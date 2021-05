Steam na konzolích? Gabe Newell naznačil divokou budoucnost

12. 5. 2021 15:57 | Bleskovky | autor: Patrik Hajda

Také jste si někdy posteskli nad tím, že nabídka her na konzolích není zdaleka tak bohatá jako na počítačích, protože jim chybí platforma Steam? Možná se to v budoucnu změní. Zní to bláznivě a nereálně, ale když náznak přijde přímo z úst majitele Steamu a společnosti Valve Gabea Newella, tak to nemůžeme brát úplně na lehkou váhu.

Gabe se účastnil diskuzního panelu na Novém Zélandu, kde obdržel z publika dotaz, zda se Steam někdy objeví na konzolích. Na to odpověděl: „Budete mít lepší představu koncem tohoto roku.“ Je opravdu těžké představit si, že by třeba taková Sony pustila do svého systému cizí obchod, ale u otevřeněji smýšlejícího Microsoftu by to jistý smysl dávalo. Uvidíme, jestli něco uvidíme.