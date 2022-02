Konečně si můžete zkontrolovat kompatibilitu svých her na Steamu se Steam Deckem

23. 2. 2022 10:18 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Jak se blíží vydání handheldové konzole Steam Deck od Valve (prvním předobjednatelům dorazí mail již tento pátek!), konečně se naskýtá možnost zjistit, jaké hry z vaší knihovny vám poběží plnohodnotně, jaké s omezením a jaké vůbec (viz podmínky testování). Stále neuvidíte všechny hry, neboť je ve Valve testují postupně a jsou jich tisíce, ale aspoň něco.

Valve pro tyto účely spustilo novou webovou stránku, na kterou se stačí přihlásit vaším Steam účtem a hned se vám zobrazí dlaždice her rozdělených do tří zmíněných kategorií.

S plnou kompatibilitou si (dle mé osobní knihovny) zahrajete například hry Disco Elysium, House Flipper, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Mad Max, Ark: Survival Evolved, Portal 2, LEGO Harry Potter, Payday 2 či Victor Vran.

Hry, které na Steam Decku poběží, ale už musíte počítat s kompromisy, zahrnují tituly jako Loop Hero, BeamNG.drive, Mass Effect Legendary Edition, Expeditions: Rome, Dyson Sphere Program, American Truck Simulator, Mount & Blade II: Bannerlord, Slay the Spire, Stellaris, Skyrim či Rise of the Tomb Raider.

Nejpřekvapivější je ale kategorie her s nulovou kompatibilitou, které na Steam Decku vůbec nefungují. Valve se totiž od začátku dušovalo, že Steam Deck rozběhá každou hru z vaší knihovny až na takové výjimky, jakými jsou hry pro virtuální realitu, kterou konzole z logiky věci nepodporuje.

Já mám ale v této kategorii rovnou 17 her, mezi nimiž jsou například Lost Ark, New World, Crossout, Surviving Mars, Hello Neighbor a překvapivě také Just Cause 2, přičemž Just Cause 3 mám v kategorii hratelných.

A jak jste na tom vy? Zahrajete si hry, na které jste se těšili, že si je díky Steam Decku dáte v posteli či v MHD? A mrzí vás, že nějaká z vašich her není vůbec podporovaná? Tedy alespoň zatím, protože teď je to na vývojářích jednotlivých her, zda dodatečně zajistí kompatibilitu...