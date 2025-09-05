Metal Gear Solid Delta: Snake Eater slaví jeden milion prodaných kusů

Návrat kultovní špionážní akce v novém kabátci se povedl. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se i přes jistou kontroverzi s neposvěcením od Hidea Kodžimy dočkal pozitivních ohlasů a Kubovi se dokonce líbil natolik, že se v recenzi nebál dát 9 z 10. To vše jsou úspěchy, které se přetavily i do slušných prodejů.
Konami oznámilo, že předělávka si zachovala přitažlivost originálu natolik, že podle jejich měření se v den vydání povedlo prodat 1 milion kusů napříč platformami. Jde o kombinaci fyzických i digitálních kopií, což ale nijak neovlivňuje skutečnost, že jde o slušný výkon, který potvrzuje sílu značky.
Přirozeně to neznamená, že by hra byla bez chyb. Společnost nicméně přislíbila brzkou nápravu a zároveň láká na podzim, během něhož vyjde multiplayerový režim Fox Hunt.