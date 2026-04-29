RetroGames – Crusader: No Remorse

V rubrice RetroGames se ohlížíme za legendárními hrami i opomenutými klenoty uplynulých dekád. Vzpomínáme na naše první silné herní zážitky, zkoušíme hry, které nás minuly a hrajeme revoluční tituly, které předběhly dobu. I proto, abychom zhodnotili, jestli zestárly s grácií, nebo jde spíše o muzejní exponáty.
Málokterou hru si z dětství vybavuji tak živě jako futuristickou střílečku Crusader: No Remorse. Pamatuji si, že mě Silencer v rudé zbroji z obalu hry fascinoval svým designem natolik, že jsem jej potom ve škole kreslíval na zadní stránky sešitů a z obrázků si vymýšlel vlastní příběh o nezdolném technoagentovi, který potíral zločince, nevěda nic o dystopické story, která se ve hře skutečně odehrávala.
Crusader byl přitom ve své době hned v několika ohledech přelomový. V roce 1995 byla třeba taková zničitelnost prostředí zcela nevídaná, a i když si hru nainstalujete a zahrajete dnes, třicet let po jejím vydání, překvapí svým nadčasovým designem. Vlastně jediný relikt minulosti, který jí podráží nohy, je tankové ovládání a neplynulé scrollování obrazovky.