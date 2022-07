Jakou hru bychom rádi viděli jako animovaný seriál?

7. 7. 2022 18:00 | Z redakce | autor: Redakce Games.cz

Animovaný seriál Cyberpunk: Edgerunners inspirovaný Cyberpunkem 2077 vyjde už koncem léta, Netflix nás dráždí různými upoutávkami a my se pomalu nemůžeme dočkat. Nejde ale o jediný animák podle herní předlohy: Užili jsme si Castlevanii, Dotu nebo třeba Arcane ze světa League of Legends. Adaptace her si na poli animovaných seriálů vedou víc než dobře, tak si pojďme říct, jaké tituly bychom rádi viděli zpracované příště.

Patrik Hajda: SnowRunner

SnowRunner je jedna z mých nejhranějších her vůbec, protože spojuje mou lásku k vozidlům, velkým pneumatikám, herní fyzice, doručování a obecné simulaci. Nedivím se proto, že mě v tomto zadání napadl jako první, i když se to může zdát absurdní.

Ale když si to představíte jako Auta od Pixaru, tedy náklaďáky s očima, ústy a schopností mluvit, tak to najedou začne dávat skvělý smysl. Byl by tu obrovský hromotluk Azov 64131 s ruským přízvukem, namachrovaný Američan Hummer H2 a nechyběl by prostý, ale všeho schopný Čech Tatra 813.

Společně by v každé 10 až 15minutové epizodě vyráželi na nové dobrodružství do hlubokých lesů. Jednou by zavítali do obzvlášť rozbahněného močálu, kde by byl uvázlý nepřekonatelný TUZ 420 Tatarin. Jak by se naší trojici mohlo podařit zachránit někoho, kdo se běžně před ničím nezastaví?

Jindy by je čekal uklouzaný výlet na vrcholek zasněžené hory, kam mají dopravit zásoby pro odříznutou expedici. V dalším dílu by divák ani nedýchal ve chvílích, kdy nejmenšího ze skupiny strhne proud a on se začne topit. V takové chvíli jde o vteřiny, navijáky se vymršťují a Tatra s Azovem ze všech sil tahají Hummera proti proudu.

Nechyběly by vypjaté situace na skalních římsách, opravování píchlých pneumatik, výměna součástek, objevování nových kamarádů a došlo by i na nějaké to pořádně zablácené závodění. Proklínám tě, Bětko, za nápad na tento článek, protože teď už si život bez animáku SnowRunner: Bahnem a sněhem neumím představit!

Vašek Pecháček: Tyranny

S adaptací fantasy příběhů je ten problém, že v hrané verzi bývají strašlivě drahé. Je potřeba ohromná spousta počítačových efektů, abyste vytvořili všechny ty draky a obří hrady a ohnivé koule, zároveň musíte zaměstnat armádu maskérů a krejčích, aby se postarali o podobu hlavních hrdinů. A i když do toho všeho nalijete miliony dolarů, může to dopadnout jako Kolo času a spousta fanoušků se vám akorát vysměje.

Proto si nedělám naděje, že by se Tyranny, odvážné fantasy RPG od studia Obsidian, v němž netradičně hrajete za „toho zlého“, stalo příštím The Last of Us s Pedrem Pascalem. Ale další Castlevania by z něj úplně klidně být mohla.

Filmy a seriály z perspektivy vrahů a padouchů jsou asi častější než počítačové hry, stejně by to ale byl poměrně novátorský zážitek – příběh o přisluhovači nebo přisluhovačce temného pána, který se právě chystá dobýt poslední kousek svobodného světa. A ne o nějakém trapném Mirku Dušínovi, který se na poslední chvíli odvrátí od Impéria a stane se z něj rebel. Pěkně to dovést do důsledků.

Seriál Tyranny by musel cíleně a pečlivě dekonstruovat něco, co je bohužel ve fantasy, případně historických snímcích až příliš obvyklé: Moderní morálku v době, kam vůbec nezapadá.

V našem světě si možná vážíme milosrdenství, umíme se shodnout na tom, že civilisté, zvlášť dětského věku, by měli být chráněni před hrůzami války. Masakrování zajatců je pro nás špatné, mučení je pro nás špatné, drancování a pálení vesnic je pro nás špatné… Ale proč by to mělo být špatné i pro obyvatele naprosto odlišného, magií prodchnutého světa, který toho s tím naším má pramálo společného?

Společně bychom se mohli podívat na animovanou sondu do společnosti, která je jiná. Děsivá, krutá, odporná, ale o to zajímavější. A ještě bychom během toho sledovali epické šermování a čaroděje, kteří po sobě metají mocná kouzla. Dokonalý animák pro otrlejší.

Alžběta Trojanová: Elden Ring

Hry od FromSoftware nejsou můj šálek čaje, jedno jim ale musím nechat: Svět mají vždycky naprosto bezkonkurečně zpracovaný. Byť jsem Elden Ring nehrála, viděla jsem několik videí o historii a postavách, se kterými se potkáte. A pane jo! Ten materiál je příliš šťavnatý na to, aby ho někdo nezpracoval jako seriál.

Samozřejmě by muselo jít ideálně o prequel ještě před zničením Elden Ringu. Dostalo by se nám vysoké politiky, divokých příbuzenských vztahů a bohů, kteří řeší svoje božské, značně komplikované problémy. Zavání mi to nedávným seriálem Dota: Dragon’s Blood. Vlastně je to podobná situace, kdy jsem původní hru nehrála, ale zajímavý svět, kde se bohové prochází mezi smrtelníky, si užívám plnými doušky.

Elden Ring navíc není obyčejné fantasy. Kdyby mělo jít o standardní hranou produkci, tak by to buď vypadalo pěkně mizerně, nebo by to stálo nesmyslné peníze, co by sotva stačily na jednu sezónu. Animák se zdá být skvělým řešením. Jak jinak zpracovat takového Radahna a jeho miniaturního koníčka Leonarda bez toho, aby to vypadalo směšně?

Pavel Makal: Fallout

Předem říkám, že mi ani nedávno oznámené angažmá Kylea MacLachlana v chystané hrané adaptaci postnukleárního RPG Fallout neudělalo velkou radost. Vlastně totiž dost pochybuju, že se seriáloví autoři budou soustředit na ty aspekty, které jsem na Falloutu vždycky nejvíc oceňoval já, tedy břitký černý humor a antiválečný postoj, který jasně upozorňuje, že jaderný konflikt se nedá vyhrát. Ostatně, rezignovaly na ně už poslední herní díly od Bethesdy.

Když už bych ale měl dostat nějaký seriál ze světa Falloutu (a klidně animovaný, stylizací by mohl připomínat třeba Archera), rád bych to, po čem dlouho volám i ve světě her a co z logických důvodů nikdy nedostanu – chci totiž prequel.

Chci špionážní drama z prostředí čínsko-americké války v retrofuturistických kulisách, které Fallout tak mistrně využívá. Chci slyšet víc o budování krytů zlotřilou společností Vault-Tec, chci znát politické machinace, vojenská tajemství, počátky výzkumů FEV a chci vidět společnost na vrcholu konzumní radosti, která se neodvratně blíží k jadernému holokaustu. V mém vysněném seriálu podle Falloutu by příběh pádem bomb 23. října 2077 skončil, ne začal.

Šárka Tmějová: Disco Elysium

Ano, já vím, že se na motivy Disco Elysium chystá hraný televizní seriál. Jenomže tenhle seriál dělá Amazon. Disco Elysium si celkem nepokrytě tropí šoufky z kapitalismu, jeho tvůrci ze studia ZA/UM se klidně nechají nazývat komunisty a jejich tvorbu má adaptovat produkce vycházející z toho snad nejvíc bezpáteřního monopolu, jaký si dovedete představit? Nenechte se vysmát.

Kdepak, já bych na motivy jednoho z nejlepších RPG na světě chtěla animák. Takový, co budou s mizerným dabingem dávat na ČT2 v době pohádek a rodiče ho budou pouštět dětem, i když pro ně nebude vůbec vhodný a ony pak budou mít noční můry z pána, který je tak bohatý, až se kolem něj láme časoprostor, a vyrostou z nich alkoholici.

Nikdo si nebude jistý, jak se hlavní hrdina vlastně jmenuje, ale z interakcí bude jasné, že mezi ním a jeho parťákem Kimem vládne silné sexuální napětí, takže o nich dospívající dívky budou psát homoerotické fanfikce, ale jejich konzervativní rodiče si budou myslet, že jsou to dva jen dobří přátelé.

Jo a celé by to měl nakreslit Alex Hirsch, autor Gravity Falls, protože už prokázal, že zvládne propojit fantasmagorické konspirační mystično s prostředím roztomilého animáku, který projde i přes Disney. Myslím, že nemám vůbec náročné požadavky.

Adam Homola: „Hitman“

Nad komediální variací na Vampire the Masquerade: Bloodlines už fantazírovat nemusím, dostal jsem povedené Co děláme v temnotách a jsem víceméně spokojen. Člověk by řekl, že v dnešní době, kdy je možné mít absurdní seriál o nudících se upířích spolubydlících, je možné všechno. Jenže bych vsadil boty, že následující nápad ve formě animovaného seriálu (a asi ani v žádné jiné podobě) jen tak nevznikne.

Představte si animák s hravým tónem Luca a hranatým vizuálním stylem připomínajícím Up. Hlavními hrdiny by byla dvojice chlapců, kteří by místo skútru a skrývání svého pravého já řešili jinou klukovinu – kutilství. Oba by byli šikovní a namísto provádění lumpáren a rozbíjení věcí by je bavilo věci tvořit a stavět. Boudu pro psa, bunkr na zahradě, domek na stromě, rampu na skákání na kole...

Jsou to malí kluci, a tak nemají peníze, materiál ani nástroje. Jenže... Jenže kluci by měli to štěstí, že by se vždycky ocitli na stejném místě činu, kde jen pár minut předtím řádil Agent 47. Ale pozor, ne ten ikonický, precizní a nekompromisní Silent Assassin, který by za sebou nenechal žádnou stopu, odpravil by jen a pouze svůj cíl formou nehody a pak zase nenápadně zmizel. Kluci by měli štěstí na chaotického zmatkaře, Agenta 47 takového, jakého znáte z našich LongPlayů s Vaškem. Proto by se po něm po všech lokacích povalovala hromada kladiv, šroubováků, páčidel, kleští, trubek, cihel, nůžek, lopat, tesařských kladiv, hasáků a dalších užitečných nástrojů.

Kluci by tak v každé epizodě museli najít potřebné nářadí a po Hitmanovi posbírat všechno, co by vyžadoval aktuální projekt. Nouzi by neměli ani o peníze, protože po lokacích by se přirozeně povalovala hromada mincí. Za nastřádané peníze by si mohli ve zdejší variaci na hobby market kupovat věci jako kobercovky, šroubky, hřebíky a další nezbytnosti.

A co poslední díl skládačky ve formě prken, plachet a dalšího materiálu? Inu, téměř v každé úrovni Hitmana je spousta různých skladů, stavenišť a rozestavěných budov. Jenže tam by se kluci, stejně jako Agent 47, nemohli jen tak dostat. Tady by pak přicházela na řadu trocha napětí a kreativity, kdy by se museli chlapci dostat do míst, odkud by je normálně vyrazili – třeba pomocí převleků, odlákání stráží nebo plížení.

Seriál by byl navzdory svému vražednému příběhovému pozadí striktně o kreativitě, spolupráci a vynalézavosti ústřední dvojice. Ostatně i ve hrách všechna ta těla vždycky někdo poměrně rychle uklidí, a tak by chlapci rozhodně netahali šroubováky z hlav nebohých obětí a nemuseli by čistit kladiva od krve.

Co epizoda seriálu, to jedna exotická lokace (kluci by prostě často jezdili s rodiči na dovolenou) a jeden stavební projekt. Seriál by se mohl navíc docela dobře škálovat – v druhé sezóně by se k nim mohla přidat holka, ve třetí třeba domácí mazlíček. A je jen otázkou času, kdy by přijeli na dovolenou neplánovaně o den dřív a začali by se plést pod nohy samotnému Agentovi 47...