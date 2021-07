Valve má páku na překupníky Steam Decku. Jak se k handheldu dostanete běžnou cestou?

16. 7. 2021 16:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Valve zbořilo internet představením vlastní přenosné konzole Steam Deck, mezi jejíž přednosti patří schopnost spustit libovolnou hru z vaší knihovny na Steamu spolu s otevřeností systému, který vám umožní instalovat programy třetích stran včetně jiných operačních systémů i konkurenčních obchodů. Více o samotném handheldu se dočtete v našem preview.

Steam Deck začne Valve rozesílat prvním zákazníkům letos v prosinci a díky počáteční podpoře regionu Evropské unie si ho můžeme pořídit i my Češi. Nicméně není to tak přímočaré, jak by si koncový zákazník mohl myslet, a proto jsme pro vás sesumírovali všechna úskalí rezervačního systému.

Možnost rezervovat si Steam Deck bude otevřena dnes 16. července v 19:00 na této produktové stránce. Na výběr máte ze tří typů zařízení, která se kromě doplňků liší jen velikostí interního úložiště. Za v přepočtu 10 700 korun si pořídíte 64 GB volného místa, za 14 000 je to 256 GB a za 512 GB necháte 17 300 korun. Berte ale na vědomí, že jinak se vnitřek zařízení v ničem neliší a všechna mají slot pro microSD kartu. Nejdražší verze se pak může pochlubit speciálním tvrzeným sklem, které má eliminovat nepříjemné odlesky.

Jakmile si vyberete pro vás nejvhodnější verzi, budete si ji moct zarezervovat. A s tím se pojí několikero zvláštností. Zaprvé vás rezervace bude něco stát, konkrétně 4 eura (102 korun). O ty v případě změny názoru nepřijdete. Pokud svou rezervaci zrušíte do 30 dní od jejího vytvoření, vrátí vám Valve peníze tam, odkud přišly. Pokud ji zrušíte později, připíše vám 4 eura do vaší peněženky na Steamu.

zdroj: Foto: Valve

Obecně potřebujete mít účet na Steamu k tomu, abyste si Steam Deck mohli zarezervovat a pořídit. S tím se pojí další úskalí: Předně si každý účet může zakoupit pouze jednu konzoli, takže pokud jich chcete náhodou víc, budete potřebovat víc účtů. Jenže to je ošemetné a zavání to přeprodejem, kterému se ve Valve po skandálech s PlayStationem 5 a Xboxem Series X chtějí za každou cenu vyvarovat.

Už nutnost platit za rezervaci je prvním krokem k odrazení jedinců ve skupování tisíců kusů, ale mnohem účinnější je rozhodnutí společnosti umožnit rezervaci jen těm účtům, které vznikly před letošním červnem. Nicméně tohle bude platit pouze po první dva dny od spuštění rezervačního systému. Jinými slovy máte dva dny na to přidat se do fronty vážných zájemců, než rezervační systém vezmou útokem ti druzí.

Takže máte zarezervováno a nechcete zatím nic rušit, co dál? Teď už nezbývá než čekat, až Valve spustí samotné předobjednávky, což bude kdovíkdy. Ale až se předobjednávky objeví, nezaplatíte ji jen na základě rezervace automaticky. Nemusíte se tedy bát, že by vám najednou zmizelo z účtu 17 tisíc. Je jen na vás uskutečnit včasnou předobjednávku, na kterou budete mít díky rezervaci právo. Pokud to nestihnete, Valve vám vrátí původní poplatek ve výši 4 eur.

Ale i u předobjednávek číhá jedna podstatná záludnost. Nemůžete totiž změnit své rozhodnutí o vybrané verzi. Jakou velikost úložiště si teď zarezervujte, na to jediné budete mít posléze nárok, takže pečlivě zvažte, zda opravdu potřebujete tu nejdražší verzi Steam Decku, protože tu jedinou si pak budete moct pořídit.

Proč to tak je? Jistě vám neuniklo, jak nedostatkovým zbožím jsou konzole nové generace, za což může například nedostatek polovodičů, který v současné trápí celý průmysl. Něco podobného můžeme očekávat i v případě Steam Decku. Dává proto naprostý smysl, aby si Valve rezervačním systémem zjistilo, jaký je vůbec zájem o konzoli a její jednotlivé verze. Dá se očekávat, že se na všechny hned nedostane.

Třeba se jednoho dne Steam Deck zbaví nutnosti rezervace, bude ho na trhu dostatek a dojdete si pro něj normálně do obchodu, ale zatím se bez včasného zařazení se do fronty neobejdete. Pokud si Steam Deck zarezervujete a následně i objednáte, měl by vám domů dorazit ještě letos v prosinci.