Steam v kapse? Zdroje tvrdí, že si už brzy zahrajeme na přenosné konzoli přímo od Valve

Je to jen pár dnů, co Gabe Newell, šéf firmy Valve, na Novém Zélandu pronesl velice kryptické prohlášení. Když se ho někdo v rámci diskuzního panelu zeptal, zda se Steam někdy rozšíří na konzole, odpověděl: „Budete mít lepší představu koncem tohoto roku. A nebude to odpověď, kterou čekáte.“ Naznačil tím, že se něco chystá, a kdo tipoval divokou variantu v podobě nové konzole přímo od Valve, ten se dost možná trefil.

S údajnými zákulisními informacemi přišel web Ars Technica skrze své anonymní zdroje, které webu potvrdily, že Valve skutečně vyvíjí přenosnou herní konzoli, o níž se šušká od konce minulého roku. Tehdy byla známá ještě pod kódovým označením Neptune, nyní už se jí říká SteamPal, přičemž nic z toho nemusí být finální název (možná) chystaného produktu.

Valve's "Neptune" controller shows up in latest Steam client beta again.



It's named "SteamPal" (NeptuneName) and it has a "SteamPal Games" (GameList_View_NeptuneGames)