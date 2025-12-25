Best of 2025: Nejlepší multiplayer
Best of 2025: Nejlepší multiplayer

Trojice našich nejlepších multipalyerových her má jedno společné – vyzdvihuje nutnost spolupráce. Ať už válčíte v moderním konfliktu, o zdroje v postapokalyptickém světě, nebo se snažíte uprchnout ze snového světa zlé korporace, bez přátel to zkrátka pořádně nejde. A v tom tkví velká síla hry více hráčů: porazit protivníka, pomoct kamarádům, ale hlavně se u toho skvěle bavit, což hry níže splňují bez výjimky.

3. místo: Battlefield 6

Battlefield 6 screenshots zdroj: Electronic Arts

Moderní válka Battlefieldu 6 přeorala pole vojenských stříleček silou tankových pásů. Nádherná grafika, fantastické audio, zničetelná bojiště, dynamická hratelnost, která si půjčuje to nejlepší z Call of Duty – není divu, že BF6 otřásl i hráčskou základnou své výše zmíněné konkurence.

Battlefield 6 u nás získal třetí příčku multiplayeru roku, protože konečně vrací sérii její identitu a zároveň ji posouvá dál: masivní bitvy s desítkami hráčů nejsou jen chaotickou kulisou, ale promyšleným systémem, kde destrukce map mění taktiku v reálném čase a spolupráce tříd má skutečný význam. Hra působí surově a autenticky a konečně si můžete „zahrát na vojáky“ bez šílených skinů zbraní a kostýmů celebrit.

2. místo: Split Fiction

Split Fiction zdroj: Hazelight Studios

Hazelight Studios opět potvrdili, že v rámci splitscreenových příběhů se jim nikdo nevyrovná. Split Fiction je fantastickou ukázkou kreativity a posouvání hranic kooperativního hraní, která nesnese srovnání. Střídání sci-fi a fantasy stejně jako nové, neotřelé herní mechanismy postavené na spolupráci dvou postav patří mezi to nejlepší, co jsme ve více hráčích letos viděli. 

Split Fiction patří také jeden z nejunikátnější herních momentů vůbec aneb Jak prolévání dvou realit dokáže ztvárnit jenom interaktivní médium. Josef Fares se opět překonal a my už se nemůžeme dočkat, s jakými šílenými nápady přijde příště! 

1. místo: Arc Raiders

Arc Raiders zdroj: Embark Studios

Zlato si od nás odnáší Arc Raiders, nový král extrakčních stříleček, který dokazuje, že mezi vražednými roboty je největší hrozbou stále člověk. Nádherné ztvárnění postapokalyptického světa, jehož povrch obývají krvelačné drony a kde mezi troskami paběrkují lidé po zásobách a materilech.

Největší silou psaní příběhů je ale stále lidský element. Komuntia Arc Radiers vám stejně tak často pošle kudlu do zad, jako vám pomůže v zoufalém boji proti hrozivým robotům. Relativně vysoká obtížnost, podlá zrada, zoufalá přátelství a neustálé zvažování rizik dělá z Arc Raiders jeden z nejnávykovějších a nejlepších herních zážitků letošního roku, a proto mu od nás patří první místo. 

