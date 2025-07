Cyberpunk 2077: Ultimate Edition – recenze portu pro Switch 2

16. 7. 2025 18:00 | Recenze | autor: Šárka Tmějová

Ještě před pár lety by se to zdálo jako naprosté sci-fi: Akční RPG behemot na kapesní konzoli od Nintenda? Ale Switch 2 není jen obyčejný handheld. A CD Projekt RED nejsou žádní troškaři. Výsledkem je verze Cyberpunku 2077, která nejenže běží překvapivě dobře, zvlášť s přihlédnutím k tehdejšímu katastrofálnímu launchi na konzolích minulé generace, ale dokonce výborně demonstruje možnosti nového hardwaru hned na začátku jeho cyklu.

Kompletní balení v kapse

Verze pro Switch 2 přináší kompletní edici – tedy základní hru společně s datadiskem Phantom Liberty, updatem 2.0 a hromadou drobných vylepšení. Všechno navíc najdete na jediné cartridge bez nutnosti stahování dalších dat, což u nové konzole od Nintenda není samozřejmost, ba dokonce jde zatím o výjimku z pravidla. Samotný fakt, že se něco tak rozsáhlého a komplexního vůbec podařilo vecpat na přenosné zařízení, je svým způsobem obdivuhodný.

Cyberpunk 2077 na Switchi 2 nabízí dva grafické režimy: Quality a Performance. V módu kvality si užijete vyšší rozlišení a detaily (až 1080p v doku, 810p v handheldu) se snímkovací frekvencí zamčenou na 30 FPS. Mód výkonu snižuje rozlišení (až na 540p), ale snaží se držet stabilních 40 FPS. V praxi to znamená, že si můžete vybrat, zda chcete ostřejší obraz, nebo plynulejší akci. Já jsem tedy sáhla po režimu Performance a směle ho doporučím i vám, zejména mimo dok, kde jsou rozdíly v grafických detailech při velikosti displeje spíše zanedbatelné.

I přes občasné propady snímkování, zejména v hustě zalidněných lokacích a během náročnějších scén z Phantom Liberty, zůstává grafická stránka víc než přijatelná. V mnoha ohledech dalece překonává verze pro PS4 a Xbox One, zejména co se týče hustoty obyvatel a celkové atmosféry města. Night City i Dogtown působí živě, mnohdy až překvapivě živě.

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na Switchi 2 je zkrátka malý zázrak s demonstrací technologického pokroku i důsledné péče ze strany CD Projektu.

CDPR si nedal jen práci s optimalizací, dokonce přidal i funkce, které najdete jen ve verzi pro Switch 2. Dotykové ovládání, míření gyroskopem, možnost hrát s Joy-Conem místo myši – byť zrovna k této funkci mám u nové konzole výhrady obecně. Ostudu nedělá ani HD Rumble 2 s haptickou odezvou, kde třeba ve vypjatých akčních pasážích cítíte nejen směr, odkud na vás někdo útočí, ale dokážete i snáze odvodit, jak daleko je.

Výborně funguje i upravené uživatelské rozhraní, kdy jsou menu přehledná a dobře čitelná i na menší obrazovce.

Klenot i po pěti letech

Cyberpunk 2077 pochopitelně nestojí jen na technologii, pořád jde v první řadě o vynikající příběhové RPG, které stojí za to absolvovat na libovolné platformě. V tomto ohledu vás spíše odkážu na své starší recenze základní hry a rozšíření Phantom Liberty, ale aspoň ve zkratce: Hrajete za V, žoldáka s ambicí prorazit v Night City. Po boku parťáka Jackieho se pouštíte do kšeftů, které vás postupně zavádí do víru korporátní špíny, gangů, intrik a jedné osobní tragédie za druhou.

Jednou z klíčových postav, které vás na neonovém kolotoči budou provázet takřka celou dobu, je Johnny Silverhand, ztvárněný hollywoodským miláčkem Keanu Reevesem. Ikonický rocker, anarchista a filozof v jednom. K němu se ve Phantom Liberty posléze přidává další slavný zářez, Idris Elba jako agent Reed, který špionážní odbočce dodává další rozměr i nové zapeklité morální dilema.

zdroj: CD Projekt RED zdroj: CD Projekt RED

Zapeklitých voleb ostatně budete muset rozseknout hned několik, přičemž spousta z nich má reálný dopad na další dění. S množstvím odlišných konců a komplexních vztahových spletenců, včetně těch romantických, jde i po pěti letech od vydání o výjimečný RPG kousek, a pokud jste se do něj ještě nepustili jinde, s verzí pro Switch 2 chybu neuděláte. Navíc si z ostatních platforem můžete přenést uložené pozice a vzít si tak V všude s sebou i v případě, že máte rozehráno jinde.

Cyberpunk 2077 sází ve svém RPG systému na výrazné akční prvky. Můžete se zaměřit na hrubou sílu, střílení, plížení, hackování, ale klidně taky vytvořit svou vlastní všehochuť. Vylepšujete si schopnosti, montujete si do těla nové implantáty, přizpůsobujete si zbraně a vybavení. Boj z pohledu první osoby je i na Switchi 2 uspokojivý, střelba působí přesně, zbraně mají zpětný ráz, ať už sáhnete po brokovnici, nebo kudlankovských kyberčepelích v předloktí. Design úrovní umožňuje kreativní přístup s množstvím variability, která odměňuje experimentování.

Atmosféra Cyberpunku 2077 by nebyla kompletní bez vynikajícího audiovizuálního zpracování. Elektronická hudba od Przybyłowicze, Adamczyka a spol. je hutná, stylově retrofuturistická a skvěle ladí k neonové džungli. Rádia nabízejí obrovskou žánrovou rozmanitost, která vás udrží ve správném tempu během akce i zasněných projížděk nočním městem.

Dabing je také špičkový, a to nejen díky Reevesovi a Elbovi. Prakticky každá postava zní autenticky, což posiluje iluzi živého světa. Našince potěší i české titulky, ačkoliv se v nich najdou drobné chybičky a překlepy.

Několik škrábanců na laku

Pár kompromisů ve verzi pro Switch 2 přece jen vypíchnu. Občasné grafické artefakty, mihotající se vlasové kštice, horší detaily vzdálenějších objektů a drobné propady snímkování jsou ale přípustnou daní za to, že si hru tohoto rozsahu jinak pohodlně zahrajete na přenosném zařízení. A když už jsme u té přenosnosti, nezapomeňte si s sebou přibalit nabíječku, protože zrovna tady vám plně nabitá baterka vydrží chabé 2,5 hodiny.

V handheldu se Cyberpunk 2077 pochopitelně zadýchává víc než v doku, ale nikdy nesklouzává k nehratelnosti. Jistě, jestli máte doma výkonné PC, kde si Night City vychutnáváte na plné detaily s path tracingem, zaznamenáte zejména v nasvícení scén dosti patrný rozdíl. Ale rozhodně ani bez technologických pozlátek nejvýkonnějších grafických karet nejde ani omylem o ošklivou hru.

zdroj: CD Projekt RED

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition na Switchi 2 je zkrátka malý zázrak s demonstrací technologického pokroku i důsledné péče ze strany CD Projektu. Přináší obrovské množství obsahu, hluboký příběh, výborné postavy, parádní hratelnost i technicky slušný výkon, který se vám vejde do batůžku. A jak silně funguje jako argument pro pořízení nové konzole? To už hodně závisí na tom, jestli jste ho už hráli někde jinde (nebo ho chcete hrát ještě někde jinde…).

Několik drobných technických mušek a kratší výdrž baterie nelze přehlédnout, ale ani ty nesnižují celkový dojem natolik, aby bylo potřeba měnit číselné hodnocení. Pokud máte chuť na Cyberpunk v kapesní verzi, dostanete jeden z nejambicióznějších a nejpovedenějších portů na handheld vůbec.