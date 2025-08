Červencové recenze na Games.cz

1. 8. 2025 8:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

První půlka prázdnin přinesla pestrou paletu herních zážitků. Ať už se jedná o chytrou tahovou akci Cyber Knights: Flashpoint, nebo o promyšlenou soulslike Wuchang: Fallen Feathers z Číny, v červenci bylo z čeho vybírat. Širší výběr začíná být dokonce i na nejnovějším přírůstku do konzolové rodiny Nintenda - zatímco Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na Switchi 2 překvapil technickou stránkou, Mario Party vyloženě zklamala. Jak ale tak procházíme seznam recenzí, smutnit nad nedostatkem her nemusí ani majitelé ostatních platforem.

„Cyber Knights: Flashpoint je chytrá hra. I přes hromadu systémů vás zvládá nezahltit a postupně ukazuje celou šíři svých možností. Abyste si hru pořádně užili, musíte překonat slabší grafiku i variabilitu nepřátel a bezpečnostních systémů. Příběh vyžaduje fantazii a čtení, protože hromadu věcí, o kterých se mluví, vlastně nikdy neuvidíte. Přesto se jedná o jednu z nejpovedenějších tahových akcí, která zpracovává plížení i souboje na výbornou,“ zvedá palec nahoru Michal Krupička.

zdroj: Trese Brothers

„Podobně jako u Void Shadows jde o dobře udělané DLC, které přidává něco do příběhu i do samotných herních mechanik. Vesmírný grimdark superpolda je dobrým doplněním už tak košatého příběhu Rogue Tradera a navíc si za takového strážce zákona můžete i zahrát,“ soudí o novém rozšíření Aleš Smutný.

zdroj: Owlcat Games

„Oprášená a citlivě naleštěná verze jedné z nejlepších her všech dob. Akce zůstává toporná, ale to vás v pohlcující sci-fi, jejíž scénář nezestárl ani o den, trápit nebude. Veterány a veteránky pak může vedle nostalgie přivábit dotažená podpora multiplayeru a modifikací,“ chválí Lukáš Grygar.

zdroj: Nightdive Studios

„Dune: Awakening připomíná překonávání dun: chvíli si to svištíte dolů s úsměvem na tváři, jindy musíte přetrpět další výšlap na vrchol. Skvělé dávkování obsahu se tu potkává s čím dál tím větším grindem. Řada skvělých systémů pro vyložené fanoušky Duny (červi, štíty, filtršaty, vozidla, prostředí…) naráží na ústupky online hře narušující dobře budovanou imerzi. Svět umí být nádherný, jeho detaily už nikoliv. Úvodní hodiny jsou nepochopitelně špatné, zatímco ty následující nebezpečně návykové. Nejnovější herní Duna je zkrátka plná protikladů,“ píše ve své recenzi písečného MMO Patrik Hajda.

zdroj: Funcom

„Peak je zábavná horolezecká arkáda, u které se pobavíte sami i s partou kamarádů. Samotná herní smyčka nechce být frustrující, ale prostě jen zábavná. Samotné šplhání animace i zvuky vás budou bavit. Horolezecké náčiní by si nicméně zasloužilo víc péče a obecně se jedná spíš o jednohubku na dlouhé večery než hru, která by se stala vaší novou multiplayerovou stálicí na několik měsíců,“ hodnotí simulátor lezení Michal Krupička.

zdroj: Landfall

„Solidní pocta klasice, který vylepšuje hlavně grafickou a zvukovou stránku. Nové kampaně a scénáře jsou příjemným bonusem, který přidává obrovské množství obsahu. Je ale škoda, že se Stronghold Crusader: Definitive Edition vyhnula některá vylepšení kvality, která jsou v dnešní době standard. Pokud jste ale Stronghold milovali, je nostalgický návrat povedený,“ říká ve své recenzi remasteru strategické legendy Jakub Malchárek.

zdroj: FireFly Studios

„Tony Hawk's Pro Skater 3 + 4 není tolik láskyplná aktualizace jako předchůdce. Nedaří se mu zachytit nostalgickou frackovskou atmosféru a mnoho věcí bolestivě chybí, nebo jejich forma pokulhává. Na druhé straně nové mapy patří k tomu nejlepšímu, co celá série kdy nabídla, a arkádová jízda s nekonečným propojováním myslitelných i nemyslitelných triků je pořád natolik zábavnou formulí, že vám to po prvním milionovém kombu bude vlastně trochu jedno,“ tvrdí v recenzi návratu legendárního skejťáka Ondřej Partl.

zdroj: Activision

„Cyberpunk 2077: Ultimate Edition pro Switch 2 je technicky obdivuhodný port, který nabízí kompletní zážitek v přenosné podobě bez zásadních kompromisů. Přes pár slabších fazetů v grafice a výdrži baterie jde o překvapivě plynulý a graficky působivý zážitek. Díky chytrým úpravám se výborně hraje i v handheldu. A pořád jde o jedno z nejlepších RPG posledních let, které si teď navíc můžete vzít kamkoliv s sebou,“ chválí zdařilý port Šárka Tmějová.

zdroj: CD Projekt RED

„Donkey Kong Bananza občas podjede na vlastní slupce, ale naštěstí má dost šarmu, aby to ustál s úsměvem. Nápaditá plošinovka sází na hravost, destrukci a příjemnou kooperaci s výbornou fyzikou, svěžím vizuálem a velkým srdcem, čímž přebíjí většinu technických i designových klopýtnutí,“ píše ve své recenzi Šárka Tmějová.

zdroj: Nintendo

„Eriksholm volnost vyměnil za promyšlené vyprávění, kde se jednotlivé scény stávají hádankami. Nejvíc mě na ní bavilo se zkrátka ponořit do krásné Skandinávie na počátku dvacátého století a nechat se kupředu unášet hudbou, dialogy i samotnou hratelností. I jednohubky s pár mechanismy umí být zatraceně dobrými hrami, když dělají přesně to, co mají,“ soudí Michal Krupička.

zdroj: River End Games

„Mecha Break je ve finále rozporuplný. Na jedné straně nabízí skvělou akční hratelnost, nespočet možností úpravy vašeho avatara i jednotlivých mechů. Design samotných bojových strojů se taky povedl na jedničku. Na druhé straně si sám strká klacek do jedoucího kola, když dělí herní prvky do tří nesouvisejících módů, veškerá orientace mimo bitvu je doslova tragická a k tomu přihazuje agresivní propagaci prémiových nákupů,“ váhá Michal Krupička.

zdroj: Amazing Seasun Games

„Wuchang: Fallen Feathers je promyšlená, stylová a velmi sebevědomá soulslike hra, která přesně ví, čím chce být. Výborný level design, působivý svět čerpající z čínské mytologie a dostatek vlastních nápadů nepůsobí jen jako levná imitace Dark Souls. Technické chyby a pár nešťastných designových rozhodnutí jí sice brání v dosažení vrcholu, ale i tak jde o jeden z nejlepších žánrových klonů, který potěší veterány i nové příznivce těžkých akčních RPG,“ pochvaluje si Jakub Malchárek.

zdroj: 505 Games

„Super Mario Party Jamboree pro Switch 2 je promarněná šance. Zatímco základní hra zůstává skvělou párty klasikou, nové rozšíření Jamboree TV ji tříští. Místo jednoho propojeného zážitku dostanete dvě separátní aplikace, které spolu nekomunikují. Pokud už Jamboree vlastníte, upgrade není nutný, a pokud ne, pořiďte si raději levnější původní verzi,“ doporučuje Šárka Tmějová.

zdroj: Nintendo

„Unfinished Business je rozšíření, které sází na jistotu: Přináší poctivou dávku krvavé akce, drsných hlášek a stylové destrukce. Hlavní příběhová linie potěší atmosférou i výpravou a fanoušci si přijdou na své díky novým zbraním, nepřátelům a nostalgickému návratu Petera Wellera. Bohužel vedlejší obsah působí jako nutná vata, která tříští tempo a ubírá Robovi na autoritě i smyslu. Pro skalní fanoušky rozhodně příjemné rozšíření, pro ostatní jen mírně nadprůměrná akční jednohubka,“ napsal o samostatném rozšíření Jakub Malchárek.

zdroj: Nacon

„Z Killing Floor 3 se nakonec stala lepší hra, než jsem čekal. Pokud vás baví kosení zombíků bez zbytečného přesahu a máte rádi, když vzduchem létají končetiny, není zase tak o čem přemýšlet. Navíc dostanete nástavbu v podobě zábavného modifikování zbraní a vylepšování jednotlivých tříd. Jen nečekejte nic víc a připravte se na hromadu kompromisů, které k samotné zábavě vedou,“ říká ve své recenzi Michal Krupička.

zdroj: Tripwire Interactive

„Dead Take není dokonalý horor, ale je to solidní interaktivní drama s nápadem, atmosférou a hlavně skvělými hereckými výkony. Pokud chcete prožít krátký, filmově stylizovaný psychothriller s příchutí experimentu a herními mechanismy únikovky, jste na správné adrese,“ hodnotí hororový zážitek Jakub Malchárek.

zdroj: Surgent Studios