Jason Momoa bojuje za Superzemi. Filmoví Helldivers dorazí do kin na podzim 2027
zdroj: Getty Images

Jason Momoa bojuje za Superzemi. Filmoví Helldivers dorazí do kin na podzim 2027

PlayStation 4 PC PlayStation 3 VITA PlayStation 5 Xbox Series

12. 2. 2026 17:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Helldivers 2
Helldivers 2
Helldivers 2
Galerie

Sony Pictures a PlayStation Productions vytahují těžký kalibr. Filmoví Helldivers dostali datum premiéry 10. listopadu 2027 a do čela obsazení posílají Jasona Momou. Režie se ujme Justin Lin, který má za sebou několik dílů série Rychle a zběsile a rozhodně ví, jak natočit kvalitní akční jízdu.

Helldivers 2
Aktuality
Helldivers 2 slaví 20 milionů demokratů

Helldivers původně vyšli v roce 2015, ale skutečný raketový vzestup značka zaznamenala až s předloňskou dvojkou. Pokračování během prvních čtyř měsíců od vydání prodalo přes 12 milionů kopií na PS5 a PC a nedávno dorazilo i na Xbox, kde si rovněž vede velmi solidně. Z nenápadné hry pro kroužek zasvěcených se během krátké doby stal jeden z největších multiplayerových fenoménů posledních let.

Dějově sleduje příslušníky elitní jednotky Helldivers, kteří vyrážejí do boje proti mimozemským hrozbám (od obřích brouků po kyborgy) a přitom šíří propagandu o „řízené demokracii“ napříč galaxií. Uvidíme, nakolik se chystanému snímku povede trefit herní kombinaci brutální akce, kooperace a satiry. Zatím není jasné, koho přesně si Momoa zahraje ani jak moc se scénář bude držet konkrétních misí nebo událostí ze hry.

Produkci snímku má na starosti Hutch Parker spolu s Asadem Qizilbashem z PlayStation Productions a Justinem Linem, který projekt zastřešuje i prostřednictvím své společnosti Perfect Storm Entertainment. Pro Sony a PlayStation Productions nejde o první společný projekt. Spolupracovali už na filmu Uncharted s Tomem Hollandem a Markem Wahlbergem, který celosvětově utržil 8,3 mld. korun a patří mezi komerčně nejúspěšnější videoherní adaptace vůbec. Na kontě mají také seriál Twisted Metal nebo The Last of Us pro HBO.

I Momoa má se slavnými adaptacemi svůj díl zkušeností. Proslavil se jako Khal Drogo v první řadě Hry o trůny, následně se stal Aquamanem a objevil se také ve filmech jako Duna nebo Fast X. Zároveň nepůjde o jeho první účast na adaptaci hry, loni se objevil ve filmovém Minecraftu.

Andrew-Koji-Jason-Momoa-Noah-Centineo-and-Roman-Reigns Street Fighter
Herní kuriozity
Jason Momoa, Andrew Koji a Roman Reigns v jednom filmu? Nový Street Fighter prý chystá hvězdnou nakládačku!

Momentálně patří k nejvytíženějším akčním hvězdám Hollywoodu: Vedle bojovníka za řízenou demokracii Momou čeká třeba role mezihvězdného lovce odměn Loba ve filmové Supergirl, která dorazí do kin 26. června. Letos se také objeví po boku Ryana Reynoldse v Animal Friends, vrátí se jako Duncan Idaho v třetí části Duny a ujal se i role Blanky v nové adaptaci Street Fightera.

Filmoví Helldivers tak dostávají tvář, která má zkušenosti s velkými franšízami i čistokrevnou akční podívanou. Jak se tvůrci popasují s přenesením chaotické kooperativní řežby se satirickou propagandou na filmové plátno, zjistíme sice až za rok a půl, ale přípravy evidentně už teď běží naplno.

Smarty.cz
Tagy:
akční střílečka 2D third person
Zdroje:
Sony Pictures
Hry:
Helldivers Helldivers 2
Profilový obrázek
Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Fight Club #760 – O první desítce letošního roku a nové Yakuze
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Gothic 1 Remake - Datum vydání
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Diablo II: Resurrected - Warlock Gameplay Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Clive Barker's Hellraiser: Revival - Love Story Trailer
Directive 8020 - Datum vydání
Directive 8020 - Datum vydání
Mewgenics || GamesPlay
Mewgenics || GamesPlay
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Helldivers 2 - Return of the Cyborgs Deep Dive
Aethus - Gameplay Trailer
Aethus - Gameplay Trailer
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Black Myth: Zhong Kui — Chinese New Year Special
Skate Style – Oznámení
Skate Style – Oznámení
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
PUBG: Blindspot – Předběžný přístup
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
John Carpenter's Toxic Commando – Přehlídka hratelnosti
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Horizon Hunters Gathering – Oznámení
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Hollow Knight – Nintendo Switch 2 Edition
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Resident Evil Requiem – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Turok Origins – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase 2.5.2026
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Fallout 4: Anniversary Edition – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Indiana Jones and the Great Circle – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered – Trailer z Nintendo Direct: Partner Showcase
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu
Kromlech - Datum spuštění předběžného přístupu

Nejnovější články