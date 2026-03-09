Recenze (nejen) herní klávesnice Inzone KBD-H75

Herní klávesnice jsou segmentem, který ani po letech neubírá na své kolotočářské barevnosti a řvavosti. Pokud podobně jako já (a nejspíš i moji kolegové) hledáte periferii, která bude pohodlná nejen na hraní, ale také na psaní a obecně kancelářskou práci, a ještě u toho všeho nebude vypadat jako nakreslená sedmiletým dítětem, máte před sebou mnoho rozhodování. A rozhodně nebudete mít na výběr z mnoha produktů. Hledáte-li, můžete si do svého seznamu zapsat i nový přírůstek ze stáje Sony, která svou sérií herních periferií Inzone zkouší zaujmout uživatele náročnější na kvalitu zpracování.
Sony Inzone KBD-H75 používá 75% rozložení kláves, což znamená, že zde nenajdete alfanumerickou klávesnici. Na jednu stranu mne tohle při občasném vyťukávání řady čísel zamrzí, na druhou stranu se můj pracovní stůl rozrostl o další prostor, který zcela upřímně potřeboval.
Popravdě, tohle rozložení kláves se mi zamlouvá už nějaký ten pátek i proto, že z pracovního místa vytváří méně zavalující změť plastu a gumy. Na druhou stranu, pokud pracujete někde, kde je třeba často zadávat delší číselné řady anebo patříte k těm, kdo používají alfanumerickou klávesnici pro hraní (a ještě vás nikdo nevystavil v zoo), nejspíš u vás tohle kousek od Inzone okamžitě diskvalifikuje.
Menší rozměry ovšem neznamenají nižší váhu. KBD-H75 sedí pevně ve svém černěném hliníkovém šasi, což znamená, že v případě apokalypsy s ní můžete sebevědomě rozrážet lebky, ale zároveň, pokud s ní budete chtít cestovat někam za zábavou, připravte se na to, že jejích 810 gramů se pronese. Periferii to ale celkově dává příjemný pocit kvality a „poctivého kusu železa“, což velmi efektivně útočí na mozek otrávený z nekončící éry plastových klávesnic.
Celkově je milý minimalismus, kterým se může Inzone chlubit, tedy alespoň do chvíle, kdy ji zapnete a vrhne se na vás fialové podsvícení, které a) nemám rád, protože mi evokuje současný trend, že co je herní, to musí být vidět z orbity, b) jde naprosto a zcela do detailu modifikovat na barvu a styl, jaký sedne vám. Popravdě, ve svém zpracování je to klávesnice prostě krásná a elegantní.
Při zapojování si zároveň uvědomíte věc, která pro někoho může být velkým mínusem – klávesnice s počítačem komunikuje jen přes USB-C kabel, a pokud požadujete bezdrátové připojení, máte smůlu. Cílem Sony je samozřejmě argumentovat co nejvyšší rychlostí převodu inputu do hry, protože tohle je přeci primárně herní klávesnice (spolupracoval na ní i esportový tým fnatic) a v marketingu jde o každou milisekundu.
Osobně mne nevzrušují tvrzení, že klávesnice bude bleskurychlá, když moje stisky už jen z prosté biologické degradace (stáří) bleskurychlé nejsou, ale oceňuji, že je kabel kvalitně zpracovaný, dost dlouhý a já nemusím řešit baterky vypadávající v nejhorším možném okamžiku. Navíc po zapojení si klávesnice díky své váze hezky sedla do podložky a odmítla se hnout při jakýchkoliv pokusech nasimulovat nehodu na stole.
Když hovořím o minimalismu, je třeba zdůraznit, že klávesnice postrádá jakákoliv extra tlačítka a jedinou výstředností mimo standardní výbavu je otočné kolečko hlasitosti v pravém horním rohu. Jakkoliv jsem se při vybalování nad tímto ušklíbal, protože přece jako správné dítě osmdesátek vše ovládám v počítači nebo DAC sluchátek, zjistil jsem, že při poslechu po kolečku na klávesnici sahám docela často, protože je prostě pohodlné a při ruce.
Pro plné využití klávesnice je třeba nainstalovat program Inzone Hub pro práci s tlačítky společně s novým firmwarem. Sice je k dispozici i webová verze, takže teoreticky nemusíte nic stahovat a instalovat, ale i když mi modifikace kláves a podsvícení ve webovém rozhraní fungovala, firmware jsem přes něj nainstalovat nezvládl a vrátil jsem se k menšímu zlu v podobě další aplikace. Tedy, ještě ho můžete šalamounsky obejít, jako jsem to udělal já: Nainstalovat přes aplikaci firmware, zbavit se aplikace, a pak na úpravu funkcí klávesnice používat webovou verzi.
Samotná modifikovatelnost kláves je ovšem skvělá a zároveň rozhraní není zahlcené tunou možností. Především, buď klávesnici jako celek, nebo jen jednotlivé klávesy můžete naprogramovat tak, aby reagovaly na vámi definovanou hloubku stisku, a to od 3,4 mm do 0,1 mm.
Využití pro hry je samozřejmě jasné, ve chvíli, kdy nemusíte mačkat takovou vzdálenost od prvotního bodu, jste prostě rychlejší. Tady je to poznat i u mých zpomalených reflexů, kde rychlé stisky kláves hrají svou roli, hlavně u akčních her a bojovek. Oproti mechanickým klávesnicím, u nichž tohle není z principu technologie možné, mají herní klávesnice jako tato výhodu a funkce stanovení vlastního bodu registrace stisku či tzv. Rapid Trigger bývá oblíbený prvek. A popravdě, jak na trendy v herní elektronice zpravidla neskáču, tenhle opravdu funguje.
Pro mne je ovšem důležité, že tuhle funkci využiju i pro psaní. Vzhledem k tomu, kolik textu napíšu, fakt, že si můžu nadefinovat citlivost klávesnice podle svých požadavků a citu, považuji za velmi přínosnou vlastnost. Ony ty milimetry jsou už docela znát, a i proto mi klasické překlepy související s přechodem na novou klávesnici nehyzdily texty tak dlouho jako obvykle.
Je tu i hezká možnost přepínat si profily na práci a na hraní, kdy pokud jste opravdu nadšení, si můžete pro každou hru nadefinovat každou klávesu jinak a pak profil uložit. Osobně to považuji za příliš mnoho práce, ale také nemám esportové sny.
Jedním dechem je ale také třeba dodat, že Inzone klávesnice postrádá stále oblíbenější SOCD aka Snap Tap. Sice vám tak kvůli téhle technologii tak nehrozí ban na oficiálních serverech Counter-Striku nebo Team Fortress, ale pokud jste si už na tenhle cheat (?) zvykli, vězte, že tahle klávesnice SOCD postrádá. Konstatuji to i s vědomím toho, že největší výpomoc v mé herní kariéře představovala dvě dodatečná tlačítka na boku myši a real triggery u DualShocku, tedy jsou mé nároky na profi hráčské berličky nízké. Ale modifikovatelnost stisku kláves a možnost si poladit RGB podsvícení dle svých potřeb beru jako výrazné vylepšení životní, herní a pracovní úrovně.
Nyní k tomu nejdůležitějšímu, tedy jak se vlastně na Sony Inzone KBD-H75 píše. Skvěle. Skoro bych řekl, že nepopsatelně skvěle, ale zkusím to. Představte si jaký asi vydává zvuk anděl, který usedá na špičku jehly. Ono jemné dosednutí hebkého sametu na tvrdý povrch, které jen jemně rozvibruje okolní molekuly vzduchu a zanechá v němém úžasu kolem stojící klávesnice, které musely doposud žít jen se svým ohlušujícím klap, klap, klap svých mechanických vnitřností.
Dobrá, možná to není doslova anděl, ale jelikož jsem dlouhou dobu teď používal velmi spolehlivou, ale také velmi hlasitou klávesnici, přechod na KBD mi přišel opravdu jako malý zázrak. Tiché stisky kláves dávají zapomenout nejen na trauma z nočního bušení do kláves, které se odráželo nejspíš i o dvě patra níž, ale vlastně i na klávesnice, které používám na dalších dvou místech, ať už jde o notebookovou, nebo Bluetooth přenosnou. Inzone ke své tichosti přidává velmi příjemný pocit ze stisku, kdy prsty nenaráží do senzoru, ale cítíte kompenzaci ze strany magnetických spínačů. Ty jsou mimochodem vyměnitelné, což mi ulevilo po jedné nehodě při barvení a lepení nad klávesnicí…
Bez přehánění, před testem jsem měl určité rezervy ohledně toho, co nového může Sony v téhle oblasti přinést, ovšem v tuhle chvíli s klidem mohu říct, že mi zlepšila pohodlí při práci i hraní a oceňuje to i má rodina, kterou hlavně při psaní nočních článků mé předešlé mechanické klávesnice tyranizovaly.
Nicméně je třeba se podívat i na odvrácenou stranu měsíce, a tou je cena. Produkty Sony Inzone se netají tím, že jsou prémiové, a i když tomu kvalita zpracování odpovídá, je třeba si říct, že prostě nejsou levné. Sony Inzone KBD-H75 vás vyjde na 7499 korun, což není za periferii jako klávesnice malá částka. Ano, najdete ještě dražší, ale jsem si celkem jistý, že ne každý uživatel na podobnou investici kývne. Jako obvykle je tedy rozhodnutí především o tom, jaké máte požadavky na výrobek, zda je splňuje a jaké jsou vaše finanční možnosti a ochota. Za mne je KBD-H75 skvělý hardware, který přináší do segmentu herního vybavení trochu té příčetnosti, a když to přeženu, tak i dospělosti.