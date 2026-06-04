Pokračování 007: First Light nebudou dělat IO Interactive

Úspěšný návrat Bonda na herní obrazovky prakticky zaručuje pokračování (a slibuje jej i závěr hry), ale budoucnost série možná nebude opět v rukou IO Interactive, kteří odvedli skvělou práci. Podle šéfa Amazon Games, Jeffa Gattise mají další bondovské hry vznikat pod dohledem produkční společnosti MGM a právě Amazon Games. Uvedl to v rozhovoru pro Polygon.
Situace je poměrně specifická. Když IO Interactive oznámilo vývoj bondovky, Amazon ještě nevlastnil filmová práva na Jamese Bonda. Díky tomu si studio mohlo 007: First Light samo vydat a zachovat si výraznou kreativní kontrolu. Po akvizici značky Bond společností Amazon v roce 2025 se ale situace změnila. Gattis naznačuje, že budoucí hry ze světa 007 už pravděpodobně spadnou pod novou strategii Amazonu, která se snaží propojit filmy, seriály a videohry do jednoho širšího ekosystému.
Podle něj se hranice mezi jednotlivými médii stále více stírají a Amazon chce vytvářet projekty, které budou navazovat na obsah z Prime Video a dalších částí svého impéria. Jako příklad uvádí připravované projekty ze světa Tomb Raider, které mají fungovat napříč hrami a televizní produkcí. Jestli se vám v hlavě rozsvítily varovné diody, je to správně.
Otázkou zůstává role IO Interactive. Studio si díky sérii Hitman vybudovalo reputaci jednoho z nejlepších tvůrců špionážních her a právě jeho přístup byl jedním z důvodů úspěchu First Light. Zatím ale není jasné, zda bude na dalších dílech pracovat stejně jako doposud. Může taky nastat situace, že si dalšího Bonda vyvine Amazon ale podle mustru od IOI. Napadá mě srovnání třeba se sérií Arkham, kdy je Arkham Origins velmi podobná hra hlavním dílům, ale místo Rocksteady na ní dělali přímo WB Games Montréal.