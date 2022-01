LongPlay – dva neználci objevují Horizon Zero Dawn

7. 1. 2022 14:30 | Video | autor: Redakce Games.cz

Jedna z nejočekávanějších her roku se blíží. 18. února se masám hráčů, které baví zabíjení robotických dinosaurů (a kteří doma mají PlayStation 4 nebo 5), zpřístupní Horizon Forbidden West, v němž bude pokračovat dobrodružství hrdinné Aloy, protagonistky prvního dílu Horizon Zero Dawn.

Že jste jedničku nehráli? Tak to jste na tom úplně stejně jako Vašek s Jirkou, kteří to ale hodlají před očima celého světa napravit. Sednou si před kameru, popadnou do ruky ovladač a zjistí, co že si to vlastně všechny ty miliony hráčů zamilovaly.

Nebudeme vám prozatím slibovat konkrétní počet dílů, ale u jednoho to neskončí, takže jestli chcete dát klukům nějaké dobré rady do budoucna, které z nich udělají efektivnější zabijáky mechanických ještěrů, nezapomeňte se zmínit v chatu na YouTube. Vysílání začíná v 15:00.