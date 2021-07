Valve nenašlo jedinou hru, kterou by Steam Deck nerozchodil

Handheld Steam Deck od Valve byl oznámen teprve před deseti dny, takže je rozhodně ještě spousta prostoru pro další nové informace o tomto rozporuplném přenosném počítači, který má údajně rozběhat všechny hry z vaší Steam knihovny (a dost možná nejen ty).

Okolo zařízení se točí spousta obav stran titěrného uživatelského rozhraní, velké váhy, krátké výdrže baterie či počtu snímků za vteřinu, ve kterých vám hry poběží. Na poslední z palčivých otázek dostáváme odpověď přímo od zdroje skrze IGN.

Ve videu se tvůrci Steam Decku rozpovídali o technické stránce zařízení a pokryli témata jako schopnost konzole rozběhat nejnovější hry či jak se popasovali s tvorbou dotykových plošek. Se zajímavými informacemi přišel kodér Pierre-Loup Griffais.

„Zkoušeli jsme různé hry z posledních let, ale opravdovou zkouškou pro nás byly hry z minulého roku. Na předešlých prototypech a jejich architektuře prostě neběžely vůbec dobře,“ prozradil Griffais, aby následně dodal, že současná verze Steam Decku už tím netrpí. „Nenašli jsme žádnou hru, se kterou by toto zařízení mělo problém.“

Vývojáři ve videu rovněž zmínili, že hraní na Steam Decku cílí na 30 FPS při nativním rozlišení 800p. To na internetu vyvolalo zdvižená obočí, neboť vznikla nová obava, že v případě větších her víc snímků za vteřinu ze zařízení nevymáčknete. Aby se davy uklidnily, podal Griffais dodatečné upřesnění na svém Twitteru:

The "30 FPS target" refers to the floor of what we consider playable in our performance testing; games we've tested and shown have consistently met and exceeded that bar so far. There will also be an optional built-in FPS limiter to fine-tune perf vs. battery life.