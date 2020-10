Seznamte se se světem a postavami Final Fantasy XVI

29. 10. 2020 15:20 | Preview | autor: Patrik Hajda

Nové Final Fantasy XVI se nám představilo v půlce září a už tehdy tvůrci upozorňovali na to, že nové informace dorazí až v příštím roce. Nicméně nedalo jim to a něco málo o světě hry a jejích postavách utrousili už teď se spuštěním oficiální webové stránky.

Dějištěm hry se stává země Valisthea, kterou si mezi sebe rozdělilo šest mocenských uskupení – Velkovévodství rosarijské (The Grand Duchy of Rosaria), Svatá říše sanbreqská (The Holy Empire of Sanbreque), Království waloedské (The Kingdom of Waloed), Dhalmekianská republika (The Dhalmekian Republic), Železné království (The Iron Kingdom) a Křišťálové panství (The Crystalline Dominion).

Každá z říší se rozprostírá okolo jednoho z mateřských křišťálů, které se tyčí do nebes a zajišťují přilehlým usedlostem prosperitu. Proto jsou častým bodem sváru mezi státy toužícími po jejich moci. V době, kdy se hra odehrává, vládne velice křehký mír, který se ale začíná rozpadat.

zdroj: PlayStation

Vy hrajete za Clivea Rosfielda, prvorozeného syna arcivévody z Rosarie, který je pověřen ochranou svého mladšího bratříčka Joshuy. Ten je totiž takzvaným dominantem, tedy člověkem posednutým mocnými bytostmi zvanými Eikoni. Ti svým hostitelům propůjčují nadpřirozenou sílu. Joshuův Eikon je Fénix, jehož ohnivá moc je přístupná i hlavnímu hrdinovi z prvního traileru (černý chlapec s tetováním na tváři).

Eikoni vám možná nic neříkají, ale pokud se vyznáte v sérii Final Fantasy, pak vězte, že jde vlastně o Summony. V traileru jste mohli zahlédnout zmíněného Fénixe, ale také Titána, Shivu a Ifrit. Každý z nich se hlásí k jinému národu, které s nimi zacházejí podle svého – někteří je uctívají, jiní je posílají do bitev.

Kromě bratrů Rosfieldových se představuje ještě jejich kamarádka z dětství Jill Warricková, která na jejich panství přišla ze severních oblastí. Jejím úkolem je ochraňovat vévodství Rosaria, aby tak stvrdila spojenectví mezi oběma zeměmi.

Tím jsem vyčerpal zásobu nových informací o Final Fantasy XVI. Na oficiální stránce naleznete akorát podrobnější popisy výše zmíněných říší se začerněnými názvy Eikonů, kteří jim slouží. To abyste si nenechali vyzradit všechna tajemství. Stále totiž platí, že pořádnou nálož novinek dostaneme až v příštím roce, kdy má hra vyjít pouze na PlayStationu 5. Až později se rozšíří i na další platformy.