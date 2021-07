Nejlepší handheld, nebo předražená blbost? Co si myslíme o Steam Decku

19. 7. 2021 17:00 | Téma | autor: Redakce Games.cz

Steam Deck se u nás v redakci ukázal být velice kontroverzním tématem. Chystaný přenosný počítač od společnosti Valve je pro někoho geniálním upgradem Nintenda Switch, někdo v něm vidí spíš velmi drahý luxus pro pár nejoddanějších, někdo stojí mezi a nemůže se rozhodnout.

Všechny tři tyto názory vám budou odprezentovány v dnešním článku a zajímalo by nás, se kterým z nich se ztotožníte. Dejte nám posléze vědět v komentářích či na Discordu!

PRO: Patrik Hajda

Na něco takového jsem čekal. Možná ne přesně na tohle, ale je to tomu zatraceně blízko. V životě mi prošly rukama jenom dva handheldy – PSP a Switch, když nepočítám kamarádova GameBoye. Oba jsem miloval, ale každý z nich byl silně omezený nabídkou her.

Jistě, na Switchi už vychází kdeco, ale abych pravdu řekl, je to už mnoho měsíců, kdy jsem konzoli od Nintenda naposledy vytáhl a něco si na ní zahrál. Většinu svých oblíbených her mám totiž na Steamu a opravdu mě nebaví kupovat si je dvakrát.

Přesto handheld umí být okouzlující. Hry jako Dead Cells, Into the Breach, This War of Mine, Loop Hero, Hades, Factorio, Mini Motorways, Stardew Valley, podobné menší, kreativní tituly povětšinou miluji, nicméně jejich měřítko mi vůbec nesedí na vysedávání před počítačem, kde prostě a jednoduše vždy upřednostním ten Cyberpunk 2077, Mass Effect, Zaklínače a podobná velkolepá díla.

A proto mě nesmírně přitahuje Steam Deck. Konečně budu mít možnost hrát ty desítky skvělých her z mé Steam knihovny způsobem, který mi je v jejich případě jediný vyloženě příjemný – na gauči, v posteli, v letadle, ve vlaku, na záchodě, na chatě, na zahradě. A přesně tam chci hrát i závodní hry, kterých je na Switchi žalostně málo.

zdroj: Foto: Valve

Netrápí mě, že Steam Deck nemá pořádnou výdrž baterie. Jednak jsem si na to zvykl u Switche, jehož první model při hraní Zeldy také zvládal sotva ty dvě hodiny, a jednak hry, které bych na něm plánoval hrát, nejsou z těch, které by ho nejvíc zatěžovaly. Mají i malou velikost, takže mě ani na moment nenapadlo uvažovat o předražených variantách s větším úložištěm a 10 tisíc za takové zařízení mi přijde stejně tak v pohodě jako kdysi (zhruba) v případě Switche.

Co je pro mě dalším obrovský lákadlem pořídit si Steam Deck, je jeho otevřenost, protože i mé knihovny her na GOGu a v Epic Games Store čítají stovky položek, které se s těmi na Steamu tolik nepřekrývají. A na Steam Deck by měl jít nainstalovat a rozchodit cizí software, jelikož se jedná v podstatě o malé PC. Takže mě velmi láká fakt, že nebudu závislý jen na jediné nabídce Steamu, jako jsem momentálně fixovaný na jedinou nabídku Nintenda na Switchi a jedinou nabídku Sony na PlayStationu 4.

Ano, Steam Deck na pohled vypadá jako přerostlá obluda, ale líbí se mi a věřím, že jeho trackpady najdou své využití třeba při hraní strategií, kterých je na konzolích kvůli nepohodlnému ovládání analogovými páčkami jako šafránu. Ale stejně jako Aleš mám velkou obavu z velikosti (maličkosti?) uživatelského rozhraní a ze všeho největší vrásky mi dělá váha zařízení.

Jak už jsem psal v oznamující novince, mám problém polosedět v posteli se Switchem v rukou, které mě začnou bolet dřív, než se přístroj stihne vybít. A Steam Deck je dvakrát těžší, což u mě vyvolává pochybnosti, zda bych nakonec vůbec byl schopný používat handheld vysněným způsobem.

Rezervaci nejlevnějšího modelu jsem si udělal i tak, ačkoliv finální rozhodnutí o koupi bude záviset i na nabídce ostatních výrobců konzolí. Jsem pevně rozhodnutý udělat si letos radost novým strojem a hlavními kandidáty donedávna byly jen PlayStation 5 (pro své exkluzivity a proto, že bych mohl pokračovat v rozehraném SnowRunnerovi) a Xbox Series X (kvůli bezkonkurenčnímu Game Passu). Během oznámení Steam Decku jsem si povzdychl, že najednou se musím rozhodovat mezi třemi volbami, a to už ty první dvě byly nerozhodné…

Steam Deck je pro mě v tuto chvíli nejspíš volbou číslo dvě. PlayStation s Xboxem dohromady opravdu nepotřebuji a jakýkoliv nový Switch mě nechává ledově chladným. Ten úplně první, na který se mi doma práší, bohatě postačí. Jakmile si tedy koupím velkou konzoli, Steam Deck bude tím dalším strojem na řadě.

zdroj: Foto: Valve

PROTI: Aleš Smutný

Tolik nadšení, tolik povyku a pro tak málo. Nebo spíš moc. Pořád nevím, na koho je tenhle gadget zaměřený, tedy s výjimkou hardwarových nadšenců, kteří Steam Deck zmodifikují do posledního šroubku, ale ti jen sotva pokryjí Gabeovy vysněné miliony prodaných jednotek. Pro ortodoxní hráče na PC je to příliš velký kompromis: 800p, v základu nijak optimalizované titěrné UI, což na předváděčkách bolestně ukazovalo hraní Hades, slabý hardware a opravdu mizerná ergonomie.

Popravdě mi nejvíc dělá starosti ono uživatelské rozhraní. Ne každá hra ho bude automaticky optimalizovat pro dané rozlišení a z příkladu několika přímých portů na Vitě a Switchi jsem už viděl, jak špatně se ovládá hra, když je UI 1:1 a ještě má stejným poměrem zmenšenou grafiku.

Pro ty, kteří chtějí hrát na cestách, je tu pak absurdní váha 669 gramů (na papíře se to nezdá, ale je to fakt hodně, 2,5x váha Switch Lite), obrovské rozměry, které říkají, že Steam Deck nenacpete do každé tašky, tuplem, pokud mu dáte ochranný obal, a mizerný výkon baterky, který u plného využití hardwaru při hraní AAA her mluví o 2 hodinách, takže reálně hádám spíš 1,5 hodiny. Pro potřeby handheldového hraní je hlavně baterka opravdu velkou slabinou. Ale ať nejsem jen negativní, díky možnosti streamovaného hraní se rázem díváme na mnohem delší výdrž a asi i vizuální kvalitu, jen je třeba pořádné internetové připojení.

Jakékoliv porovnávání se Switchem je každopádně zcela mimo, protože oba přístroje mají jinou hráčskou základnu a okruh titulů a mohou vedle sebe v poklidu existovat. Ale zamýšlím se, jak bych Steam Deck využil já osobně, protože handheldy používám už spoustu let, a nenacházím odpověď. Na cestování je to prostě příliš těžká cihla s nízkou výdrží. Patrik měl určitě dobrý nápad s hraním menších titulů v klidu postele, kam si nepotáhnete notebook, ale opravdu na tohle potřebuji nový, rozhodně ne levný přístroj? A jako prostředníka mezi televizí a ovladačem… Inu, to už mohu připojit vlastní velké PC.

Navíc, propojení s TV bude vyžadovat další investici do USB-C donglu (nebo si kupte dokovací stanici od Valve, ale proč?) a to už cena Steam Decku začíná povážlivě narůstat. Tím spíš, že 64 GB eMMC paměť je objemově nedostatečná a opravdu nechci hrát náročnější PC hry přes SD karty. Takže tu jsou modely s SSD a ty jsou už sakra drahé, tuplem na velmi niche segment hraní „v posteli nebo na gauči, když není místo u TV nebo počítače“.

Popravdě mě udivuje takové masivní nadšení z handheld PC, která tu jsou už několik let a nikdy nebudila velký zájem. Chápu okouzlení z toho, že Steam Deck má kouzelnou nálepku „Steam“, ale zároveň s tím je třeba připomenout, že Valve nemá dobrou historii ohledně výroby hardwaru (RIP projekt Steam Machines, zapomeňme krkolomný experiment Steam Controlleru).

Jsem příliš velký škarohlíd? Nejsem, jsem realista. Líbí se mi, že Valve zkouší staronové věci vlastním způsobem a jak jsem psal výše, pro úzký okruh nadšenců půjde o zajímavou hračku se spoustou potenciálu. Ale rozhodně nebudu propadat dojmu, že přichází něco radikálně nového nebo revolučního.

Steam Deck má už teď spoustu slabin a háčků, a to jsme jej ani neměli v ruce a nemohli vyzkoušet v ostré zátěži. Jeho masově rozšíření nevidím jako reálné. Ale pokud budete opravdu vědět, do čeho jdete, a nenecháte se opít eMMC rohlíkem s malým rozlišením a velkými, nemotornými rozměry, Steam Deck bude zajímavou gadgetovou alternativou pro hraní vaší knihovny ze Steamu. Nic víc a nic míň.

zdroj: Foto: Valve

NA VÁŽKÁCH: Adam Homola

Navzdory začátkům na prvním PlayStationu jsem byl vždycky primárně PCčkář, jenže teď už klasické herní PC nechci. Nechci velkou neonovou krabici, nechci hučící monstrum požírající elektřinu a nechci za to dávat velké peníze. Doby stavění vlastního sofistikovaného řešení jsou taky dávno pryč. Nebojím se tak říct, že mi tradiční herní PC nemá už téměř co říct.

Aktuálně mě baví možná trochu nestandardní kombinace Switche a Stadie. Switch mi nabízí něco opravdu unikátního v podobě přenosnosti a nabídky skvělých her od Nintenda, Stadia se zase dokáže přizpůsobovat mému pohodlnému já víc než jakákoliv jiná platforma.

Na Switchi přitom ani zdaleka nehraju jen first party tituly. Hybridní konzole je parádní i na indie hry, a nejen na ně. Co na tom, že Switch leckteré větší hry neutáhne tak, jak by bylo záhodno? Vytáhněme hlavy z písku a pohlédněme třeba na Steam Hardware Survey! Hned zjistíme, že na nejvyšší nastavení, maximální detaily a třeba ještě ve 4K hraje málokdo. I proto se Switchi tak daří. Na většinu toho, co na něm chci hrát, je dostatečně dobrý.

zdroj: foto: Steam

Přes kontext zpátky ke Steam Decku. Ten, zdá se, bude víc než jenom dostatečně dobrý. Nebude perfektní, jak už jste mohli číst v Alešově příspěvku nebo si teprve přečtete v Jirkově chystaném hardwarovém rozboru. Ty největší pecky na nejvyšší detaily neutáhne. Ale víte co? Stejně jako v případě Switche je mi to jedno.

Steam Deck mě vlastně napůl láká právě díky tomu, jakou pro něj Switch prošlapal cestu. Nintendo dokázalo, že řada her je skvělá jak na televizi či jiných místech v domácnosti, tak na cestách. Díky tomu si dokážu představit, že svoje vlastní přenosné herní PC budu chtít, a je to jediné herní PC, které bych zvažoval.

Jenže od zvážení k nákupu vede dlouhá cesta a přijde mi, že Gabe se s křížkem táhne několik let po funuse. Handheld doma mám a v kombinaci se Stadií mi stačí, protože ať přemýšlím, jak přemýšlím, nenapadá mě moc vytoužených her, které by mi moje aktuální kombo „SS“ nepokrývalo. I když je pravda, že by mi sem Steam Deck hezky zapadl aspoň tím názvem...