Helldivers 2 místo brouků útočí na výkon
zdroj: Sony

PC PlayStation 5 Xbox Series

26. 5. 2026 9:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek |

Helldivers 2 se snaží otočit náladu komunity a naláklat zpátky kritiky, kteří hru opustili kvůli dlouhodobě nestabilní optimalizaci a bugům. Záchranná operace v podobě nového patche má být jen úvodní salvou větší série technických vylepšení, kterou Arrowhead Studios nabilo do komor.

Hra si v posledních týdnech prošla poměrně drsným obdobím. Slabší Warbondy, útlum po populární události obléhání Cyberstanu a narůstající frustrace hráčů vedly k tomu, že nedávné recenze na Steamu spadly do kategorie spíše záporné. Arrowhead teď reaguje konkrétními kroky. Už tento týden, 27. května dorazí update připravený ve spolupráci s Nixxes, který se zaměří hlavně na lepší výkon a nižší latenci.

PC verze dostane podporu moderních upscalingových technologií jako FSR 4, DLSS 4.5 nebo XeSS 3.0. Přibude také Variable Rate Shading, dynamické škálování rozlišení a technologie pro snížení input lagu včetně Nvidia Reflex a AMD Anti-Lag 2. Cílem je hlavně stabilnější framerate během chaotických bitev, kdy obrazovku zaplavují hordy nepřátel a exploze. A právě technický stav hry byl v poslední době častým terčem kritiky.

Studio zároveň potvrzuje, že tím změny nekončí. Na léto už chystá další velký technický update a vedle optimalizace slibuje i nový obsah – delší události, vozidla nebo nové stratagemy. Helldivers 2 jsou ve známé fázi live-service her: období, kdy musí vývojáři znovu získat důvěru komunity. Arrowhead už v minulosti několikrát ukázalo, že dokáže problémy opravit a zájem o svoji výborní kooperativní satiru oživit.

Už příští rok na podzim bychom se také měli dočkat filmového zpracování Helldivers pod taktovkou Sony Pictures. V hlavní roli si zahraje Jason Momoa, zatímco na režisérské křeslo usedne Justin Lin, který je podepsaný pod několika díly série Rychle a zběsile.

Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Warhammer 40,000: Dawn of War IV – Datum vydání a obsah po vydání
O Forze Horizon 6 s Patrikem a Pánovi prstenů od Warhorse || Chléb & Games
Civilization VII - Test of Time Update
Nailcrown – Oznámení
Jsou remaky lepší než původní hra? || Chléb & Games
Warhammer 40,000 Mechanicus II - Leader Deep-dive: Videx & Obasis
Godzone 6 - Teaser
Chléb & Games: Heroes, Path of Exile 2 a hodnocení tříd v Diablu
Sid Meier's Civilization VII - Test of Time Oznámení
Europa Universalis V: Fate of the Phoenix - Trailer
Star Fox Remake - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
