Pokračování Cyberpunku 2077 má působit američtěji

1. 7. 2024 15:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Studio CD Projekt RED by si přálo, aby chystané pokračování Cyberpunku 2077 působilo američtěji. V nové epizodě podcastu AnsweRED se o nadcházející hře, která vzniká pod kódovým označením projekt Orion, rozpovídali výkonný producent Dan Hernberg a režisér Paweł Sasko.

Ačkoliv CD Projekt do velké míry stále vnímáme jako primárně polskou firmu, před dvěma lety otevřela novou pobočku v massachusettském Bostonu. Právě tam vzniká pokračování kyberpunkového RPG a tamní tým by měl přispět k tomu, aby město ve druhém díle, jakkoliv stále futuristicko-dystopické, zkrátka působilo autentičtěji a američtěji.

Night City sice vedle V hraje v Cyberpunku 2077 hlavní roli a osobně bych třeba jen těžko hledala moc atmosféričtějších zasazení, v ohromném množství detailů se ale najdou drobnosti, které zejména americké hráče trochu vytrhávaly z imerze.

Přešlapu se vývojáři dopustili třeba u vpustí do kanalizace, které zkrátka působily příliš evropsky, což může znít na jednu stranu banálně, ale v chystaném pokračování se chtějí zaměřit i na podobné detaily. Sasko zmiňuje například hydranty, pouliční osvětlení nebo odpadkové koše, Hernberg doplnil obrubníky nebo umístění a odstíny dopravních značek.

„Sice to nutně nevytrhává ze hry, ale jsou tam náznaky, že tu hru vytvořili lidé, kteří tu nežijí, nebo možná tak úplně nerozumí americké kultuře,“ podotýká Hernberg.

zdroj: CD Projekt RED

Bostonský tým by měl ale pomoct i s různými dalšími kulturními aspekty, které sužují současnou Ameriku. Některé z nich sice tým v první hře nakousl, ale úplně se na ně nezaměřil. „Mluvím třeba o bezdomovecké krizi, když se podívám, jak jsme ji ztvárnili, nešli jsme v '77 dostatečně do hloubky. Mysleli jsme si, že je to dost dystopické, ale jen jsme klouzali po povrchu,“ vysvětluje Sasko.

Hernberg pak v této souvislosti zmínil, že občasné bezdomovecké stany, které tým považoval za dostatečné vyobrazení vývoje krize bydlení, jim americká komunita hodně sepsula, protože by prý potřebovali minimálně celé další stanové městečko o velikosti Night City, aby se jen přiblížili realitě.

Sasko dodal, že mu přesídlení do Ameriky otevřelo úplně novou perspektivu: „Mysleli jsme si, jak nejsme odvážní. A teď mám pocit, že moje každodenní cesta vlakem do práce je často mnohem odvážnější.“