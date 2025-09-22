Plánuje Konami další předělávky série Metal Gear Solid? Fanoušci pomohou rozhodnout

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater je povedenou předělávkou kultovního špionážního thrilleru, přestože se k němu Kodžima staví negativně a Konami má kolem sebe stále poněkud nevlídnou auru. Faktem ale zůstává, že Kuba Malchárek si připomínku „starých dobrých časů“ neskutečně užil (recenze tady), stejně jako mnoho dalších lidí. Proto dává smysl, že firma bude chtít podobnou péči věnovat i jiným hrám ze série.
Naznačuje to i nový dotazník, kde vydavatelství pokládá řadu otázek týkajících se komunikace s fanoušky (děkujeme Insider Gaming). Součástí je i dotaz, jaké další přepracované tituly ze série Metal Gear by hráči rádi viděli.
Nabídka sestává z logických voleb, kterými jsou Metal Gear, Metal Gear 2: Solid Snake, Metal Gear Solid, Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriot, Metal Gear Solid: Peace Walker, Metal Gear Solid V: Ground Zeroes a Metal Gear Solid V: The Phantom Pain. Pod předepsanými možnostmi najdou zájemci textové pole pro případné další návrhy, takže pokud si z nějakého zvráceného důvodu přejete návrat Metal Gear Survive, můžete zkusit štěstí.
Přítomnost otázky v dotazníku samozřejmě sama o sobě nic neznamená. Je z ní ale jasné, že se Konami snaží prozkoumat trh. Dá se předpokládat, že některé drobky informací ohledně dalších kroků vydavatele prozradí už chystaný Metal Gear Production Hotline stream plánovaný na 25. září, tedy na den, kdy z dílny Konami zároveň vychází nový Silent Hill f.
Během vysílání očekávajte zprávy o multiplayerovém režimu Fox Hunt, který do Metal Gear Solid Delta: Snake Eater zamíří během podzimu. Vyloučená není ani Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, tedy souhrnné vydání remasterovaných starších dílů, která naváže na poněkud nešťastnou kolekci z roku 2023.
Společnost má nicméně hromadu důvodů k vytvoření dalších předělávek. Přesněji jich má přes milion, protože předělávka kultovní trojky v den svého vydání prodala milion kopií.