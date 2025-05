Pokračování Cyberpunku 2077 vás vypustí do metropole inspirované Chicagem

21. 5. 2025 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Polský CD Projekt RED připravuje pokračování Cyberpunku 2077 pod pracovním názvem Project Orion. Ačkoliv se hra aktuálně nachází v rané fázi vývoje, první konkrétní informace už začínají prosakovat na povrch. Tentokrát svých pár drobků utrousil Mike Pondsmith, tvůrce původního stolního RPG Cyberpunk, ze které videoherní adaptace vychází.

V rozhovoru pro server TVGRY během letošní konference Digital Dragons v Krakově Pondsmith uvedl, že ačkoliv není s vývojem pokračování spjatý tak úzce jako v případě prvního dílu, nadále dohlíží na směřování projektu a pravidelně navštěvuje vývojářské týmy v Bostonu a Vancouveru.

„Minulý týden jsem procházel různá oddělení, jak na tom jsou. Hodně času jsem strávil s jedním designérem prostředí. Vysvětloval mi, jak bude nové město v Orionu... Protože ve hře bude nové město, ale víc už vám k tomu neřeknu,“ zdráhal se nejprve Pondsmith.

Inu, nakonec se autor Cyberpunku rozpovídal trochu víc. Potvrdil že Night City zůstává a doplní ho druhá metropole: „Prohlížel jsem si to druhé město a chápu, o co se snaží, a funguje jim to. Nepůsobí jako Blade Runner – spíš jako Chicago, které se hodně zvrtlo,“ řekl Pondsmith.

Tímto výrokem sice oficiálně nepotvrdil, že se podíváme přímo do futuristické verze Chicaga, ale fanoušci univerza mají jasno – právě illinoiské velkoměsto se v Cyberpunku dlouhodobě skloňuje jako jedno z klíčových míst mimo Kalifornii.

Dlouhodobé fanouškovské teorie staví Chicago do centra pozornosti zejména kvůli podotknutím v Cyberpunku 2077 a v rozšíření Phantom Liberty, které v jednom z epilogů zmiňuje dokončení transkontinentální magnetické dráhy spojující Night City právě s tímto městem. Chicago si v cyberpunkové historii prošlo ekonomickým kolapsem, korporátní válkou i brutální pandemií, což celkem naplňuje Pondsmithův výrok, že se ve městě ledacos zvrtlo.

Project Orion se každopádně stále nachází ve fázi preprodukce, a CD Projekt RED zatím oficiálně nezveřejnil žádné bližší informace ohledně příběhu, zasazení, mechanismů či data vydání. Podle dosavadních plánů však bude pokračování Cyberpunku následovat až po vydání připravovaného čtvrtého Zaklínače, který aktuálně nemá stanovený ani rok vydání.

Cyberpunk 2077 se v mezičase i s datadiskem Phantom Liberty chystá coby launchový titul na Nintendo Switch 2, kde společně s konzolí vychází 5. června.