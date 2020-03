Co si zahrát, když musíte zůstat doma kvůli koronaviru

Windows PlayStation 4 Xbox One Switch PS4 Pro Xbox One X MAC Linux Stadia Android iOS VITA

- Téma autor: Redakce Games.cz

Pandemie koronaviru s sebou přináší bezprecedentní společenská opatření, včetně toho, že čím dál tím víc lidí musí pracovat z domova a všeobecně doma trávit daleko větší množství času, než jsou zvyklí. Je to i případ redakce Games.cz. Ale i z velmi špatné situace lze vytěžit něco dobrého, například si zahrát hezké hry. Hry, které vás přivedou na jiné myšlenky, které vás uklidní nebo zkrátka dobře zabaví. Nechte si od nás některé doporučit.

Adam Homola:

Pokud jste doma sami: Civilization VI

Šestka je hned po trojce moje asi nejoblíbenější Civilizace. Pro lidmi strategiemi nepolíbené je přístupnější a přívětivější než kterýkoliv jiný díl série, a tak se do ní můžete bez problémů pustit i v případě, že jste nikdy nic podobného nehráli. S každým dalším tahem na vás vrší jeden systém za druhým, jednotlivé vrstvy začínají nabírat na komplexitě a najednou jsou dvě hodiny ráno.

I tady parádně funguje legendární „ještě jeden tah“, a to mi věřte, že budete chtít táhnout znova a znova a znova. Pořád dokola, dokud všechny ostatní národy neroznesete na kopytech! Nebo dokud neodletíte do vesmíru. Civka nabízí tolik různých vyžití a realizací, že vás královsky zabaví na desítky hodin i v případě, že danou hru prohrajete.

Pokud je řeč o „uklidňujících“ hrách na doma, musím zmínit i to, jak moc je pro mě šestá Civka příjemná. Na poklidnou vlnu mě naladí už hlavní hudební motiv v menu. Skalním fanouškům se omlouvám, ale Sogno di Volare u mě (těsně) poráží i kultovní Baba Yetu. Když mi začne hlavní motiv šestky hladit ušní lalůčky, je to, jako by mě někdo zabalil do vyhřáté deky a do ruky mi strčil hrnek horkého kakaa. Nemluvě o tom, jak hezky vypadá samotná hra. Na můj vkus tak akorát stylizovaná, tak akorát barevná. Na rozdíl od vizuálně strohé pětky si šestka o ty stovky hodin přímo říká.

Civilization VI je prostě příjemná po všech stránkách. Pokud trčíte doma, ať už na home officu nebo rovnou v karanténě, můžete u téhle příjemnosti bez problémů strávit stovky hodin a pořád se velice dobře bavit. Civka je jeden z nejefektivnějších zabijáků času.

Switch už máte, že jo? Dobře. Tak si pište: Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party, Luigi’s Mansion 3. Samozřejmě že je na Switch hromada jiných zábavných her pro dva i více hráčů, ale kdybych měl na základě zkušeností doporučit jen tři, vybral bych zrovna teď asi tyhle kousky.

Mario Kart 8 Deluxe je v podstatě definicí instantní zábavy pro kohokoliv. Absolutně přístupnou závodní arkádu můžete díky chytrým možnostem v nastavení ušít na míru dětem, prarodičům i hardcore hráčům. Tratí je tu víc než dost, různých vozidel i postav taky, a tak vám v zábavném pojíždění a rivalitě na trati nic nebrání.

Super Mario Party je zase něco jako jednoduchá deskovka, jen ve virtuálním prostředí. Je prošpikovaná obrovským množstvím zábavných miniher a stejně jako Mario Kart je jednoduše uchopitelná i pro absolutní nehráče. Na jednom Switchi můžete navíc hrát i ve více jak dvou lidech, takže se může zabavit klidně celá domácnost.

Luigi’s Mansion 3 už cílí spíše na tradiční hráče a klade na ně trochu větší nároky než obě výše jmenované hry. Minihry sice nechybí ani tady, ale hlavní slovo tu má příběhová kampaň. Tu můžete odehrát celou sami, nebo v kooperaci. Hra má skvělou atmosféru a všemožnými detaily je narvaná k prasknutí. Objevovat na vizuálně pestrých patrech obřího hotelu jednu vrstvu tajemství za druhou je skvělé a celý LM3 vám taky zabere pěkných pár (desítek) hodin.

A mimochodem, na lokální multiplayer o dvou hráčích v Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario Party a Luigi’s Mansion 3 nepotřebujete druhou sadu Joy-Conů ani Pro Controller(y). Jednoduše vám stačí Switch s jeho dvěma Joy-Cony. Žádná z her navíc nestojí jen a pouze na lokálním multiplayeru – můžete se u nich velice slušně zabavit i sami, případně v online multiplayeru.

Uznávám, že volba Zaklínače jako pohodové hry je poněkud kontroverzní, ale poslechněte, tedy přečtěte, si důvody. Jistě, ve svém základu je zaklínačské universum pochmurné a v době trojky tuplem. Kontinent rozvrácený válkou, náboženskými kulty, sem tam nějaká žravucha… Ale ve skutečnosti je Zaklínač 3 nesmírně relaxační. V době, kdy je současnost plná buď obav, nebo nudy pramenící z částečného ochromení společnosti, nabízí Geraltovo dobrodružství dokonalý eskapismus.

V první řadě má potenciál vás totálně pohltit na několik hodin v kuse. To zvládá spousta (skvělých) her, ale místní perfektně prokreslený svět to zvládá ještě o level lépe, a to pomocí mistrného vypravěčství.

V druhé řadě je Zaklínač pořád docela optimistická hra. Jistě, spousta úkolů má ambivalentní, nečernobílé rozuzlení, ale aspoň máte o čem debatovat za dlouhých večerů. Ve většině případů ovšem s Geraltem dojdete ke slavnému vítězství, překonání nebezpečenství a získání skvělé kořisti (a nedělejme si iluze, že nás pěkný unikátní meč nepotěší stejně jako uspokojivé vyřešení zapeklité situace).

V Zaklínači se jde cítit dobře a zároveň nemít pocit, že vítězství je laciné. Když něco dopadne dobře, znamená to, že jste se prokličkovali řadou nástrah, které vás mohly potopit. Popřípadě můžete s klidem roleplayovat a nikdo vás nebude klepat přes prsty. Chcete nakonec zmasakrovat Ronvida? Super, nikdo neřekne ani popel a vám zůstane pocit zadostiučinění.

Prostě, pokud jste doma, máte spoustu času a chcete se ponořit do něčeho jiného než neustálých obav, jak to se světem dopadne, sáhněte po třetím Zaklínači. Vypadá to, že do skončení nouzového stavu ho s klidem stihnete dohrát i s datadisky.

Šárka Tmějová: Stardew Valley

Globální pandemie není zrovna něco, co by nás potkávalo každý den. Neustálá mediální masáž i přísná opatření, vykoupené obchody i nutnost zůstat doma, nic z toho našemu psychickému pohodlí zrovna dvakrát nepřidá. A nestresovat se je důležité pro imunitu. Která hra je ta nejmíň stresující vůbec? Správně, Stardew Valley!

Nejenže není stresující, dokonce může být do určité míry meditativní, zároveň s ní ale snadno strávíte mnohem delší dobu než třeba u takové Flower. Což přece všichni chceme, aby nám doba v izolaci ubíhala co nejrychleji a nejpříjemněji.

Na Stardew Valley je hladivé a uklidňující prakticky všechno, od roztomilé stylizace přes nevtíravý, ale celkem chytlavý soundtrack až po úkoly typu „vypěstuj dvanáct kukuřic, ale když to nestihneš, vůbec nic se neděje“.

Můžete tu farmařit, rybařit, sbírat artefakty a vzácné drahokamy pro místní muzeum, vařit a taky chodit do města a socializovat se, což byste v reálném životě zrovna teď moc dělat neměli. V karanténě moc nových lidí nepotkáte, na virtuální farmě vám ale mohou dělat společnost alespoň ti fiktivní.

Anebo se na ní můžete usídlit s těmi opravdovými – ať už na jednom gauči ve sdílené domácnosti, nebo skrz online multiplayer. Ani během sociální izolace bychom neměli zapomínat na kamarády. Navíc nás teď doma vysedává většina, takže je větší šance, že najdete spoluhráče.

Na Stardew Valley snadno ukecáte i nehráče, protože po nich nevyžaduje žádné rychlé reflexy nebo znalost herní terminologie. Navíc vyšlo snad na všech myslitelných platformách včetně mobilů, takže je i snadno dostupné. Kdo vlastně potřebuje chodit ven?

Patrik Hajda: Vracejte se k jistotám a nebojte se experimentovat

Někteří hráči videoher odlehčují současnou situaci hraním „simulace“ vyhubení lidstva Plague Inc., obdobně jsou na tom i hráči stolních her, kteří mnohem častěji sahají po klasickém Pandemicu (i Plague Inc. má svou deskovku, která se teď tahá na stoly častěji, ale obecně je mnohem vzácnějším produktem). A protože se v mém životě oba tyto světy úzce prolínají, dám vám několik návrhů z obou soudků.

Upřímně si neumím v případě videoher vybrat konkrétní kousky, které by se jakýmkoliv způsobem hodily do domácí kanceláře či vyloženě karantény. Osobně bych se vyvaroval výše zmíněných simulací, pokud vám žilami nekoluje ryzí černý humor. Bude to znít dost očividně, ale pokud teď máte skutečně víc času, nastalo pro vás ideální období, kdy dohnat resty.

Stačí otevřít jednu z knihoven na Steamu, GOGu a Epic Games Storu. Určitě se vám tam válí hromada her z různých bundlů a jiných slevových akcí (nebo jste je prostě dostali zadarmo). Podívejte se na naše i jiná vyhodnocení loňského roku, zjistěte, jaké hry si odnesly nejvyšší ocenění, a pokud jste je už všechny hráli, koukněte se i na druhá a třetí místa, aby vám neutekly klenoty velmi podobné kvality.

Vraťte se do světů, které jste dříve opustili, ať už jde o nějaké MMORPG jako World of Warcraft, The Elder Scrolls Online nebo třeba Guild Wars 2. Obnovte svou sbírku kartiček v Hearthstonu, Gwentu a Magic: The Gathering Arena. Oprašte volanty a rozjeďte novou kariéru v DiRT Rally 2.0, Gran Turismo Sport, F1 2019. Nebo se třeba konečně naplno ponořte do vám tematicky blízké grand strategie, kde se nabízí Europa Universalis, Hearts of Iron IV, Crusader Kings II, Total War nebo nějaká scifárna.

Za objevení stále stojí série Mount & Blade, pro skvělý relax je tu například Euro/American Truck Simulator. Žijeme v době s nekonečným výběrem a na každou situaci se dá najít konkrétní hra. I na cílený bolehlav stačí sáhnout po Baba Is You…

Pokud ale stejně jako já nemáte daleko k deskovkám a trávíte pracovní dobu za monitorem, možná nechcete ve volnu opět zírat do zářící obrazovky. I v deskovkách máte pestřejší výběr než v té nejdražší bonboniéře, ale některé se pro současnou situaci hodí přeci jen víc. Řeč je o velkých příběhových hrách s kontinuální kampaní.

Pořiďte si domů Gloomhaven a máte garantovanou RPG zábavu na klidně několik stovek hodin. Sežeňte si The 7th Continent inspirovaný gamebooky. Zavrtejte se do úžasného světa Tolkiena s výbornou deskovkou Pán prstenů: Putování po Středozemi. Pokud máte doma drobotinu, zainvestujte do úžasné Plyšové hlídky, z níž vychází dospělejší postapo Kolonie.

Obecně se seznamte se skvělými stolními adaptacemi, jako jsou Fallout, Doom, God of War, Bloodborne, Dark Souls, This War of Mine a spousta, velká spousta dalších. Máte jedinečnou příležitost rozšířit si obzory, doplnit resty a pokročit v čemkoliv, co jste kdysi nechali za zády. Musíme z této doby vytěžit maximum. A to maximum může být prvotřídní zábava.

Alžběta Trojanová: Destiny 2

Za mě je hrou do karantény jednoznačně Destiny 2. Dobře, mluvím ze zkušenosti někoho, kdo se na ní stal nedávno solidně závislý. Na druhou stranu jako agresivní konzument denních zpráv o koronaviru musím přiznat, že Destiny 2 je věc, co mi přináší nesmírný klid. Ta hra je v základu blbuvzdorná, takže u ní člověk fantasticky vypne. Potřebujete si šlehnout Lorazepam před spaním, protože netušíte, co chystá budoucnost? Pusťte si dva, tři striky a budete mít v hlavě maximálně tak rozprsknuté robotické nepřátele.

Další výhoda je, že všechno jde hrát zadarmo. Ten obsah, který Bungie vypustilo bez toho, aniž byste museli utratit jedinou korunu, je neskutečný. Ať už jde o příběhovou kampaň (která upřímně neukazuje ani v nejmenším, v čem je potenciál téhle hry), striky (tedy denní mise bezpočtu různých typů), gambit (což je takový hybrid mezi PvE a PvP), menagerie (variace na klasickou hordu se zajímavým twistem), dungeony, raidy a samozřejmě i klasické PvP. Než se prokoušete jenom polovinou z toho, mále celý den pryč, ani nevíte jak.

Další obrovská výhoda Destiny 2 je komunita samotná. V životě jsem nepotkala tak přátelské lidi. Tady vás oživí ne proto, že jsou za to nějaké bonusy, ale zkrátka proto, že jsou taky hráči a ví, jak na prd je čekat na respawn.

Jako vcelku zapřísáhlá odpůrkyně multiplayerových her musím říct, že si to tady užívám. Určitě za to může skutečnost, že se pohybuju hlavně v PvE oblastech, ale ani ty nemusí v jiných hrách zaručeně fungovat, hlavně pokud vás spárují s někým cizím. Tady to ale běží v 90 % bez problému. A to ani nepotřebujete voice chat.

Nakonec, kdy jindy si vyzkoušet nějakou tu hru s více hráči, než když je dobré být zalezlý doma, nikam nevycházet a s nikým se nestýkat.

Jiří Svák: Uzavřená města kontrujte otevřenými světy

Hry mají obecně tu moc odvanout vaši mysl někam, kam se problémy reálného světa nedostanou. Stačí být ochotný se nechat trochu unést. Podlehnout iluzi, že nesedíte na židli, ale jste součástí dění za monitorem.

Jeden žánr je na takové chtěné odloučení více než vhodný: hry s otevřeným světem. Ale nemyslím tím poslední Ghost Recon, který má podle dnešních trendů také obrovitou mapu bez koridorů. Myslím tím virtuální svět, který byl již vytvořen se záměrem nechat vás prozkoumávat, objevovat, bloumat – a také vás často ohromovat, ať už scenériemi, nebo do detailu vybroušenými zákonitostmi.

Určitě vás z hlavy napadne spousta takových světů, se kterými jste měli v uplynulých letech tu čest. Mně osobně nad všemi ostatními vyčnívá čtveřice singleplayerových RPG, jejichž meditativní gameplay dokáže hráče naprosto pohltit: The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Morrowind, Skyrim a Gothic. Zatímco do kousků z předminulé dekády se pustí jen otrlí, Skyrim Special Edition a Zelda osloví s přehledem i dnešní publikum.

A i když už máte pláně Zeldy prochozené až na hlínu a hory Skyrimu znáte nazpaměť, zkuste se do jejich světa ponořit ještě jednou. Znova se pokuste chytit a ochočit si koně nebo se rozhlédněte z náhorní plošiny směrem ke zlotřilému Ganonovi. Osvěžte si, jaké to je, vystoupat 7 tisíc schodů na Jícen světa nebo zašeptat heslo u dveří Temného bratrstva.

Kdy jindy budete mít čas si připomenout, jak dobře byly tyto světy vystaveny a jak skvělou atmosféru, hudbu i zasazení mají?

Koukám, že moji kolegové už toho doporučili víc než dost, takže za mě jen v rychlosti: Když máme zakázáno shromažďovat se do velkých davů, pojďme si to vynahradit v nějaké hře. Celkem vhodný se na to zdá být největší hit posledních dní, mód battle royale pro vynikající Call of Duty: Modern Warfare. Je free-to-play, hrají ho úplně všichni a je to vážně vynikající zábava.

Navíc, když chcete davy, tady je najdete. Místní mapa pojme až 150 hráčů, což už je slušná porce. Hra vám navíc automaticky přidělí tým, s nímž můžete komunikovat pomocí pingování jako v Apex Legends, a pokud náhodou umřete, místo věčného zapomnění se můžete ještě utkat o druhou šanci v Gulagu, v souboji jeden proti jednomu, zatímco na vás ostatní mrtví koukají a povzbuzují vás.

Warzone je překvapivě komunitní zážitek, a jestli si chcete v izolaci maličko zastřílet, nudit se v žádném případě nebudete.