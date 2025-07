Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV – recenze

25. 7. 2025 18:00 | Recenze | autor: Šárka Tmějová

Když Nintendo oznámilo, že Super Mario Party Jamboree dostane rozšířenou edici pro Switch 2, čekala jsem další příjemné zpestření domácích večírků. Základní verzi pro původní Switch považuju za jednu z nejlepších párty her vůbec. Kombinace promyšlených herních plánů, skvělého mixu miniher a výborně vybalancovaného systému předmětů z něj dělá zábavný program, k němuž se s kamarády rádi vracíme a neudělá ostudu žádné oslavě, kterou vám nevadí strávit před televizní obrazovkou.

O to větší bylo moje zklamání, když jsem zjistila, jak nešťastně a neorganicky Nintendo nové funkce ke stávajícímu obsahu přilepilo. Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV je bohužel učebnicovým příkladem, jak zpackat upgrade hry, která ho v první řadě vůbec nepotřebovala.

Skvělá základní hra, chaotické rozšíření

Začněme tím pozitivním: původní Jamboree je i po roce od vydání stále fantastické. Z hlediska herních plánů i designu jde o vynikající přírůstek do série, která prošla za 27 let od prvního dílu z roku 1998 mnoha proměnami, skoro pokaždé ale připomíná virtuální deskovku, ve které soupeříte v různorodých aktivitách a se spoluhráči se můžete všemožně vypékat.

Herní plány vás nutí taktizovat, výběr miniher kombinuje oblíbené klasiky i nápadité novinky a celkové zpracování působí mimořádně pečlivě. Aleš hře téměř před rokem nadělil v recenzi devítku, kterou bych s radostí podepsala společně s partou přátel (Dobře, možná s výjimkou těch, kterým jsem s duchem opakovaně zabavila všechny hvězdičky a mincičky. Sorry!). Pokud vlastníte Switch a Jamboree ještě nemáte, není co řešit. Základní verze je skvělá a funguje perfektně i na Switchi 2 díky zpětné kompatibilitě.

zdroj: Nintendo

Jenže samotná, zbrusu nová edice pro Switch 2 místo rozšíření či modernizace původní hry vytváří umělé dělení. Hra se na nové konzoli spouští jako dva různé tituly: původní Jamboree (včetně ikonky signalizující hru pro první Switch a bez jakéhokoliv grafického vylepšení) a Jamboree TV, které přináší nový obsah, ale zároveň zahazuje část toho původního. A právě proto z novinky vlastně nejsem vůbec nadšená.

Novinky z Jamboree TV

Jamboree TV přidává čtrnáct nových miniher ušitých na míru novým Joy-Conům 2 s optickými senzory, a tedy i s možností využívat ovladače jako počítačovou myš. Ty překvapivě fungují dobře, protože na krátké 45sekundové výzvy, jako je například stavění věže z plyšáků, natahování autíček nebo plužení sněhu s goomby, se hodí skvěle. Rozhodně během nich nestihnete dostat křeč do ruky, jako se to nejspíš stane u her, které vás ke křečovitému držení ovladače nutí déle. Ovládání jedním Joy-Conem působí přirozeně a pohodlněji než dříve.

zdroj: Nintendo

Nové varianty pravidel Tag Team a Frenzy, jsou rovněž trefou přímo na koopí krunýř. Tag Team vám umožní hrát ve dvojicích a sdílet inventář, což pomáhá taktizování. Frenzy je zase svižná pětikolová varianta, která se ideálně hodí pro případ, že zrovna nemáte aspoň hodinu nazbyt. Oba režimy bych uvítala i v základní verzi, ale tady právě narážíme na problém…

zdroj: Nintendo

Jamboree TV funguje zcela odděleně od původního Jamboree. A zatímco některé novinky nabízí exkluzivně (ovládání pomocí myši, minihry využívající kameru či mikrofon), zároveň v ní chybí klíčové části původní hry. Nenajdete tady Pro Rules (strategičtější varianta pravidel s menším podílem náhody), žádné vedlejší módy jako Koopathlon, Toad’s Item Factory nebo singleplayerová kampaň Party Planner Trek. Úplně chybí také systém odemykání a odměn, všechno máte k dispozici hned od začátku.

Stejně tak se vám nic z Jamboree TV nepřenáší do původní verze. Nezapočítají se vám achievementy, rekordy z miniher ani nic dalšího. Chcete si užít nové minihry a zároveň si odemykat nové mapy nebo samolepky? Smůla, musíte hrát dvě různé hry, které spolu nesdílí data.

Zvláštní kapitolou rozpačitosti je potom šestice miniher založených na využívání kamery a mikrofonu. Využijete je v koncertním módu Bowser Live, kde soutěžíte o přízeň oblíbeného záporáka například tím, že se na hlavě snažíte udržet co nejvíc goombů nebo řvete do mikrofonu a máváte rukama. Zní to možná zábavně, ale v praxi jde o špatně ovladatelné hříčky, které rychle omrzí (zejména vaše sousedy). Kamera nedokáže pořádně sledovat pohyb konkrétního člověka a mikrofon buď nezachytí dost hlasitý zvuk, nebo naopak reaguje přehnaně.

zdroj: Nintendo

V režimu Carnival Coaster se potom projedete na horské dráze, kde z vozíku sestřelujete nejrůznější hrozby, čímž získáváte časové bonusy do miniherních zastávek. HD Rumble 2 a upovídaná květinka ze Super Mario Bros. Wonder jinak celkem obyčejné střílečce na kolejích přidávají trochu atmosféry, ale v praxi jsem nenašla důvod, proč se po drahách projet víc než jednou. Do vozíku vás sice může usednout víc, kompetitivní prvky ale tenhle režim nemá.

zdroj: Nintendo

Technické řešení bez užitečné změny

Je až zarážející, že původní Jamboree běží na Switchi 2 úplně stejně jako osm let staré konzoli, tedy v 1080p v docku, 720p v handheldu, bez jakéhokoli zrychlení načítání nebo grafického přeleštění. Samostatný Jamboree TV běží v 1440p a působí o něco plynuleji.

Funkce GameShare vám umožní lokálně sdílet část hry s přáteli na jejich vlastním zařízení. Milý nápad třeba pro cestovatele ve větší skupince. Bohužel mají přístup jen k jednomu hernímu plánu a omezenému výběru miniher, půjčit si jich mohou zhruba třetinu.

Drobně potěší také možnost se kamerkou vyfotit a přiřadit pořízený obrázek k hrané postavičce, takže si můžete snáze naplánovat, na koho dnes večer nezbude dort, protože vás v posledním kole totálně potopil. Bohužel jsou fotky dost nekvalitní, ačkoliv má oficiální kamera ke Switchi 2 údajně disponovat rozlišením 1080p.

Nintendo se z nepochopitelného důvodu rozhodlo nabídnout místo jedné rozšířené hry dva rozpolcené kusy, každý s vlastními omezeními. Super Mario Party Jamboree je pořád výborná, ale edice pro Switch 2 s Jamboree TV nepřináší vylepšení, které by ji posunulo výš. Naopak jej tříští a zbytečně ředí, takže bych s užitím nálepky „upgrade“ byla velmi opatrná.

zdroj: Nintendo

Kdyby byly nové režimy a minihry integrované přímo do základní hry, neváhala bych ji doporučit všem, kdo se jí nemohou nabažit. Ale takhle? Za 499 korun dostanete pár zajímavých miniher, z nichž část budete chtít z rotace stejně docela brzo vyřadit, a vedle toho taky nutnost přepínat mezi dvěma oddělenými verzemi.

Pokud Jamboree ještě nevlastníte a máte Switch 2, kupte si raději levnější verzi pro Switch. A pokud už základní hru máte? S upgradem nemusíte spěchat, svoji cenovku ospravedlňuje celkem těžko.