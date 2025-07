Hideo Kodžima se remaku Snake Eatera ani nedotkne. Herní průmysl je prý plný klonů

31. 7. 2025 16:04 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Legendární vývojář Hideo Kodžima chystaný remake slavného třetího dílu své série Metal Gear Solid Delta: Snake Eater hrát nehodlá. V rozhovoru pro magazín Ssense se jej novináři přímo zeptali, zda si titul po vydání zahraje. „Ne, nezahraju si ho,“ odpověděl stručně a s úsměvem.

Konami doufá, že se 28. srpna podaří oživit značku Metal Gear Solid modernizovanou verzí jedné z nejmilovanějších her celé série. Projekt ale vzniká bez jakéhokoli přispění jeho duchovního otce – Kodžimy. S vydavatelstvím po bouřlivém rozchodu 2015 naprosto zpřetrhal vazby a zdá se, že napětí přetrvává i po deseti letech.

Kodžima se od té doby věnuje vývoji pod hlavičkou svého vlastního studia Kojima Productions, které nedávno vydalo druhý díl simulátoru postapoklayptického doručovatele, Death Stranding 2. Vedle toho připravuje horor OD a špionážní thriller Physint.

V rozhovoru se Kodžima neomezil jen na poznámky k Metal Gearu. Ostře se vyjádřil i k současnému stavu herního průmyslu. Při sledování letošního Summer Game Festu ho zklamala jednotvárnost nabídky. Podle něj většina her působila stejně, protože se příliš křečovitě drží buď sci-fi, nebo fantasy zasazení. „Dokonce i grafika a herní mechanismy jsou téměř totožné,“ prohlásil. „Mnoho lidí si to užívá, tomu rozumím, ale je důležité, aby se do her dostalo i něco opravdu nového.“

Právě tahle potřeba originality je důvodem, proč Kodžima nutně nechce se svou tvorbou cílit na co nejširší publikum. „Samozřejmě chci, aby lidé mou hru hráli, takže je potřeba je do určité míry poslouchat,“ řekl už dříve v rozhovoru pro britský magazín Edge. „Ale zároveň nemám zájem tvořit něco, co bude bavit všechny.“

Po mírně smíšeném přijetí prvního dílu si Death Stranding 2 vysloužil daleko příznivější ohlasy, což herní legenda následně označila za důvod k radosti.

Mezitím se ale herní svět připravuje na návrat Snakea: Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vychází 28. srpna na PS5, Xbox Series X/S a PC. Hra si zachová původní titulky i slavný „bondovský“ úvod, i když nově přepracovaný.