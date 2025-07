RoboCop: Rogue City – Unfinished Business – recenze akčního přídavku

29. 7. 2025 18:00 | Recenze | autor: Jakub Malchárek

Na akci s kyberpoldou RoboCop: Rogue City vzpomínám jako na jedno z nejmilejších překvapení roku 2023. Fantasticka práce s filmovou licencí udělala ze hry něco víc než jen bezduchou střílečku. Alex Murphy se teď vrací v samostatném rozšíření Unfinished Business, které sice k výšinám základní hry nedosahuje, pořád je ale velmi solidní.

V dystopickém Detroitu nemá ani Robo chvilku klid si odpočinout, namazat klouby a naleštit stříbrolesklý pancíř. Sotva se vypořádal s Nováčkem a vypráskal gangsterskou špínu z ulic, udeří neznámý žoldák rovnou na západní okrsek – policejní okrsek, který je RoboCopovým domovem. Pochromovaná ruka zákona musí vystoupat až na vrchol Omni Tower, kde se neznámá vojenská síla zabarikádovala. Robo přitom netuší, že dunivým krokem kráčí rovnou do pasti a ke střetnutí se stínem z minulosti.

Nejdrsnější polda v Detroitu

Pochválit musím příběh. Starořecké filozofy citující záporák je skvělý, s výbornou motivací. Na zajímavě šedé hraně se pohybuje i další doprovodná postava, kterou nebudu prozrazovat. Hra sice často u ostatních NPC sklouzává k příliš velkým karikaturám, ale jinak se mi 9hodinový návrat do akčňáků 80. let líbil. Dokonce dokáže i zatahat za emocionální nitky.

zdroj: Teyon zdroj: Teyon

Unfinished Business hlavně smysluplně doplňuje svět a příběh filmu. Dozvíte se toho hodně o projektu RoboCop, takže i pro fanoušky předlohy je tady velké lákadlo (krom opět fantastického Petera Wellera, který opět sype jednu suchou hlášku za druhou). Hra výborně balancuje mezi laciným a dojemným, stejně jako to uměl před skoro čtyřmi dekádami film. Zdrojový materiál je opět využitý fantasticky.

RoboCop dokonce nebude jedinou postavou, za kterou si zahrajete! Zažijete akci i z pohledu Alexe Murpheyho, když byl ještě ostřílený policajt z masa a kostí, a chopíte se ovládání ikonického zničujícího robota ED 209. V obou těchto případech jde o vítané zpestření.

Ludonarativní disonance dostává poměrně dost zabrat, protože cestou skrz Omni Tower RoboCop brutálně rozšmelcuje doslova stovky ozbrojenců

Na druhé straně se vám do rukou dostanou ještě dvě další postavy a tady už Unfinished Business začíná trochu smrdět natahovanou herní dobou, ba dokonce i papír scénáře začne poněkud šustit.

Pomáhat a kydlit

Rozšíření podle mě mělo být zkrátka jen a pouze přímočarou akční odbočkou o cestě na vrchol Omni Tower, kde se v osudovém střetu utkáte s hlavním záporákem. V každém patře narážíte na čím dál větší odpor, sklo, omítky a končetiny létají vzduchem, a to je vše. Paráda!

Jenže tvůrci z Teyonu se snaží do stísněných prostor naroubovat i prvky ze základní hry, třeba poctivou policejní práci, ale málokdy udeří kriminálníka na hlavičku. RoboCop je totiž v Omni Tower jediný policajt. Takže když chytíte neřáda v nějakém vedlejším úkolu při činu, můžete mu tak maximálně domluvit nebo dát pokutu. Následně se Robo otočí a prostě odejde, žádná klepeta, žádné prásknutí mříží cely, nic. Vypadá to strašně komicky, nemluvě o tom, že se tím vytrácí kouzlo Rogue City, ve kterém jste často řešili zajímavá morální dilemata.

zdroj: Teyon

Hlavně vedlejší úkoly nejsou ani zábavné, ani moc nápadité. V jednom dokonce jenom otvíráte vrata. Ano, floutek po vás chce otevřít zaseknutá vrata, popojdete doslova metr, zmáčkete klávesu pro interakci a můžete si odškrtnout další splněnou misi, jupí!

Jen skutečně pár nepovinných úkolů má nějaké zajímavé postavy nebo sdělení. Drtivá většina je vata, která navrch v příběhu osamoceného poldy v baráku plném high-tech vyzbrojených žoldáků působí divně.

Vlastně celé rozšíření trochu nabourává iluzi o tom, že RoboCop je ten nejlepší policajt z nejlepších – nechá umřít nevinné (což je přímo v rozporu s jeho druhou direktivou), řeší drobné kriminálníky, zatímco žoldáci popravují civilisty. Murphy působí v Unfinished Business podivně nekompetentně a jde mu vlastně jenom to střílení.

Ludonarativní disonance je na výši, protože cestou skrz Omni Tower RoboCop brutálně rozšmelcuje doslova stovky ozbrojenců a rázem má na svědomí více životů, než kolik by jich měli i v tom nejčernějším scénáři záporáci. Ale aspoň je akce zábavná a o to tady přece jde!

Jdeš se mnou. Mrtvý, nebo mrtvý

Ustřelené končetiny, noví nepřátelé, nový arzenál. Už proti vám nestojí vagabundi z ulice, ale profi ozbrojenci s těmi nejmodernějšími hračkami – od létajících dronů přes jetpacky a kybernindži až po mrazicí dělo. Robovi se pak celá řada kousků dostane do ocelových pazour, aby s nimi rozpoutal ten pravý, zákonem posvěcený masakr.

zdroj: Teyon

Rotačákem rozmetáte na maděru libovolného zlosyna, včetně jeho baráku i sousedů. Kryokanón zase efektně a efektivně jednou ranou zmrazí jakoukoliv překážku. Jen je nutné s ním zacházet opatrně, protože se můžete sami jednoduše vyřadit z boje. Led, mráz a rampouchy navíc parádně vypadají a je zábava je lámat.

Obecně jsem docela zíral na míru destrukce a částicových efektů, kterých se RoboCop rozhodně nebojí. Většina arén je plná rekvizit a architektury, kterou za brutálního řevu Auto-9 rozstřílíte na jemnou drť. Místnosti před a po boji byste málokdy poznali.

zdroj: Teyon

Ke konci hry už máte základní pistoli natolik vylepšenou, až působí jako cheat. Nemusíte přebíjet, máte neomezené náboje, výbušné projektily – jen držíte spoušť a chechtáte se jako šílenec, jak Robo rozsévá brutální zkázu na všechny strany.

Jsou potíže

Kdyby byl Unfinished Business bez veškerého toho vedlejšího obsahu jen přímočarou akcí, všímal bych si scenáristických slabin mnohem méně, protože bezuzdná akce mu jde bezchybně.

Dokonce by se v kratším formátu méně okoukaly i interiéry. Po grafické stránce nemám co vytknout, architektura a prostředí vypadají parádně, postavy, mimika a animace o řád hůř. Hlavně ale uzamčení hry do Omni Tower omezuje variabilitu prostředí.

zdroj: Teyon zdroj: Teyon

Tvůrci se snaží a jednou jste v hypermoderní galerii, jindy na obří skládce nebo v neonové arkádě. Z šedivého betonu a koridorů ale vykouknete jen v určitých pasážích za jiné postavy, a i tak to jsou víceméně recyklovaná prostředí ze základní hry.

Velmi podobně jako u původního Rogue City je na tom i technická stránka. To znamená viditelné škubání při nahrávání dalších lokací, občas ztřeštěná fyzika, místy pád, zkrátka žádná sláva. Dokonce mi přijde, že na té relativně krátké hrací ploše je těch bugů až příliš, byť žádný vyloženě hru nerozbil.

zdroj: Nacon

Co teda Unfinished Business přináší? Fantastickou akci, zajímavou hlavní příběhovou linku a smyslupný obsah pro fanoušky RoboCopa. Pokud jste neměli tu čest s předloňským velmi příjemným překvapením, nemá smysl začínat u samostatného rozšíření. Na druhé straně, jestli se vám po suchých hláškách Alexe Murpheyho stýská, s rozšířením rozhodně neuděláte chybu. Obzvlášť pokud mu odpustíte slabší vedlejší úkoly.