Problémy studia Bungie se prohlubují. Nově odchází dlouholetý šéf
zdroj: Foto: Bungie

Problémy studia Bungie se prohlubují. Nově odchází dlouholetý šéf

PlayStation 4 PC PlayStation 3 Xbox 360 Xbox Xbox One PlayStation 5 Stadia Xbox Series

24. 8. 2025 8:45 | Novinky | autor: Ondřej Partl |

Marathon
Marathon
Marathon
Galerie

Dříve jednička mezi střílečkami, v poslední době mediální otloukánek a adept na titul jednoho z letošních největších „průšvihářů“ zažívá další nelehký krok. Studio Bungie po propouštění, chladném přijetí představení akce Marathon, kontroverzi ohledně „vypůjčených“ vizuálů a následném odkladu opouští dlouholetý šéf Pete Parsons.

Novinku oznámilo samotné studio v příspěvku, kde se teď už bývalý vedoucí rozloučil s fanoušky, kolegy a popřál celku zářnou budoucnost. Současně se k situaci vyjádřil Justin Truman, který po Parsonsovi převzal otěže a stává se novým šéfem. V Bungie nabíral zkušenosti dlouhých 15 let a vyzkoušel si pozice generálního manažera a ředitele vývoje na předchozích projektech, kde často právě svého kolegu doplňoval.

zdroj: NetEase

Parsons svou cestu studiem odstartoval v roce 2002 a od druhého dílu stál za několika hrami série Halo coby producent. Po osamostatnění studia a převzetí značky 343 Industries pomáhal vzniku Destiny, od roku 2015 coby šéf studia. V této pozici vytrval téměř jednu celou dekádu.

„Po více než dvou desetiletích, během nichž jsem pomáhal budovat toto úžasné studio, zakládal Bungie Foundation a rozvíjel inspirativní komunity kolem naší práce, jsem se rozhodl předat štafetu. Tato cesta byla pro mě velkou ctí. Jsem velmi hrdý na světy, které jsme společně vytvořili, a na miliony hráčů, kteří je považují za svůj domov. A především si vážím příležitosti pracovat po boku úžasných lidí v Bungie,“ otevřel svou řeč Parsons.

Marathon
Novinky
Marathon se odkládá na neurčito. Bungie přiznává problémy a mlčí o dalším postupu

Odchod Parsonse znovu spustil spekulace o tom, že bude Bungie pevnější součástí struktury PlayStation Studios, aby japonská společnost měla nad prací větší kontrolu a předešla několika nedávným přešlapům. Sony ostatně už dříve naznačovalo, že dosavadní nezávislost týmu začíná být vrtkavá (děkujeme webu PC Gamer). Přiblížení k tomuto kroku hraje do karet i nový název pozice, kterou bude Truman zastávat. Místo tradičnějšího „CEO“ se jeho role nazývá jednoduše „studio head“.

No, asi držme týmu palce, ať se změnami nerozsype, povede se mu oživit Destiny 2 a v roce 2026 Marathon překvapí všechny svými kvalitami.

Smarty.cz
Tagy:
online sci-fi FPS střílečka reboot pvp
Zdroje:
PC Gamer, Bungie
Hry:
Halo 2 Halo 3 Halo: Reach Destiny Destiny 2 Marathon
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

inZoi: Island Getaway - Trailer
inZoi: Island Getaway - Trailer
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Outlaws + Handful of Missions: Remaster – Oznámení
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
Hollow Knight: Silksong – Datum vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
The Rogue Prince of Persia – Ukázka k vydání
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Cronos: The New Dawn – Nový druh hororu
Where Winds Meet – Datum vydání
Where Winds Meet – Datum vydání
World of Tanks 2.0 – Představení
World of Tanks 2.0 – Představení
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
Fight Club #738 – o Gamescomu z Kolína
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
World of Warcraft: Midnight – Filmeček
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Fallout – Druhá sezóna seriálu
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Black Myth: Zhong Kui - Teaser Trailer
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Kingdom Come: Deliverance II – Odkaz kovárny
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 - Trailer k předobjednávce
Lords of the Fallen II - Oznámení
Lords of the Fallen II - Oznámení
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Call of Duty: Black Ops 7 – Odhalení hratelnosti
Valor Mortis – Odhalení
Valor Mortis – Odhalení
Gamescom ONL: Hype Promo
Gamescom ONL: Hype Promo
Dying Light: The Beast – Bober
Dying Light: The Beast – Bober
Football Manager 26 - Teaser
Football Manager 26 - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser
Woochi the Wayfarer - Teaser

Nejnovější články