Marathon od Bungie dorazí už v září. Sci-fi extrakční střílečka vsází na styl i taktiku

12. 4. 2025 23:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Věhlasné studio Bungie má opět našlápnuto rozvířit vody kompetitivních stříleček. Jejich dlouho očekávaný projekt Marathon, který oživuje stejnojmennou klasiku z 90. let, konečně dostal datum vydání: 23. září 2025. Nová extrakční akce z pohledu vlastních očí dorazí na PS5, Xbox Series X/S a PC, a to rovnou s plnou podporou přenosu postupu a hraní mezi platformami.

„Je to obrovský moment nejen pro nás jako studio, ale i pro fanoušky her od Bungie,“ zaznělo během čerstvého streamu, kde vývojáři představili hratelnost, mechanismy a detaily o světě Marathonu.

Marathon nás zavede do budoucnosti, konkrétně do opuštěné kolonie Tau Ceti IV v roce 2850, kde záhadně zmizeli všichni obyvatelé. Na scénu přichází tzv. Runners – lidé, kteří se vzdali svých těl a existují jako biosyntetické jednotky se specifickými schopnostmi a statistikami. Jejich cíl? Prozkoumat ruiny, posbírat co nejvíc kořisti a dostat se zpět živí.

Ve hře v tříčlenných skupinách postavíte až pěti dalším trojicím, přičemž klíčem k úspěchu bude jak střet s ostatními týmy, tak přežití proti počítačem ovládaným nepřátelům a mimozemským tvorům. Hra sází na taktičnost i na rychlé rozhodování v napínavých misích plných zvratů.

zdroj: Bungie

Už 23. dubna se rozběhne uzavřený alfa test, během něhož si budete moct vyzkoušet čtveřici postav – každou s unikátním herním stylem:

Void – specialista na neviditelnost, připomíná Huntera z Destiny

– specialista na neviditelnost, připomíná Huntera z Destiny Glitch – rychlý, chaotický archetyp s dovednostmi, které nepřátelům znepříjemňují život

– rychlý, chaotický archetyp s dovednostmi, které nepřátelům znepříjemňují život Locus – tank se štítem, ideální pro agresivní styl hry

– tank se štítem, ideální pro agresivní styl hry Blackbird – průzkumník se schopnostmi pro odhalování nepřátel

V plné verzi hry najdete tříd celkem šest, z nichž si tým budete moct poskládat libovolně. Tedy klidně i ze tří stejných postav.

Smrt ve hře znamená ztrátu vybavení, ale přežití zajistí, že si loot odnesete s sebou do dalších misí. Spoluhráči vás navíc mohou oživovat. Bungie už nyní nastínilo dlouhodobou podporu od endgame obsahu přes sezónní mise po žebříčky a komunitní akce.

Marathon ovšem přichází ve chvíli, kdy se mnohé jiné hry jako služby navzdory velkým ambicím rychle rozplynuly. Jen letos stejně jako rychle začaly, tak i skončily projekty jako Concord nebo Spectre Divide, které nedokázaly zaujmout, natož si udržet hráčskou základnu.

Bungie ale spoléhá na stylizaci, propracované herní systémy a své zkušenosti z Destiny a Halo. Navnadit zkoušejí také krátkým animovaným filmem ze světa Marathonu od Alberta Mielga (Love, Death & Robots), který podle studia „obsahuje spoustu skrytých detailů pro fanoušky“.

zdroj: Bungie

Co zatím Bungie neprozradilo, je cenovka. „Marathon nebude free-to-play,“ zaznělo stručně, ale detaily chybí. Fanoušci doufají, že studio nabídne jasný a přehledný model, na rozdíl od často kritizovaného systému Destiny 2.

Marathon má ambice stát se novou vlajkovou lodí Bungie. Vizuálně výrazný, herně komplexní a atmosférický titul se pokusí zaujmout nejen fanoušky sci-fi stříleček, ale i hráče, kteří hledají nový typ multiplayerové výzvy - třeba ve formě mainstreamovější extrakční akce. Zda se to v konkurenci současných stálic povede, se dozvíme letos v září. Do uzavřené alfy se můžete už teď přihlásit na oficiálním webu či na Discordu.