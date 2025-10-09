Ubisoft zrušil Assassin's Creed, ve kterém jste měli bojovat proti Ku Klux Klanu

Občas je docela zábava číst o projektech, které nikdy nedošly naplnění. Jako například docela divoký nápad Ubisoftu vytvořit Assassin's Creed, ve kterém byste za černocha bojovali proti vzestupu Ku Klux Klanu na americkém jihu. Hra měla být zasazena v období po americké občanské válce. Ubisoft se hru rozhodl zrušit loni hned z několika důvodů.
Jak vysvětluje novinář Stephen Totilo s odkazem na zdroje, které v Ubisoftu pracují nebo pracovaly, primární důvody, proč francouzské studio hru zařízlo, byly hned dva. Zaprvé mělo vedení strach, že oznámení podobného projektu by rozpoutalo podobný online nářek jako zahrnutí Jasukeho v Assassin's Creed Shadows. Druhým důvodem byla samotná tematika, načasování a momentální politická situace v Americe.
„Příliš politické téma v nestabilní zemi. Byl jsem hrozně zklamaný vedením, ale nepřekvapilo mě to. Dělají více a více rozhodnutí, aby zachovali politický status quo, odmítají se postavit za nějakou věc, názory, riskovat, dokonce i kreativně,“ řekl Totilovi jeden z pětice zdrojů.
Nebylo by to ale poprvé, kdy by se Ubisoft zabýval tématy jako otroctví. Vzpomenout můžeme třeba na spin-off Assassin's Creed: Freedom Cry s Adéwalém, kde osvobozování otroků patřilo k ústředním mechanismům. Ale zjevně tyto doby pominuly a příběh bývalého otroka, který bojuje proti templářům v bílých hábitech a čepicích Klanu, už je pro dnešní Ubisoft příliš. Mimochodem to nejspíš taky znamená, že nikdy nebude mít odvahu udělat druhoválečného asasína... asi je téma příliš politické.
Je dobré taky podotknout, že i přes všechen ten bojkot Assassin's Creed Shadows jde o jednu z nejprodávanějších her letošního roku. V Evropě drží druhé místo za EA Sports FC 25 (takže jde o nejprodávanější hru vydanou letos), v Americe se držela na druhém místě, kde ji překonaly pouze Monster Hunter Wilds. V sérii by mělo jít o druhý nejprodávanější díl po Valhalle.