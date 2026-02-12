Jason Momoa bojuje za Superzemi. Filmoví Helldivers dorazí do kin na podzim 2027

Sony Pictures a PlayStation Productions vytahují těžký kalibr. Filmoví Helldivers dostali datum premiéry 10. listopadu 2027 a do čela obsazení posílají Jasona Momou. Režie se ujme Justin Lin, který má za sebou několik dílů série Rychle a zběsile a rozhodně ví, jak natočit kvalitní akční jízdu.
Helldivers původně vyšli v roce 2015, ale skutečný raketový vzestup značka zaznamenala až s předloňskou dvojkou. Pokračování během prvních čtyř měsíců od vydání prodalo přes 12 milionů kopií na PS5 a PC a nedávno dorazilo i na Xbox, kde si rovněž vede velmi solidně. Z nenápadné hry pro kroužek zasvěcených se během krátké doby stal jeden z největších multiplayerových fenoménů posledních let.
Dějově sleduje příslušníky elitní jednotky Helldivers, kteří vyrážejí do boje proti mimozemským hrozbám (od obřích brouků po kyborgy) a přitom šíří propagandu o „řízené demokracii“ napříč galaxií. Uvidíme, nakolik se chystanému snímku povede trefit herní kombinaci brutální akce, kooperace a satiry. Zatím není jasné, koho přesně si Momoa zahraje ani jak moc se scénář bude držet konkrétních misí nebo událostí ze hry.
Produkci snímku má na starosti Hutch Parker spolu s Asadem Qizilbashem z PlayStation Productions a Justinem Linem, který projekt zastřešuje i prostřednictvím své společnosti Perfect Storm Entertainment. Pro Sony a PlayStation Productions nejde o první společný projekt. Spolupracovali už na filmu Uncharted s Tomem Hollandem a Markem Wahlbergem, který celosvětově utržil 8,3 mld. korun a patří mezi komerčně nejúspěšnější videoherní adaptace vůbec. Na kontě mají také seriál Twisted Metal nebo The Last of Us pro HBO.
I Momoa má se slavnými adaptacemi svůj díl zkušeností. Proslavil se jako Khal Drogo v první řadě Hry o trůny, následně se stal Aquamanem a objevil se také ve filmech jako Duna nebo Fast X. Zároveň nepůjde o jeho první účast na adaptaci hry, loni se objevil ve filmovém Minecraftu.
Momentálně patří k nejvytíženějším akčním hvězdám Hollywoodu: Vedle bojovníka za řízenou demokracii Momou čeká třeba role mezihvězdného lovce odměn Loba ve filmové Supergirl, která dorazí do kin 26. června. Letos se také objeví po boku Ryana Reynoldse v Animal Friends, vrátí se jako Duncan Idaho v třetí části Duny a ujal se i role Blanky v nové adaptaci Street Fightera.
Filmoví Helldivers tak dostávají tvář, která má zkušenosti s velkými franšízami i čistokrevnou akční podívanou. Jak se tvůrci popasují s přenesením chaotické kooperativní řežby se satirickou propagandou na filmové plátno, zjistíme sice až za rok a půl, ale přípravy evidentně už teď běží naplno.