Steam Controller od Valve se do hodiny vyprodal
zdroj: Valve

Steam Controller od Valve se do hodiny vyprodal

5. 5. 2026 10:30 | Hardware | autor: Jakub Malchárek |

Nový Steam Controller sice nebyl z nejlevnějších herních gamepadů – vyšel na 99 eur – na popularitě to ale zjevně nic nezměnilo, protože se vyprodal prakticky okamžitě. Zařízení si fanoušci rozebrali během jediné hodiny. Zájem byl dokonce tak velký, že řada zákazníků měla kvůli přetíženým serverům problém zaplatit.

Přitom nejde o levnou záležitost. Levněji například pořídíte DualSense, který ale mnozí považují za technologicky vyspělejší. Přesto to zájemce neodradilo. Na úspěchu má zjevně podíl i reputace, kterou si Valve v posledních letech vybudovalo, zejména díky Steam Decku. Firma, která byla dřív v oblasti hardwaru spíš opatrná, si tímhle krokem upevnila důvěru komunity.

Steam Machine
Hardware
Valve vrací úder: Steam Machine míří proti PlayStationu a Xboxu, přidává i nový VR headset a ovladač

Vedle běžných zákazníků se samozřejmě rychle přidali i překupníci. Na aukčních serverech se ovladač objevil téměř okamžitě, často za vyšší ceny. Otázkou potom bude, jak se tento úspěšný signál propíše do zájmu o další hardware, který má letos vyjít, jmenovitě: PC-konzolový hybrid Steam Machine a VR headset Steam Frame.

Právě u Steam Machine se spekuluje o poměrně vysoké cenovce, která by měla odrážet současný nedostatek pamětí. Valve navíc nebude hardware dotovat, odhady trhu operují s částkou mezi 700 a 1000 dolary. Zájem o ovladač se nedá úplně vztáhnout na velmi spicifické herní zařízení, obzvláště, když rozhodující bude cena, nicméně pro Valve je úspěch Steam Controlleru jasnou zelenou, že jejich hardware jde na dračku.

Smarty.cz
Tagy:
valve Steam Machine Steam Controller
Zdroje:
eBay, Valve
Profilový obrázek
Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

Office Manager - Oznámení
Office Manager - Oznámení
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Chléb & Games: Saros a nejrozdílněji hodnocené hry na Metacriticu
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Resident Evil (2026) – Upoutávka
Phonopolis - Datum vydání
Phonopolis - Datum vydání
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker - Příběhový trailer
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
The Blood of Dawnwalker — Gameplay
Arc Raiders - Riven Tides
Arc Raiders - Riven Tides
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
PowerWash Simulator 2 - Hvězdné války
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Final Fantasy XIV: Evercold – Lákadlo
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 – DLC Loose Cannon
Exodus – Persepolis
Exodus – Persepolis
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
Assassin's Creed Black Flag Resynced - Oznámení
007 First Light – Rules of Spycraft
007 First Light – Rules of Spycraft
Fight Club #769 – Novinky na Games
Fight Club #769 – Novinky na Games
Enshrouded - Forging the Path
Enshrouded - Forging the Path
MEDIX – Test
MEDIX – Test
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Battlefield 2026 – Mapa obsahu 2026
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Atomic Heart: Blood on Crystal – Poslední DLC
Metro 2039 - Odhalení
Metro 2039 - Odhalení
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer
Euro Truck Simulator 2: Soul of Anatolia - Trailer

Nejnovější články