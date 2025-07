Dead Take – recenze filmového hororu

31. 7. 2025 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Co jste ochotni obětovat pro to, abyste se stali hvězdou stříbrného plátna? Mohou umělecká díla vzniknout jen díky utrpení? A jak toxický dokáže byt filmový průmysl? Otázky z herně nepříliš využitého prostředí pokládá temná jednohubka Dead Take od Surgent Studios.

Zmizení ve stínu reflektorů

Miláček kamer a davů Vinnie Monroe záhadně zmizí z domácí párty ve vile geniálního režiséra a producenta. Těsně předtím než má účinkovat v jeho novém mysteriózním snímku. Na scénu přichází Chase Lowry, taktéž herec, kterému se nabídky zrovna nehrnou. Pro hlavní roli ve filmu neortodoxního režiséra by udělal cokoliv... doslova cokoliv.

Roztáčí se drama plné svíravé atmosféry, skládání kousků hádanky a pátrání po příběhu, kde nic není takové, jak se na první pohled zdá. Kamera, klapka, akce! zdroj: Surgent Studios

Dead Take by se strukturou dal přirovnat k únikovce střižené hereckými etudami hlavních aktérů. Prázdná vila, ve které není ani noha, všude jsou ale zřetelné stopy po nedávných bujarých oslavách, je plná záhadných mechanismů, číselných kódů a hádanek. Některé poměrně přímočaré, jejichž rozluštění spočívá v nalezení toho správného předmětu, jiné obtížnější, v nichž zase musíte spoustu věcí domýšlet nebo se dočítat v denících.

Hratelnost vás příliš nenavádí, což v tomhle případě není mínus. Dead Take se nebojí nechat vás tápat a tím si buduje pozvolné tempo, které krásně koresponduje s narůstajícím pocitem neklidu. Výborně působí i to, že většina hádanek má nějaké tematické ukotvení – nejsou jen mechanické, ale souvisí s filmem, hereckou kariérou nebo traumaty jednotlivých postav. zdroj: Surgent Studios zdroj: Surgent Studios

Celou dobu máte přitom nepříjemný pocit v žaludku, že vás někdo sleduje. Tíživé atmosféře pomáhají i temné tóny ambientního soundtracku. Ano, Dead Take je horor, možná spíše psychologický thriller. S napětím umí pracovat dobře, proto mi přijde vyloženě škoda, že tak často sklouzává k laciným a samoúčelným lekačkám.

Hororová klišé ve hře působí na sílu. Vždyť samotná témata jsou dost temná, násilná a zvrácená. Úplně v pohodě se obejdou bez obligátní místnosti plné manekýn (ano, hýbou se, když se nedíváte) a „děsivých“ probliknutí znepokojujících obrázků. Je to přesně ten typ strašení, u kterého nemáte děsem sevřené útroby, nýbrž se vás hra snaží šokem vylekat, za což si následně vyslouží jen opovržlivé povzdechnutí.

Hvězdné obsazení

Zkrátka a dobře, nečekejte kdovíjak důmyslný horor. Co ale zajímavý příběh a příjemné hádanky parádně doplňuje, jsou herecké scény. Velmi brzy se ve vile dostanete k domácímu kinosálu. Na projektoru si pak můžete pouštět videa z nalezených USB disků, ba co víc, dokonce je ve střihovém programu různě kombinovat. Nejde o nijak složitý proces, zkrátka zkombinujete dva video soubory a občas vám z nich vznikne úplně nový, dosud neviděný záběr.

Záběry mohou obsahovat cokoliv – od hereckých konkurzů, až po videohovory s producenty. Mohlo by vás právem napadnout: „To jako vážně budu v interaktivní hře čučet na nějaká videa?“ Odpovědí je ano, a budete se u toho bavit, protože na digitálním plátně uvidíte současnou smetánku videoherních herců a hereček. zdroj: Surgent Studios

Přijde mi trochu škoda, že marketing už obsazení prozradil. Přesto vám povím jen o hlavní trojici aktérů, třeba jste neviděli trailery, a ještě můžete ze hry nějaké to překvapení vykřesat.

Ztraceného herce ztvárňuje Ben Starr, přítele, který jej hledá, pak Neil Newbon. Za zmínku třeba stojí ještě úchvatná Jane Perry. Herci na plátně nechávají všechno! Obzvláště vyzdvihnout musím výkon Starra, který skvěle lavíruje mezi arogantní hvězdičkou a svojí filmovou rolí. Recenze Blue Prince – recenze ohromující puzzle adventury

Neil Newbon hraje... no prostě Neila Newbona, flamboyantnímu herci americká angličtina moc nesedí do úst a občas trochu zakolísá. S plnou parádou rozbalí široký emoční repertoár až v samém závěru. Rád bych ho konečně viděl v nějaké jiné roli, kde se více vzdálí poloze šarmantního hejska, ze kterého stále cítím hlavně nejslavnějšího Astariona.

Všichni herci i neherci, kteří se ve hře objeví, jsou ale skvělí. A to natolik, že mi ani nevadí koukat na filmečky a scény. Obzvlášť u hry, která se celá točí kolem filmu a nástrah showbusinessu.

Komorní drama na jeden večer

Zatímco audio je správně sugestivní, grafická stránka nijak nevyčnívá a je převážně funkční. Vždycky mě bavilo prozkoumávat extravagantní sídla boháčů a nejinak tomu je v Dead Take. Galerie Technicky hra běží hladce, nenašel jsem žádné výrazné chyby. Hra je sice komorní, myslím, že spočítat všechny místnosti byste zvládli na prstech obou rukou (a pokud ne, tak i s nohama určitě!). Ostatně tomu odpovídá cena i herní délka, dohráno budete mít za zhruba čtyři hodiny.

Dead Take je krátký, stylový zážitek, který z řady vyčnívá především zvoleným tématem a fantastickými hereckými výkony. Má chyby – zejména ve způsobu, jakým pracuje s hororem. Vyvažuje je ale solidním příběhem a uspokojivými hádankami, které připomínají tolik populární únikové hry. zdroj: Surgent Studios

Je to malá hra o velkých ambicích a velmi konkrétním stylu. A přestože je komorní a dohranou ji budete mít za jeden podvečer, po titulcích dostanete dost prostoru si závěr a vlastně celý příběh volně interpretovat. Některá naznačená témata a motivy ve mně rezonovaly ještě hodiny po dohrání.