25 nejočekávanějších her roku 2022

Loňský rok nebyl co do her nic moc. Kvůli pandemii se spousta očekávaných titulů odložila na příští (tedy aktuální) rok – a ten už díky tomu vypadá velmi našlapaně. Navíc ještě nejspíš vůbec nevíme o spoustě her, které se nečekaně objeví a třeba nám i vyrazí dech.

Pro přehlednost jsme v redakci dali dohromady 25 nejočekávanějších her letošního roku. Seznam mohl být popravdě ještě delší a jistě vám v něm bude něco chybět, ale berte ho prostě jako připomenutí potenciálních pecek, které nás letos už snad neminou.

Adventura A Plague Tale: Innocence byla velmi svěžím, plíživým, surovým, nechutným a zároveň překrásným zážitkem zasazeným do krysami prolezlé Francie. Po dohrání nám bylo jasné, že něčeho takového chceme víc a vývojáři nám naštěstí vyjdou vstříc s pokračováním, v němž se vrátí ústřední sourozenecká dvojice Amicia a Hugo spolu s dotěrnými krysami. Dostaneme ještě dospělejší hru než posledně?

zdroj: Asobo Studio

Na představení Avatara od Ubisotu jsme čekali opravdu dlouho a svým loňským trailerem nám nakonec vyrazil dech. Prozatím toho ale mnoho nevíme o samotném obsahu. Hra bude zjevně překrásná, a to i proto, že se nemusí podřizovat staré generaci konzolí. Dostaneme otevřený svět, vlastního hrdinu a příběh jiný než ve filmech. Tak snad to nebude jen o úchvatném prostředí.

zdroj: Ubisoft

Jistě, třetímu Balduru se můžete věnovat již přes rok v rámci předběžného přístupu, ale my si ho radši střihneme v plné síle, tedy jako hotovou, plnotučnou hru. Ta by s trochou štěstí mohla dorazit už letos, když tvůrci v říjnu roku 2020 odhadovali alespoň jeden rok v early accessu. Byla by škoda, kdyby zrovna Baldur nebojoval o letošní RPG roku.

zdroj: Vlastní

Očekávané pokračování žánr definujícího Darkest Dungeonu je už několik měsíců v předběžném přístupu a kdo čeká na plnou verzi, mohl by se letos dočkat. Tvůrci předpověděli, že dokončení hry by jim mohlo trvat zhruba rok. Snadno se může stát, že Darkest Dungeon 2, který se od svého předchůdce mimochodem značně liší, sklouzne do roku 2023, ale nebuďme pesimisté a doufejme, že letošní Vánoce strávíme v kočáře uhánějícím temnou zemí ke svému cíli.

zdroj: Red Hook Games

Duna je teď v kurzu. Dostala až překvapivě povedený film a vzniká jedna lepší deskovka než druhá. Videohry naštěstí nebudou pozadu a ke konci roku bychom měli dostat novou strategii z písečné planety od lidí, kteří vytvořili výborný Northgard. Ale v tomto případě počítejte s tím, že se začne early accessem.

zdroj: Funcom

Trvalo to, chtělo to nespočet odkladů, ale nakonec se přeci jen dočkáme očekávaného pokračování zombie akce Dying Light. Spojení mačety, nemrtvých a parkouru rozhodně není vyčerpané, právě naopak, a dvojka, která má být ještě větší a příběhově propracovanější, snad bude stát za to čekání.

zdroj: Techland

Žádná nová hra od FromSoftware nemůže v podobném seznamu chybět a je úplně jedno, jak se jmenuje a o čem je. Tihle borci prostě vědí, co dělají a my jim to neustále žereme. Elden Ring navíc vypadá parádně a Dark Souls v otevřeném světě zní jako něco, co si zahrát chceme. Od nás měl to štěstí zatím jen Pavel, jehož dojmy jste už určitě četli.

zdroj: Bandai Namco

Piraně se po letech vracejí na scénu s pokračováním své nové značky Elex, která je ve své podstatě starým dobrým Gothicem okořeněným o sci-fi prvky – plazmové pušky, roboty, jetpacky a tak podobně. Dvojka, stejně jako jakákoliv jiná hra od Piranha Bytes, nepředstavuje žádnou revoluci, jak informuje Patrik v dojmech, ale je to pořád stejně tak dobré a známé, jak jsme u těchhle masožravých rybiček zvyklí.

zdroj: THQ Nordic

Expeditions: Viking je výborné RPGčko s taktickými souboji, možná trochu nedoceněné a pozapomenuté. Ale kdo ho hrál, ten ho z paměti jen tak nedostane. A my, co ho opravdu milujeme, se nemůžeme dočkat pokračování. Navíc, když ho tvůrci zasadili do tolik zajímavého období starověkého Říma. Čekali jsme dlouho, ale příležitost převzít otěže nad vlastní legií je za dveřmi!

zdroj: THQ Nordic

Po předělávkách a onlinovkách se pozornost v rámci série Final Fantasy konečně stáčí k plnohodnotnému novému dílu, který označuje číslovka šestnáct. Nevíme moc o herních systémech, zato o světě, jeho státních zřízeních a nastínění příběhu už leccos zaznělo. Důležité je, že z FFXVI bude po předchozím díle opravdu fantasy, tedy žádné ježdění v rychlých kárách ani jiné prvky moderní doby.

zdroj: PlayStation

Forspoken je vlastně taková vzácná výjimka. Jde o hru, která není pokračováním či titulem zavedeného studia, a ještě ke všemu je to úplně nová značka. Přesto působí velkolepě, tříáčkově a její tvůrci si s ní mohou udělat buď pořádné jméno, nebo ostudu. Ale vypadá to zatím velice dobře. Moderní doba křížící se s fantasy světem, dynamickým běháním po střechách, využíváním několika elementů v magických soubojích… Jak by to mohlo nefungovat?

zdroj: Square Enix

Nevěřili mu a on jim vytřel zrak. Dospělácký God of War, který z Krata udělal starostlivého tatíka, patří k tomu nejlepšímu, co během minulé generace vyšlo, herdek, co vyšlo za celou existenci lidstva! Netěšit se proto na jeho pokračování by bylo popřením všeho, co je nám svaté. Tak ne abys nám, ó bože války, utekl do příštího roku.

zdroj: Sony Santa Monica

Komiksovky vládnou světu a letošek bude na poli her zjevně patřit DC. Warneři pro nás chystají akční adventuru s gothamskými rytíři, kterými jsou Batgirl, Robin, Nightwing a Red Hood. Kde je Batman, ptáte se? No, mrtvý… A nebojte, čtyři postavy neznamenají další hru s kooperací pro čtyři. Kooperovat se tu dá ve dvou, ale hra je primárně zaměřená na sólisty. Za což děkujeme.

zdroj: DC Comics

Na launch nové konzole se to nestihlo, ale ikonické závody neodmyslitelně spjaté s PlayStationem jsou konečně za dveřmi. Již sedmý díl série Gran Turismo se po jinak pojatém Sportu vrací ke klasičtějšímu střihu a láká na stovky nablýskaných žihadel s parádní grafikou, robustní kariérou a dalšími cukrátky. Nic jiného než prvotřídní poježděníčko nečekáme.

zdroj: Sony

Do Bradavic jsme se měli vrátit už loni, ale nové RPG ze světa Harryho Pottera je jedním z těch, kterým se odklad nevyhnul. Snad byl první a poslední a my se u příležitosti 20 let od prvního filmu ponoříme do stále tolik populárního světa v úplně nové hře, která prostě a jednoduše nesmí zklamat. Ale žádný stres, drazí vývojáři…

zdroj: Sony

Horizon Zero Dawn je jednou z největších pecek éry PlayStationu 4, která si vysloužila neméně skvělé, mrazivé rozšíření, titul pro virtuální realitu a samozřejmě i plnohodnotné pokračování, které bude podle všeho ještě hezčí a ještě větší, co do robotických dinosaurů i světa samotného. Vždyť tentokrát prozkoumáme i mořské dno! A pokud jste náhodou jedničku nehráli, můžete si ji projít spolu s námi v právě odstartovaném LongPlayi.

zdroj: Guerrilla Games

Aby to letos nebylo jen o DC, dočkáme se i nějakého toho Marvelu. A Midnight Suns budou docela speciální. Na hře dělají tvůrci moderní série XCOM, takže vás už nepřekvapí, že půjde o tahovou strategii. Formulí ale zamíchají karty, s jejichž pomocí budete ovládat ikonické hrdiny na bojišti. Strategické části prostřídají realtimové pasáže, v nichž se na své základně dozvíte něco víc o jednotlivých hrdinech a příběhu. Cítíme velký potenciál.

zdroj: 2k Games

Absolver sliboval mnohé, ale nakonec se do herní historie vůbec nezapsal. Bohužel. Ovšem z jeho popela povstane nová hra, která už teď zní mnohem slibněji. A soudě dle Pavlových dojmů je vážně na co se těšit. Předně tedy na vytříbený soubojový systém točící se okolo kung-fu a mechanismus stárnoucího hlavního hrdiny. No, jsme moc zvědaví!

zdroj: Sloclap

Před lety zcela nečekaně představená hra Songs of Conquest si nás okamžitě získala nejen svou kouzelnou a unikátně působící stylizací, ale i faktem, že se zcela neomylně jedná o moderního nástupce slavných Heroes of Might and Magic. A to je něco, na co se sluší mít spadeno. Tvůrci to nebudou mít jednoduché, srovnání s legendou se jistě nevyhnou, ale když bude hra dostatečně svá, mohl by se z ní vyklubat silný duchovní nástupce.

zdroj: Coffee Stain Studios

Už jsme si mysleli, že se nikdy nedočkáme, ale teď to vypadá, že druhý díl kultovního Stalkera nakonec přeci jen vyjde. Drsná střílečka zasazená do prapodivného, tajemného prostředí černobylské Zóny opět slibuje správně hardcore zážitek, který vám nedá nic zadarmo, a mrazivou atmosféru pramenící ze skutečnosti, že se nacházíte na místě, kde neplatí běžná pravidla – ani morální, ani fyzikální. zdroj: Microsoft

Bethesda se pomalu chystá vydat svoje další obrovské RPG, které ale není dalším dílem The Elder Scrolls. Místo toho se podíváme do vesmíru, do úplně nové sluneční soustavy v roce 2310, kde se o moc perou nejrůznější frakce. Váš hrdina, na jehož dobrodružství můžete nahlížet z pohledu první i třetí osoby, je členem organizace průzkumníků, což vám umožní volný pohyb mezi planetami, bojování, questování, zkrátka všechno, co máte rádi třeba na takovém Skyrimu.

zdroj: Xbox

Místo nového Batmana dostaneme od Rocksteady Sebevražedný oddíl. V něm se buď sami, nebo s až třemi kamarády pustíte do Ligy spravedlnosti, tedy obvyklých hrdinů, jenže v tomto případě se role jaksi obracejí. Zahrajete si za Harley Quinn, Deadshota, King Sharka a Kapitána Boomeranga v něčem, co na prvních záběrech z hraní vypadá opravdu šíleně. Rocksteady nám ale svou batmanovskou sérií dokázalo, že umí jak videohry, tak slavné značky, takže by se to mohlo povést i tentokrát.

zdroj: Rocksteady

Fantasy trilogie Total War bude konečně završena. Strategická série se tentokrát zaměří na souboj bohů Chaosu se zoufalými obránci z Kislevu a Cathaye, což slibuje vskutku apokalyptický zážitek, zvlášť když tvůrci z Creative Assembly přislíbili spoustu nových mechanik a nápadů včetně výtečných survivalových bitev, které jsme si už sami vyzkoušeli. Spojená mapa všech tří dílů Warhammeru bude navíc takovým bojištěm, které nabídne zábavu doslova na tisíce hodin…

zdroj: Creative Assembly

Svět Warhammeru už v minulosti posloužil coby zasazení kooperativní rubačky, v níž čtyři hráči kosí nekonečné zástupy monster – byl to ale fantasy Warhammer v dvojdílné sérii Vermintide. Darktide bere stejný koncept a přesouvá ho do temného sci-fi prostředí Warhammeru 40 000, kde se pro válečné zločiny nebo nějakou tu menší genocidku vážně nejde daleko. Navíc nebudete hrát za už trochu vyčichlé vesmírné mariňáky, ale za obyčejné lidi, takže se těšíme na poněkud hororovější atmosféru, v níž vaši hrdinové rozhodně nejsou nezastavitelní.

zdroj: Fatshark

O vysněném pokračování fenomenální Zeldy: Breath of the Wild, první pořádné hry na Switchi, toho stále mnoho nevíme. Ale už loni v létě nám bylo slíbeno, že se do království Hyrule v kůži Linka vrátíme během letošního roku. Dvojka, která stále nezná své jméno, se bude mnohem víc odehrávat v oblacích a Link se v ní naučí vracet čas a procházet zdmi. Jestli nám Nintendo do letošní E3 nenaservíruje Direct věnovaný právě této hře, pak se začneme třást hrůzou z myšlenek na odklad.

zdroj: Nintendo