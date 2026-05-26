Helldivers 2 místo brouků útočí na výkon

Helldivers 2 se snaží otočit náladu komunity a naláklat zpátky kritiky, kteří hru opustili kvůli dlouhodobě nestabilní optimalizaci a bugům. Záchranná operace v podobě nového patche má být jen úvodní salvou větší série technických vylepšení, kterou Arrowhead Studios nabilo do komor.
Hra si v posledních týdnech prošla poměrně drsným obdobím. Slabší Warbondy, útlum po populární události obléhání Cyberstanu a narůstající frustrace hráčů vedly k tomu, že nedávné recenze na Steamu spadly do kategorie spíše záporné. Arrowhead teď reaguje konkrétními kroky. Už tento týden, 27. května dorazí update připravený ve spolupráci s Nixxes, který se zaměří hlavně na lepší výkon a nižší latenci.
PC verze dostane podporu moderních upscalingových technologií jako FSR 4, DLSS 4.5 nebo XeSS 3.0. Přibude také Variable Rate Shading, dynamické škálování rozlišení a technologie pro snížení input lagu včetně Nvidia Reflex a AMD Anti-Lag 2. Cílem je hlavně stabilnější framerate během chaotických bitev, kdy obrazovku zaplavují hordy nepřátel a exploze. A právě technický stav hry byl v poslední době častým terčem kritiky.
Studio zároveň potvrzuje, že tím změny nekončí. Na léto už chystá další velký technický update a vedle optimalizace slibuje i nový obsah – delší události, vozidla nebo nové stratagemy. Helldivers 2 jsou ve známé fázi live-service her: období, kdy musí vývojáři znovu získat důvěru komunity. Arrowhead už v minulosti několikrát ukázalo, že dokáže problémy opravit a zájem o svoji výborní kooperativní satiru oživit.
Už příští rok na podzim bychom se také měli dočkat filmového zpracování Helldivers pod taktovkou Sony Pictures. V hlavní roli si zahraje Jason Momoa, zatímco na režisérské křeslo usedne Justin Lin, který je podepsaný pod několika díly série Rychle a zběsile.