných projektů – od Prince of Persia: The Forgotten Sands až po několik dílů Assassin’s Creed. V rámci série se vypracoval od designéra misí v Assassin’s Creed Brotherhood až po šéfa vývoje Assassin’s Creed III a kreativního ředitele Syndicate. Později vedl vývoj Odyssey a nakonec se stal hlavní tvůrčí silou celé značky.
Od roku 2022 dohlížel na nový koncept sjednoceného univerza v rámci tzv. Animus Hubu, který má propojit všechny budoucí hry do společného příběhového rámce. Prvním titulem vydaným v rámci této platformy se letos stal Assassin’s Creed Shadows.
„Jsme hluboce vděční za přínos, který Marc-Alexis za ty roky Ubisoftu dal, a zejména za to, jak pomohl formovat sérii Assassin’s Creed do její současné podoby,“ uvedl mluvčí společnosti. „Jeho vize, kreativita a oddanost zanechaly výraznou stopu jak v našich týmech, tak u fanoušků.“
Podle posledních informací by se značka měla poprvé objevit i na chystaném Nintendo Switch 2, kam míří port Assassin’s Creed Shadows plánovaný na prosinec. Mezitím se objevila také zpráva, že Ubisoft loni zrušil projekt zasazený do období americké občanské války – údajně kvůli obavám z kontroverzí v aktuálním politickém klimatu USA. Jestli se odchod vůdčí osobnosti značky projeví třeba zásadní změnou hratelnosti dalších dílů oblíbené série, je ve hvězdách. Nicméně Tencent asi za nový impuls inovativní kreativity považovat nelze.