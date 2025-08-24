Problémy studia Bungie se prohlubují. Nově odchází dlouholetý šéf

Dříve jednička mezi střílečkami, v poslední době mediální otloukánek a adept na titul jednoho z letošních největších „průšvihářů“ zažívá další nelehký krok. Studio Bungie po propouštění, chladném přijetí představení akce Marathon, kontroverzi ohledně „vypůjčených“ vizuálů a následném odkladu opouští dlouholetý šéf Pete Parsons.
Novinku oznámilo samotné studio v příspěvku, kde se teď už bývalý vedoucí rozloučil s fanoušky, kolegy a popřál celku zářnou budoucnost. Současně se k situaci vyjádřil Justin Truman, který po Parsonsovi převzal otěže a stává se novým šéfem. V Bungie nabíral zkušenosti dlouhých 15 let a vyzkoušel si pozice generálního manažera a ředitele vývoje na předchozích projektech, kde často právě svého kolegu doplňoval.
zdroj: NetEase
Parsons svou cestu studiem odstartoval v roce 2002 a od druhého dílu stál za několika hrami série Halo coby producent. Po osamostatnění studia a převzetí značky 343 Industries pomáhal vzniku Destiny, od roku 2015 coby šéf studia. V této pozici vytrval téměř jednu celou dekádu.
„Po více než dvou desetiletích, během nichž jsem pomáhal budovat toto úžasné studio, zakládal Bungie Foundation a rozvíjel inspirativní komunity kolem naší práce, jsem se rozhodl předat štafetu. Tato cesta byla pro mě velkou ctí. Jsem velmi hrdý na světy, které jsme společně vytvořili, a na miliony hráčů, kteří je považují za svůj domov. A především si vážím příležitosti pracovat po boku úžasných lidí v Bungie,“ otevřel svou řeč Parsons.
Odchod Parsonse znovu spustil spekulace o tom, že bude Bungie pevnější součástí struktury PlayStation Studios, aby japonská společnost měla nad prací větší kontrolu a předešla několika nedávným přešlapům. Sony ostatně už dříve naznačovalo, že dosavadní nezávislost týmu začíná být vrtkavá (děkujeme webu PC Gamer). Přiblížení k tomuto kroku hraje do karet i nový název pozice, kterou bude Truman zastávat. Místo tradičnějšího „CEO“ se jeho role nazývá jednoduše „studio head“.
No, asi držme týmu palce, ať se změnami nerozsype, povede se mu oživit Destiny 2 a v roce 2026 Marathon překvapí všechny svými kvalitami.