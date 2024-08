V Bungie se jen dva měsíce po posledním datadisku k Destiny 2 propouští

1. 8. 2024 9:55 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Se smutnými zprávami přichází, jen dva měsíce po vydání kriticky úspěšného rozšíření Destiny 2: The Final Shape, šéf studia Bungie Pete Parsons. Tým přijde o skoro pětinu zaměstnanců. Důvodem je snižování nákladů.

„Kvůli vzrůstajícím nákladům na vývoj, změnám v průmyslu a přetrvávajícím ekonomickým podmínkám je jasné, že musíme provést zásadní změny v naší struktuře a plně se věnovat pouze Destiny a Marathonu. To znamená, že tímto dnem rušíme 220 pozic, což je zhruba 17 procent všech zaměstnanců,“ uvádí ředitel studia v oznámení na stránkách firmy.

Zeštíhlování se týmu dotkne na všech úrovních napříč společností, to znamená i manažerů a seniorních rolí. Odcházejícím bude nabídnuté štědré odstupné. Tím ale změny zdaleka nekončí. Studio v následujících čtvrtletích integruje 155 lidí do struktury mateřské Sony. V praxi to znamená, že tím budou schopni předejít dalším vyhazovům, zaměstnanci Bungie ale de facto změní zaměstnavatele.

Bungie navíc bude úzce spolupracovat s PlayStation Studios, aby dokončili science-fantasy akční hru, která ve firmě vznikala jako inkubační projekt. S nejvyšší pravděpodobností to ale opět znamená, že vývojářský tým se od Bungie trhne a asimilují jej právě PlayStation Studios. Po všech změnách by v Bungie mělo zůstat 850 zaměstnanců. Připomeňme jen, že firma propouštěla už loni v říjnu. Sony koupila studio Bungie po několikaleté úzké spolupráci v roce 2022.