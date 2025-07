Hideo Kodžima slaví úspěch Death Stranding 2 a burcuje fanoušky k boji proti válce i klimatické krizi

2. 7. 2025 12:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Hideo Kodžima má důvod k oslavám: Kritické i hráčské ohlasy na Death Stranding 2: On The Beach jsou velmi pozitivní a slavný vývojář ji nevidí jen jako pokračování netradičního herního zážitku, ale také jako výzvu ke globální solidaritě. Na londýnské zastávce světového turné ke hře promluvil otevřeně o temných tématech současnosti a vyzval fanoušky k symbolickému boji proti válce, klimatické změně i společenskému odcizení.

„Máme toho teď hodně – války, klimatické změny, zemětřesení, pandemie. Možná nás čeká temná budoucnost,“ řekl Kodžima během závěrečného proslovu. „Ale pokud se setkáváme a zůstaneme propojení, můžeme s tím bojovat.“

Večer, který se nesl v duchu spojení a vzpomínek, byl věnován památce Ryana Karaziji, zesnulého frontmana kapely Low Roar, jejíž hudba výrazně formovala náladu prvního Death Stranding. „Chtěl jsem s Ryanem znovu spolupracovat, ale kvůli covidu nemohl přijet do Japonska. Když jsem se mu chystal napsat e-mail, přišla zpráva, že zemřel. Bylo to hrozné. Ale jeho rodina mi řekla, že po něm zůstaly ještě nevydané písně – a ty jsem do hry zařadil,“ vysvětlil Kodžima. Dodal, že ho s Karazijou stále pojí silné pouto: „Ve hře zazní věta ‚smrt není konec, nerozdělí nás‘. A tak to i cítím. Naše spojení zůstává.“

Hudba hrála na londýnské akci důležitou roli. Zpěvačka Caroline Polachek poprvé naživo zazpívala titulní píseň On The Beach, kterou napsala přímo pro Death Stranding 2. „Vždycky mám strach poprvé před publikem zpívat nové písně, ale tahle je jako jízda na horské dráze – cítíte se, jako byste hráli videohru,“ řekla po vystoupení.

S Kodžimou ji propojil tým podcastu Kinda Funny, a podle zpěvačky to byla výjimečná spolupráce. „Mám písně, které si střežím jako poklad. A tohle byla jedna z nich. Když mi Hideo vysvětlil koncept hry, naprosto mě oslovila a pohltila její etická témata, třeba otázka, jestli je vyhynutí správné nebo špatné,“ popsala.

zdroj: Youtube

Píseň je podle ní záměrně záhadná, aby její význam fanoušci naplno pochopili až po dohrání hry. „V téhle písni jsou sloky temné a zlověstné, ale refrén čistý a plný naděje. Chtěla jsem zachytit ten kontrast.“

Na pódiu se objevila i kapela Chvrches, která zahrála titulní píseň z prvního dílu. Šlo o jejich první veřejné vystoupení po dvou letech. Skupina zároveň potvrdila, že už půl roku pracuje na nové desce.

Přestože Kodžima v minulosti prohlásil, že se nesnaží cílit na masy a přál si, aby byl druhý Death Stranding kontroverznější, realita naznačuje opak. Hra zaznamenala silnou odezvu a dostalo se jí vřelých recenzí, včetně té naší: „Death Stranding 2 je sebevědomým pokračováním – stále podivným a poetickým, ale přístupnějším, srozumitelnějším a se zábavnější hratelností.“ A tak není divu, že Kodžima na závěr večera s úsměvem dodal, že má z úspěchu velkou radost.