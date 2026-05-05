Steam Controller od Valve se do hodiny vyprodal

Nový Steam Controller sice nebyl z nejlevnějších herních gamepadů – vyšel na 99 eur – na popularitě to ale zjevně nic nezměnilo, protože se vyprodal prakticky okamžitě. Zařízení si fanoušci rozebrali během jediné hodiny. Zájem byl dokonce tak velký, že řada zákazníků měla kvůli přetíženým serverům problém zaplatit.
Přitom nejde o levnou záležitost. Levněji například pořídíte DualSense, který ale mnozí považují za technologicky vyspělejší. Přesto to zájemce neodradilo. Na úspěchu má zjevně podíl i reputace, kterou si Valve v posledních letech vybudovalo, zejména díky Steam Decku. Firma, která byla dřív v oblasti hardwaru spíš opatrná, si tímhle krokem upevnila důvěru komunity.
Vedle běžných zákazníků se samozřejmě rychle přidali i překupníci. Na aukčních serverech se ovladač objevil téměř okamžitě, často za vyšší ceny. Otázkou potom bude, jak se tento úspěšný signál propíše do zájmu o další hardware, který má letos vyjít, jmenovitě: PC-konzolový hybrid Steam Machine a VR headset Steam Frame.
Právě u Steam Machine se spekuluje o poměrně vysoké cenovce, která by měla odrážet současný nedostatek pamětí. Valve navíc nebude hardware dotovat, odhady trhu operují s částkou mezi 700 a 1000 dolary. Zájem o ovladač se nedá úplně vztáhnout na velmi spicifické herní zařízení, obzvláště, když rozhodující bude cena, nicméně pro Valve je úspěch Steam Controlleru jasnou zelenou, že jejich hardware jde na dračku.