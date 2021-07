Valve představilo handheldovou konzoli Steam Deck. Rozběhá všechny vaše hry, GOG i Epic

16. 7. 2021 10:10 | Preview | autor: Patrik Hajda

Tak jsme se konečně dočkali toho očekávaného Swiche Pro. Až na to, že ho vyrobí Valve - a samozřejmě to není Switch. Dámy a pánové, provozovatel největšího digitálního obchodu s hrami na světě skutečně představil svou vlastní, dlouho spekulovanou a naznačovanou handheldovou konzoli Steam Deck, která jakékoliv konkurenci vytře zrak svou téměř bezmeznou otevřeností.

Steam Deck na první pohled vypadá jako docela běžná přenosná konzole – po stranách 7palcové dotykové obrazovky s rozlišením 1280 x 800 máte rozmístěné tradiční ovládací prvky pro vaše palce. V levém horním rohu je to d-pad následovaný analogovou páčkou, v pravém horním rohu čtveřice tlačítek A, B, X, Y s pravou analogovou páčkou. Ukazováčky pak mají „po ruce“ tradiční bumpery L1 a R1 spolu s triggery L2 a R2.

Nicméně nějaké odlišnosti oproti Nintendu Switch, tedy asi největšímu současnému konkurentovi, by se tu našly. Steam Deck má další dva programovatelné páry tlačítek ukryté ze spodní strany (na dosah prostředníčku a prsteníčku) a nechybí ani univerzální tlačítko Steam vyvolávající nabídku, tlačítko pro chat a další dvě malá tlačítka nad páčkami.

zdroj: Foto: Valve

Tou nejzásadnější novinkou v oblasti ovládání by mohly být dva trackpady pod analogovými páčkami, které můžete znát už z ovladače Steam Controller. Jedná se o dotykové plošky simulující ovládání myší. Valve se dušuje, že mají o 55 % lepší latenci než Steam Controller a s trochou cviku s nimi skutečně máte zvládat i frenetické střílečky.

Steam Deck je se svými rozměry 298 mm na 117 mm na 49 mm po všech stránkách o kousek větší než Switch, ale co se váhy týče, tam je se svými 669 gramy téměř dvojnásobný. Osobně mám problém s dlouhodobějším hraním už se Switchem, kdy konzoli po několika hodinách odkládám pro narůstající únavu svalů, takže váha Steam Decku mě upřímně děsí.

Nicméně v závislosti na tom, co na konzoli budete dělat, vás třeba ruce ani nestihnou začít bolet. Baterka má svůj limit na 8 hodinách, což ale zvládne jen s těmi nejméně náročnými hrami, případně při procházení webů a sledování videí. Minimálně by pak měla zvládnout 2 hodiny s těmi nejnáročnějšími hrami. Pro příklad, Portal 2 můžete hrát čtyři hodiny v kuse, ale když si omezíte počet snímků za sekundu na 30, protáhnete si jednu seanci na 5 až 6 hodin.

zdroj: Foto: Valve

Zmínil jsem sledování videí a procházení webů, takže si konečně pojďme popovídat o té vůbec nejzajímavější přednosti Steam Decku – jeho otevřenosti. Když si konzoli pořídíte, budete v ní mít předinstalovaný operační systém SteamOS upravený na míru tomuto zařízení. Běží sice na Linuxu, ale díky kompatibilnímu systému Proton rozběhne i hry, které pro tento operační systém nejsou optimalizované.

A teď to nejdůležitější: Nikdo vás do používání SteamoOS nebude nutit. Steam Deck je ve své podstatě normální počítač, takže tento operační systém můžete klidně smazat a nainstalovat si místo něj Windows. V takovém případě vám nikdo nezaručí správné fungování her, ale nikdo vám to zároveň nezakáže.

Samotné Valve specifikuje, že si se zařízením můžete dělat, co se vám zlíbí, včetně instalace programů, a to včetně konkurenčních herních obchodů typu GOG, Origin nebo Epic Games Store. Za tohle dostává Valve obrovský palec nahoru a pochvaluje si to i sám majitel Epicu, Tim Sweeney.

Tvůrci vás zkrátka nechtějí limitovat jedním ekosystémem, jako to s konzolemi dělává konkurence, čímž nám tu vzniká jeden z hlavních taháku Steam Decku vedle možnosti spustit libovolnou hru z vaší okázalé herní knihovničky. Na různých propagačních materiálech jsou vidět v běhu hry jako Factorio, Disco Elysium, Hades, Doom Eternal či Star Wars Jedi: Fallen Order a vývojáře jistě potěší, že pro to nemusejí hnout prstem. Není potřeba žádná speciální optimalizace. Hry na Steam Decku běží takové, jaké jsou. Což může být částečně i nevýhoda. Nepřizpůsobené uživatelské rozhraní může být v handheldovém provedení v porovnání s monitorem nečitelné.

Teď už byste měli být značně natěšení, takže vás jistě zajímá, jak to bude s dostupností Steam Decku a na kolik vás přijde. S dostupností je to následující: Máme štěstí, jelikož Evropská unie je jedním z mála regionů, kde bude konzole launchovat. A stane se tak ještě letos, konkrétně v prosinci, kdy do hráčských domovů zamíří první vyrobené kusy.

Jelikož je dost dobře možné, že nabídka nebude stíhat poptávku (Gabe Newell očekává milionové prodeje), budou dnes v 19:00 spuštěny rezervace. Zatím se neví, kdy se objeví samotný předprodej, ale kdo nechce riskovat omezený náklad, ten by měl rezervaci dobře zvážit.

A konečně ta cena, se kterou ve Valve prý silně zápasili, než padlo konečné rozhodnutí. Nejlevnější model vás vyjde na 419 eur (10 700 korun), druhý na 549 eur (14 000 korun) a nejdražší je za 679 eur (17 300 korun). Čím se liší?

Rozhodně ne výkonem. Hlavním rozdílem je velikost a rychlost úložiště typu SSD, které jednotlivě činí 64, 256 a 512 GB. Střední varianta navíc přidává pouzdro a nejdražší varianta ještě „prémiové nelesknoucí se sklo“. Co je velmi důležité zmínit, je schopnost všech verzí přijímat microSD karty, takže nemusíte investovat horentní sumy jenom proto, abyste měli větší vnitřní úložiště.

zdroj: Foto: Valve

Ke Steam Decku se bude ještě samostatně prodávat dokovací zařízení, které vám umožní propojit konzoli s obrazovkou či televizí a zároveň nabídne porty pro 3 USB-A (jednou 3.1, dvakrát 2.0), ethernet, HDMI a DisplayPort. Samotné zařízení také disponuje technologií Bluetooth, přes kterou ji můžete spárovat třeba s gamepadem nebo s headsetem.

To by z těch nejzásadnějších informací bylo vše. Už teď vám ale mohu slíbit, že pro vás Jirka chystá techničtější rozbor zařízení, o Steam Decku si popovídáme v chystaném videu a v samostatném článku si rozebereme specifika registrace a předobjednávek, kde je potřeba dát si pozor na pár věcí. Co na Steam Deck říkáte vy? Zahýbe trhem a ukáže záda konkurenci?