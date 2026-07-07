Dataminer odkryl detaily Splinter Cell Remake včetně data vydání

Po letech ticha kolem remaku plíživé akce Splinter Cell se šikovnému dataminerovi s předzdívkou RogueTX podařilo z dat vykutat nejen přibližné datum vydání, ale dokonce i některé herní mechanismy a také to, na jakém enginu staronová epizoda Sama Fischera vzniká. Současně ale zaznívá i varování, že se projekt nachází ve velmi křehkém stavu a podobně jako remake The Sands of Time, není uchráněn před úplným zrušením.
Pokud jsou informace správné, tak remake vzniká na enginu Snowdrop, který pohání například The Division 2, Avatar: Frontiers of Pandora nebo Star Wars Outlaws. Dobrou zprávou pro fanoušky je, že hra má zůstat věrná původní sérii. To znamená klasická lineární stealth akce bez otevřeného světa, což ostatně dříve potvrdili i samotní vývojáři.
Opět se tak vrátí pokročilý systém světla a stínu, který můžete využívat k nenápadnému průchodu hrou. Rozšíří se i možosti nenásilného průchodu, včetně využívání klasických gadgetů jako jsou přichycovací kamery a plynové granáty. Úrovněmi se bude opět dát procházet pomocí šplhání po potrubí a skluzů po provazech, dokonce prostředí bude částečně znčietelné.
Vývoj hry vede Ubisoft Toronto, které na projektu pracuje od roku 2021. Studio pracovalo například na Splinter Cell: Blacklist, ale producent Matt West opakovaně zdůraznil, že remake nebude následovat trend otevřených světů ani akční hratelnosti z Blacklistu. Stav projektu je i v takto pokročilé fázi vývoje ale nejistý. V kombinaci s rozsáhlou restrukturalizací Ubisoftu je ostatně otázkou, jestli Splinter Cell Remake nepotká stejný osud jako Prince of Persia.
Pokud se ale zadaří, dočkáme se návratu speciálního agenta někdy mezi druhým a čtvrtým čtvrtletím roku 2027. Tedy to aspoň tvrdí datamineři.