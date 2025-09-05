Metal Gear Solid Delta: Snake Eater slaví jeden milion prodaných kusů
zdroj: Konami

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater slaví jeden milion prodaných kusů

PC PlayStation 5 Xbox Series

5. 9. 2025 10:25 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Návrat kultovní špionážní akce v novém kabátci se povedl. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater se i přes jistou kontroverzi s neposvěcením od Hidea Kodžimy dočkal pozitivních ohlasů a Kubovi se dokonce líbil natolik, že se v recenzi nebál dát 9 z 10. To vše jsou úspěchy, které se přetavily i do slušných prodejů.

Konami oznámilo, že předělávka si zachovala přitažlivost originálu natolik, že podle jejich měření se v den vydání povedlo prodat 1 milion kusů napříč platformami. Jde o kombinaci fyzických i digitálních kopií, což ale nijak neovlivňuje skutečnost, že jde o slušný výkon, který potvrzuje sílu značky.

zdroj: Vlastní

Přirozeně to neznamená, že by hra byla bez chyb. Společnost nicméně přislíbila brzkou nápravu a zároveň láká na podzim, během něhož vyjde multiplayerový režim Fox Hunt.

Smarty.cz
Tagy:
remake Snake Eater
Zdroje:
Konami, Gematsu
Hry:
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Nejnovější články