Užij si zimu s GeForce RTX

Nový rok je tady – ideální čas posunout svůj gaming na další úroveň. Pokud to s hraním myslíš vážně, v herní mašině ti nesmí chybět pořádné železo. Grafické karty NVIDIA z aktuální řady GeForce RTX 50 přinášejí výkon a technologie, které mění pravidla hry. Ať už doháníš herní resty po Vánocích, nebo se chystáš na nové tituly roku 2026, s GeForce RTX 50 máš jistotu, že budeš připravený.
Technologie? Máme!
První takovou technologií je DLSS 4.5 naprostá magie. Dokáže renderovat obraz ve vyšší kvalitě z nižšího rozlišení. Co z toho získáš? Násobně vyšší FPS! Ruku v ruce s touhle lahůdkou jde hyperrealistický Ray Tracing, Dokonale ti nasvítí každou scénu do té míry, že nepoznáš rozdíl mezi hrou a realitou.
Další v pořadí, ale stejně důležitou funkcí, je NVIDIA Reflex. Skoro cheat nejen v kompetitivních hrách. Extrémně snižuje odezvu a zlepšuje tvoje reakce. S touhle funkcí vyjdeš i z vypjatých momentů jako vítěz.
Zapni DLSS 4.5 s Multi Frame Generation a užívej si akci na bitevním poli s až 5x vyššími FPS. V kombinaci s NVIDIA Reflex budeš MVP každého zápasu. Ukážeme si výkon se zapnutým DLSS 4 u jednotlivých karet řady RTX 50.
Jakou kartu MSI GeForce RTX vybrat?
Co by to bylo za vychytávky, kdybychom neměli hry, které by z nich nevytěžily maximum. Jedním ze žhavých kousků je Battlefield 6. Skvěle hodnocená válečná střílečka od EA je pastvou pro oči. Perfektně demonstruje, jakých výsledků se dá s výše zmíněnými technologiemi dosáhnout.
MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 8G VENTUS 2X OC PLUS
Chceš spoustu FPS za super peníze? MSI NVIDIA GeForce RTX 5060 je tvoje jasná volba do nejoblíbenějšího rozlišení – Full HD. Tato karta ti zajistí brutální plynulost, abys v každém titulu dominoval. Při 1080p se s RTX 5060Ti dostaneš na hodnoty přes 230 FPS. Je ideální do Full HD a QHD setupů, kde chceš stabilně vysoké snímkové frekvence.
MSI NVIDIA GeForce RTX 5070 12G Ventus 2X OC
Pokud je tvým cílem posunout snímkovou frekvenci do nejvyšších pater, kde se počítá každá milisekunda, sáhni po modelu MSI NVIDIA GeForce RTX 5070. Tahle karta tě katapultuje do světa ultra plynulého gamingu. RTX 5070 to při rozlišení 1080p vytáhne až na fantastických 453 FPS! Skvělá volba pro hráče, kteří chtějí maximální FPS v QHD, nebo ultra-vysoké snímky ve Full HD.
MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 16G Ventus 3X OC
Míříš výš a nechceš ustoupit z lahodného 4K rozlišení? Pak musíš mít v bedně bestii. MSI NVIDIA GeForce RTX 5080 je jasná volba. S tímto hardwarem máš vystaráno na roky dopředu. Při 1080p koukáš na neuvěřitelných 577 FPS! Ideální pro ty, kteří nechtějí dělat kompromisy a trvají na nejvyšších detailech a rozlišení 4K.
A kde je koupit? Přece ve Smarty. Zaleť na jednu z 28 prodejen nebo si vyber pohodlně na e-shopu z naší nabídky MSI grafických karet řady GeForce RTX 50. Čekají na tebe profíci se srdcem hráče, kteří ti rádi poradí s výběrem. Smarty rozumí gamingu i tobě.