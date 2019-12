Recenze Acer Predator Helios 700: Herní dělo s vysouvací klávesnicí

Windows

Ačkoli dnes letí tenké herní notebooky, které strčíte takřka do kabelky, velkým mašinám typu desktop replacement ještě neodzvonilo. Jako důkaz tady máme nový Acer Predator Helios 700, který nese jednu z nejvýkonnějších konfigurací, co můžete momentálně v notebooku pořídit: grafiku GeForce RTX 2080 a odemčené osmijádro s 16 vlákny Intel Core i9 9980HK. Helios 700 se ale snaží zaujmout ještě něčím jiným: unikátním systémem vysouvací klávesnice, který by měl zajistit lepší chlazení. Povedlo se to? Ověříme si v testu.

Parametry a zpracování notebooku Acer Predator Helios 700

Váha 5 kg, výška šasi přes 4 cm, 17,3" displej – Acer Predator Helios 700 není žádný drobek. Ale taky si na nic nehraje: jde o čistokrevnou „náhradu“ za stolní počítač s high-endovým hardware a pekelnou cenovkou. Testovaná konfigurace se prodává, a teď se podržte, za 99 990 Kč. Uf. Může vůbec notebook určený pro koncového uživatele takovou cenu ospravedlnit?

Zatím nechám tuto otázkou otevřenou. Víc mě totiž zajímá, jak bude fungovat exotický koncept vysouvací klávesnice a zda opravdu pomůže v chlazení komponent.

A že je co chladit, prozradí i jen letmý pohled na tabulku komponent. Vévodí jí odemčené osmijádro s 16 vlákny Intel Core i9-9980HK se základním TDP 60 W (v boostu ho ještě překračuje). Další komponenta, která bude generovat spoustu tepla, je grafická karta Nvidia GeForce RTX 2080 v plnotučné verzi (nikoli Max-Q). Své o tom ví i napájecí adaptér, který je specifikován na maximální výkon 330 W. To už je hodnota běžná pro slabší desktopy.

Celek doplňuje 32 GB DDR4 RAM ve dvoukanálovém zapojení s taktem 2666 MHz a časováním CL 19. Jako disky najdeme uvnitř notebooku dvojici terabajtových modelů: jedno NVMe SSD spolu s klasickým plotnovým HDD, který má ale na notebook netypickou rychlost otáčení 7200 RPM. Takovou hodnotu najdeme většinou právě ve stolních PC, zatímco v notebooku se pro úsporu energie a snížení vibrací drží disky s 5400 RPM.

Z toho lze vidět, že je Helios 700 konstruován na co nejvyšší výkon. Odpovídá tomu i šasi. Žádné dva centimetry v pase: notebook má výšku 4,17 cm, šířku 43 cm a hloubku 30 cm. Do takových rozměrů se vešel 17,3" displej s rozlišením Full HD a obnovovací frekvencí 144 Hz.

Kdybyste nevěděli o vysouvací klávesnici, pravděpodobně byste si při pohledu na Helios 700 řekli, že jde o typického zástupce vyšší třídy herních notebooků: polomatný povrch s modrým nádechem, kvalitní plasty, designové průduchy chlazení i agresivní prolisy na víku displeje včetně loga Predator. Ale zas to není úplný cirkus.

Překvapení však nastane, když notebook otevřete a podle štítku s instrukcemi klávesnici vysunete dopředu. Odkryjete tak pohled na mřížku ventilátoru a skrze průhledný díl i na kousek základní desky s heatpipe. Jako švýcarské hodinky s odkrytým strojkem, řekli byste. „Wow efekt“ ještě doplní podsvícení, které po zapnutí notebooku vykreslí na průhledný kryt barevnou mozaiku. Vzhled level 100. Snad bude podobně vysoká i funkčnost.

Co se zpracování notebooku týče, základna je pevná a nevrže. Pro někoho by mohl být problém v materiálovém složení, vzhledem k astronomické ceně notebooku: Helios 700 je celý z plastu. Alespoň jde o tuhý plast, který příliš nepruží, takže s pevností konstrukce nemám problém. Tedy až na víko displeje, které je naopak velmi měkké a prohnete ho i zatlačením jedním prstem. Na displej ale pravděpodobně tlak běžně vyvíjet nebudete, důležitější je tak pevnost klávesnice, o kterou se budete opírat prakticky neustále. A ta je i přes vysouvací mechanismus dobrá.

Jakmile je klávesnice vysunuta, polovina krytu s touchpadem se ohne přes okraj notebooku a opře o stůl. Stane se zní prakticky opěrka zápěstí, což u tak vysokého stroje značně vylepší ergonomii při psaní. Na druhou stranu, pro ovládání notebooku nebude zase nakloněný touchpad to pravé ořechové. S vysunutou klávesnicí tak bude nejlepší připojit vlastní myš. Za celkově povedené řešení si i přes drobné kompromisy zaslouží Acer palec nahoru.

Notebooku nechybí žádné potřebné konektory – i když při jeho velikosti si umím představit, že by se vešla ještě čtečka SD karet. Ale bohužel. Každopádně na levé straně najdeme konektor LAN, dva USB-A porty verze 3.1 Gen 2 (propustnost 10 Gb/s) a jacky na audio vstup a mikrofon.

Napravo je port USB-A 3.1 Gen 2 pouze v jednom exempláři, zato ale vedle máme hned dva USB-C konektory. Kromě USB (rovněž 10 Gb/s) dokážou protlačit ještě signál DisplayPort, ten druhý má dokonce Thunderbolt. Pravý bok uzavírá zámek Kensington.

Na přední straně není nic, ale vyvažuje to strana zadní, kde jsou umístěny obrazové výstupy HDMI a DisplayPort s konektorem standardní velikosti.

Parametry ACER Predator Helios 700 PH717-71-95MH (NH.Q4YEC.006)

Displej 17,3" IPS Full HD (1920 × 1080 px, 144 Hz), antireflexní, G-Sync CPU Intel Core i9-9980HK, 6/12 jader, 2,4–5,0 GHz GPU Nvidia GeForce RTX 2080 8 GB GDDR6 RAM 32 GB DDR4, 2666 MHz, CL19, Dual Channel HDD NVMe SSD 1 TB, Western Digital PC SN720

Seagate Barracuda 1 TB, 2,5" 7200 ot./min Konektivita WiFi 6 AX 1650, Bluetooth 5.0

3× USB-A 3.1 Gen 2 (10 Gb/s)

1× USB-C 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) / DisplayPort / Thunderbolt

1× USB-C 3.1 Gen 2 (10 Gb/s) / DisplayPort

1× HDMI

1× DisplayPort

2× 3,5mm audio jack (in/out)

LAN RJ-45

Kensington Lock Klávesnice Chiclet, membránová, RGB podsvícení, WSAD klávesy MagForce Baterie Li-ion, 72 Wh Váha 4,9 kg Rozměry 430 × 299 × 41,7 mm OS Windows 10 Home Cena ~ 99 990 Kč (heureka / zbozi.cz)

Klávesnice: vysouvací a s vyměnitelnými tlačítky

Že je klávesnice vysouvací a jak tohle řešení funguje, už opakovat nebudu. Za zmínku ale rozhodně stojí to, že má individuálně podsvícené klávesy (spektrum RGB), český ISO layout s dvouřádkovým enterem, oddělené kurzorové šipky a numerický blok se standardním uspořádáním.

Na poměry notebooku je dobrý také zdvih a odpor kláves. Rozhodně nejde o typickou mělkou notebookovou klávesnici. Použité membránové spínače mají lehce taktilní charakteristiku, takže má uživatel jasný hmatový signál při stisku a psaní je tak podstatně příjemnější.

Helios navíc nabízí možnost přizpůsobení: Zónu WSAD si můžete nahradit za alternativní klávesy, kterým hmatová odezva při stisku úplně chybí. Hantýrkou z odvětví mechanických klávesnic bych takové spínače označil za lineární.

Acer klávesy nazývá MagForce a měly by simulovat analogový vstup joysticku – při silnějším stisku větší efekt a naopak. V balení k tomu najdete nástroj pro odstranění kláves a alternativní kloboučky s pružinkou. Jakmile klávesy MagForce osadíte, můžete si v doprovodné aplikaci navolit aktivační bod nebo křivku průběhu stisku. V prvé řadě ale nesmíte zapomenout zapnout volbu MagForce, jinak vyměněné klávesy nebudou vůbec spínat.

Klávesy MagForce mají vyšší zdvih, i přesto ale není cesta klávesy tak dlouhá, aby se změna výrazněji projevila. Pravda, nevyzkoušel jsem MagForce v nějaké závodní hře, což je scénář, kde by analogový input mohl něco znamenat, například při postupném přidávání plynu. Je mi tak jasné, že hodnocení užitečnosti zde bude velmi individuální, podle skladby her a preferencí uživatele. Nechávám ho tím pádem otevřené.

V aplikaci od výrobce Predator Sense se dá samozřejmě nastavit také podsvícení klávesnice. Každá klávesa může mít jinou barvu ve spektru RGB, lze zvolit podsvícení statické nebo dynamické s několika efekty, upravit intenzitu jasu nebo podsvícení úplně vypnout. Kromě toho jde rozsvítit ještě průzor po vysunutí klávesnice (Acer nazývá místo jako „tepelný kanálek“) a ohraničení touchpadu. Průzor může hrát všemi barvami duhy, linie kolem touchpadu má pouze jednu barvu, a to firemní modrou.

Klávesnice má také trojici dedikovaných makro kláves s přepínačem „P“. Celkem je tak možné namapovat až 9 klávesových zkratek nebo maker ve třech skupinách. Součástí programu je samozřejmě i záložka na nahrávání maker.

Displej notebooku

Displej v Predator Helios 700 už není nijak exotický. Jde o 17,3" IPS Full HD panel s deklarovanou odezvou 3 ms, podporou G-Sync a obnovovací frekvencí 144 Hz. Je jen dobře, že se Acer v honbě za nejlepšími parametry nerozhodl osadit 4K panel. Rozběhat hry v tak vysokém rozlišení je oříšek i pro grafiku RTX 2080 Ti na desktopových taktech. Na displeji o relativně malé velikosti 17,3" by navíc zvýšená hustota pixelů nepřinesla žádný benefit.

Výhodou je ale rozhodně přítomnost modulu G-Sync, díky kterému získáte výhody variabilní obnovovací frekvence displeje (VRR).

Displej má antireflexní povrch a široké pozorovací úhly, jak je u IPS panelu běžné. Do hodnocení barevného pokrytí, odezvy a dalších měřitelných záležitostí se však pouštět nebudu, v redakci na testování displejů nemáme vybavení, takže vás raději odkážu na osoby povolanější, třeba na test notebookcheck.

Jediný viditelný problém jsem zaznamenal u podsvícení: V dolní levé části trpěl displej průsvitem (takzvaný backlight bleed). U IPS panelů je tento jev poměrně častý, u notebooku v takové cenové relaci bych ale čekal důslednější kontrolu kvality.

Úložiště: rychlé SSD + klasický disk

Acer Predator Helios 700 má dva disky: SSD a klasické HDD, oba s kapacitou 1 TB. Zatímco u SSD je 1 TB slušná hodnota, u plotnového disku, a budu se opakovat, by to vzhledem k ceně notebooku mohlo být více.

SSD je od Western Digital, model PC SN720 pro rozhraní NVMe, který má slušné přenosové rychlosti. SSD při sekvenčním čtení téměř saturuje 4 linky PCIe a také v náhodném čtení/zápisu jde o špičku: překonává třeba mnou testovaný Samsung 970 EVO.

Plotnový disk pochází od Seagate, jde o 2,5" verzi BarraCudy, což znamená na notebook nezvyklých 7200 ot./min. Ale nečekejte od něj závratné rychlosti, jde o standard desktopu, HDD se v rychlostech už dlouho nijak neposouvají.

Aplikace PredatorSense a výkonnostní profily

Nedílnou součástí jakéhokoliv herního hardware dnes musí být doprovodná aplikace. Takový program někdy svůj účel hledá, než aby nabízel něco užitečného, nicméně zrovna u tohoto notebooku to nebude ten případ. Aplikace PredatorSense zde spravuje zásadní funkce zařízení. Acer se také nevydal cestou „na každou blbost samostatná aplikace“, takže notebook není zaplevelený.

Kromě již tradičního sledování hardwarových prostředků jde v programu notebook „přetaktovat“, tedy nastavit výkonnostní módy, které upravují TDP a zvyšují/snižují frekvence GPU a CPU. Samozřejmostí je možnost úpravy RGB osvětlení, mapování kláves a nahrávání maker, ovládání ventilátoru a synchronizace nastavení podle spuštěného programu.

Trochu se zastavím u nabídky „Přetaktování“. Jak už jsem zmínil výše, notebook má procesor „HK“ s možností úpravy frekvence. Bohužel se tak neděje přímo v BIOSu, ale jen v aplikaci PredatorSense, kde jsou možnosti omezené.

Program Predator Sense vám neumožní navolit násobič, pouze dá na výběr ze čtveřice výkonnostních profilů, od „Normální“ přes „Rychlý“ a „Zesílený“ až po „Extrémní“. Pokud byste si chtěli s frekvencemi, nebo třeba i TDP či napětím výrazněji pohrát, bude třeba sáhnout po intelácké aplikaci Extreme Tuning Utility.

Defaultně je Helios 700 nastaven na preset „Rychlý“, po vysunutí klávesnice se přepne do profilu „Zesílený“. Jednotlivé presety se liší nastavením limitů spotřeby i úrovní taktů. Notebook má dvě úrovně power limitů, a to pro dlouhodobější zátěž a krátký „burst“, což lze zjistit ze zmiňované aplikace XTU.

Mod Turbo Boost Power Limit Turbo Boost Power Limit Burst Násobič při počtu (n) zatížených jader 1 2 3 4 5 6 7 8 Normální 60 W 107 W 50 49 48 47 46 45 44 42 Rychlý 75 W 110 W 50 49 48 47 46 45 44 43 Zesílený 84 W 120 W 50 49 48 47 46 45 45 44 Extrémní 90 W 130 W 50 49 48 47 46 45 45 45

Jak se takty chovají při reálné zátěži, si ukážeme v následujících kapitolách.

Syntetické testy

Na úvod testování výkonu patří tradičně syntetické testy procesoru v Cinebench a grafického jádra v 3D Mark. Do testu jsem zařadil i nedávno testovaný Asus ROG Zephyrus S GX502 s procesorem Intel Core i7-9750H a grafickou kartou GeForce RTX 2070. V případě testů GPU jsem grafy navíc doplnil ještě o desktopovou RTX 2080, model Gaming OC od Gigabyte, na který máme také recenzi.

Cinebench



Benchmark Cinebench testuje procesorový výkon v renderování. Umí zatížit jak jedno, tak i všechna jádra, dá nám tedy dobrou představu, jak si na tom procesor stojí v jednovláknovém i vícevláknovém výkonu mezi ostatními modely.

Srovnání s notebookem Asus ROG Zephyrus S je zde tak trochu na parádu, je jasné, že šestijádro s dvanácti vlákny nemůže konkurovat Heliosovi 700 a jeho osmijádru s šestnácti vlákny.

Z grafů i tak vyčteme zajímavé informace: procesor i9-9980HK opravdu boostuje na vyšší hodnoty než šestijádro – v jednovláknovém výkonu tak Zephyruse S překonává.

Vidět je také efekt posunutého TPD při zapnutí módu „Zesílený“ (tzn. po vysunutí klávesnice). Režim nastavuje power limit o 10 W výše, což stačí, aby procesor udržel vyšší takty všech jader a dosáhl tak lepšího skóre.

3D Mark

Benchmarky 3D Mark testují především výkon grafického čipu počítače. Fire Strike využívá grafické API DirectX 11, zatímco Time Spy je postaven na novějším DirectX 12.

V syntetických testech 3D Mark jde vidět, že notebookový čip RTX 2080 v Heliosovi 700 se téměř vyrovná desktopové verzi. Overall skóre je ještě vyšší díky tomu, že v rámci této metriky má do výsledků co mluvit i procesor, a ten je v notebooku silnější (v desktopu bylo osazené „pouze“ šestijádro i7-8700). Uvidíme, zda podobné výsledky dostaneme i ve hrách.

Herní testy

Notebook Acer Predator Helios 700 jsem otestoval celkem v 15 titulech v nativním rozlišení displeje, tedy Full HD. G-Sync byl vypnut, stejně jako vertikální synchronizace. Nastavení detailů a grafické API, pod kterým byla hry testována, najdete v seznamu níže.

Pro srovnání jsem do grafu zařadil desktopový model RTX 2080 (Gigabyte Gaming OC – recenze zde) v sestavě s procesorem Intel Core i7-8700 (6/12 vláken, takt všech jader 4,3 GHz).

Graf je souhrnný s oběma GPU zároveň, nicméně jsem neměl možnost otestovat obě grafiky ve všech hrách (zvláště těch novějších), proto někde výsledky desktopové RTX 2080 chybí (v grafu jsou znázorněny prázdným sloupcem bez čísla). I tak je v testu dost styčných bodů, ze kterých můžeme odvodit výkonnostní rozdíl.

Kromě výjimky v podobě Far Cry 5 si vede mobilní RTX 2080 dobře. Rozdíl ve výkonu je v průměru jen 5 % (2,5 % při vynechání Far Cry 5) ve prospěch desktopového modelu. Dá se tak řici, že Helios 700 má herní výkon zhruba stejný jako desktop. Palec nahoru.

V rozlišení Full HD je výkon RTX 2080 takřka naddimenzovaný. Ve všech testovaných hrách dosáhl Helios 700 na 60 průměrných FPS, nejméně jsem naměřil ve hrách Ghost Recon Wildlands a Assassin's Creed Odyssey, a to shodných 75 FPS. Notebook tak zvládne nejen aktuální AAA hry na nejvyšší detaily, ale má rezervu i do budoucna. U spousty titulů dokáže také po mírném snížení detailů „nakrmit“ svůj 144Hz displej.

Provozní vlastnosti a výdrž baterie

Dobrý výkon má určitě co dělat s velkými rozměry notebooku a jeho chlazením. V běžném módu při zasunuté klávesnici (aka režim „Rychlý“) jsou ventilátory příjemně tiché (do 2500 RPM) a provozní teploty taky uspokojivé. Pokud se zaměříme na procesor, v Cinebenchi R20 se teploty pohybovaly pouze kolem 65–67 °C.

To zní skvěle, říkáte si, má to ale jeden háček: v tomto režimu notebook takty CPU škrtí, aby se vešel do power limitu. Všech 8 jader (16 vláken) tak v benchmarku běželo „jen“ na 3,5 GHz.

Jakmile klávesnici vysunete, notebook se přepne do režimu „Zesílený“ a limity lehce povolí. V Cinebenchi se pak takty drží na stabilních 4 GHz, což je výrazný rozdíl. Výrazně vyšší jsou bohužel ale i teploty: ze začátku testu se dokonce dostávají až na hranici 95 °C (krátký „burst“ boost, takt 4,5 GHz), kdy se spustí thermal throttling a takty sníží. Poté už notebook běží se stabilními takty na 85 °C a nethrottluje, nicméně hlučnost je vysoká: ventilátor se roztáčí přes 4000 RPM.

To jsou ale výsledky, které by v reálném provozu platily, pokud byste se na notebooku chystali renderovat nebo jinak vytěžovat CPU na maximum. U hraní je to jiné, otěže přebírá grafická karta a procesor nedostává většinou tolik zabrat.

Základní takt RTX 2080 je v notebooku Helios 700 nastaven na 1380 MHz, boost na 1590 MHz. Zesílený režim frekvence zvýší o 60 MHz na 1440/1650 MHz. Extrémní profil pak navýšení zarovná na 100 MHz, tedy na 1480/1690 MHz.

Hry jsem testoval v zesíleném režimu (tedy s vysunutou klávesnicí), v němž si Helios 700 vedl dobře. Takty grafického jádra se pohybovaly od 1720 MHz po 1900 MHz (podle hry) a GPU nepřekročilo teplotu 70 °C. Procesor pak ve většině titulů běžel na stabilních 4,2 GHz s teplotami do 75 °C. Hlučnost přitom zůstala na akceptovatelných hodnotách pro herní notebook (ventilátory kolem 3000 RPM, tedy slyšitelné, ale nikterak nepříjemné).

To se změní se zapnutím extrémního módu (nutno udělat ručně). Power limity se ještě více posunou, takže má notebook potenciál dosahovat ještě vyšších taktů. Bohužel, zde už chlazení notebooku nestačí, pokud mluvíme o procesoru. V testu Cinebench dosahovaly teploty 95 °C a notebook musel intenzivně throttlovat, aby zabránil přehřátí. Frekvence se tak spíše snížila na cca 3,9 GHz. Výsledkem je nižší skóre. Mimochodem, hluk ventilátorů při 4800 RPM bych vám nepřál poslouchat.

Zvýšená frekvence jádra GPU a povolené limity ale pomůžou ve hrách. V benchmarku Ghost Recon Wildlands se takty GPU reálně zvýšily nad hranici 1950 MHz, čímž výkon porostl asi o 5 % (78,7 FPS vs. 75 FPS). Hlučnost ale zůstala nepřiměřeně vysoká i v tomto případě.

Co se výdrže baterie týče, notebooku jsem přichystal dva scénáře:

otevřený dokument v Libre Office, občasné psaní, nejnižší jas displeje, vypnutá WiFi, power plan „Spořič baterie“

přehrávání Full HD videa na YouTube (Chrome), 50 % jas displeje, zapnutá WiFi, power plan „Lepší baterie“

V úsporném testu vydržel Helios 700 bez zásuvky asi 3,5 hodiny, při přehrávání videa s WiFi pak kolem 2 hodin. Je to jasné: hardware v notebooku je opravdu žravý a model nepodporuje přepínání grafické karty na integrovanou (Nvidia Optimus). Odběr notebooku i při nízkém zatížení je tak vyšší a výdrž tudíž krátká.

Přetaktování

Notebook se honosí procesorem i9-9980HK s otevřeným násobičem a mohutným chlazením, které dobře zvládá herní zátěž, nicméně při maximálním vytížení procesoru už trochu nestíhá. Jak si povede při přetaktování?

Nutno podotknout, že v BIOSu se k úpravě násobiče nedostanete, pokud chcete taktovat, musíte si stáhnout program Intel Extreme Tuning Utility (XTU). Ani manuálně ale z procesoru už více nevymáčknete, bohužel, chlazení není dimenzované na další zvyšování frekvence nad úroveň režimu Extrémní. Přece jen, uchladit 8 jader s HT mají u Intelu problém i výkonné all-in-one vodníky, myslet si, že v notebooku vytáhneme 5 GHz na všech jádrech, by bylo bláhové.

Přesto jsem se to pokusil. Nastavil jsem co nejvyšší power limity i pro dlouhodobý boost (ne jen burst) a řádně hýbnul s násobičem. Výsledek jsem předpokládal: Notebook jel na 95 °C a zasáhl thermal limit, který frekvence omezil. Přídomek „K“ je u Heliosu 700 jen na parádu, budete si muset vystačit s přednastavenými režimy.

Grafická karta RTX 2080 naproti tomu ukázala ve chlazení ještě rezervy, takže tu se mi popohnat podařilo o dalších 40 MHz oproti extrémnímu módu (+140 MHz na jádře). Navíc jsem ještě zvýšil takty pamětí o 600 MHz (to profily výrobce nenabízí).

V benchmarku Ghost Recon Wildlands tak stouply FPS na průměrných 81,5, což je posun asi o 9 %, respektive 4 % (versus režim Zesílený / Extrémní).

Hodnocení a závěr

Hodnotit notebook za 100 tisíc Kč je obtížné: Není jasná cílová skupina, protože málokdo by byl ochotný dát za kus elektroniky cifru s pěti nulami.

Můžeme se alespoň podívat, jak si na tom stojí konkurence se stejnou výbavou. Vzhledem k tomu, že jde o opravdu high-endovou konfiguraci, alternativ na výběr příliš není.

Za stejnou cenu se dá pořídit ASUS ROG G703GXR-EV013R, který má vyšší kapacitu SSD (+500 GB), ale postrádá HDD. Takže prakticky stejný poměr cena/výkon, pokud usuzujeme jen slepě z parametrů.

O 10 000 Kč levnější je model MSI GT75 9SG-441CZ, který má však jen 16 GB RAM a 1TB SSD (bez dalšího disku). Další alternativy už stojí minimálně o 5 tisíc výše a nesou 4K displeje (zbytečnost).

Nejlepší poměr cena/výkon dle mého odhadu (notebook jsem netestoval) bude mít model od MSI, protože 16 GB RAM ve hrách stále stačí a zbytek důležitých komponent (CPU+GPU) je stejných. 90 000 Kč je ale stále astronomická částka, takže o nějaké výhodnosti tady nemůže být vůbec řeč. Acer Predator Helios 700 se nicméně alespoň zařadil do konkurenceschopné cenové hladiny.

A co tedy notebook za svou cenu nabízí? Kromě wow efektu z vysunovací klávesnice je to především výkon: rozjede všechny hry na nejvyšší detaily při 70+ FPS. Rozdíl oproti desktopové RTX 2080 je u většiny titulů minimální. Tohle je opravdu „desktop replacement“, který při hraní navíc není nepříjemně hlučný (při správně nastaveném profilu výrobce).

Chlazení by ale mohlo mít vetší rezervu. Popravdě jsem očekával, že s vysouvací klávesnicí bude Helios 700 „OC king“ mezi notebooky, ale toho jsem se nedočkal. Osm jader s 16 vlákny je prostě na notebookové chlazení moc, takže nad rámec režimů od výrobce už procesor dále nepřetaktujete. Core i9-9980HK je tak v notebooku spíše na parádu, v pohodě by stačilo osmijádro i9-9880H.

Při snaze vymáčknout z notebooku co nejvyšší výkon začne být zařízení taktéž nepříjemně hlučné. Kdo chce hrát ve snesitelném prostředí, ať se manuálnímu přetaktování nebo zapnutí režimu „Extrémní“ vyhýbá. Myslím si, že nejvyšší profil neměl Acer v notebooku dodávat. Hlučnost je vzhledem k nárůstu výkonu neadekvátní. Ideální je profil Zesílený, který dobře vyvažuje hluk, výkon a teploty. Alespoň, že jde popohnat grafika, ze které při přetaktování vymáčknete dalších 9 % výkonu navrch.

Acer Predator Helios 700 je tak jasný herní speciál, který nabízí výkon desktopu s relativní přenositelností (o nějakém provozu bez zásuvky tady nejde moc mluvit), dobrou klávesnicí, rychlým diskem a sex appealem drahého produktu. Škoda jen, že s takovou cenovkou nedimenzoval Acer chlazení na vyšší kapacitu: nálepka enthusiast produktu, se kterým můžete dělat psí kusy, by mu slušela.

Klady

herní výkon desktopu v notebokovém těle

možnost přetaktování GPU (+9 % avg FPS)

provozní vlastnosti při hraní s vysunutou klávesnicí (režim „Zesílený“)

procesor drží ve hrách vysoké takty (4,2 GHz)

rychlý disk

dobrá klávesnice s hmatovou odezvou (vhodná i na psaní), RGB a programovatelnými klávesami

144Hz Full HD displej s G-Sync

Zápory

hlučnost v režimu „Extrémní“

při exkluzivní zátěži procesoru je chlazení na hraně (režim Zesílený) nebo nedostačuje (režim Extrémní)

procesor s odemčeným násobičem je jen na oko: nad rámec profilů už přetaktovat nejde

od chlazení s vysunovací klávesnicí jsem čekal větší rezervu

měkké víko displeje

nízká výdrž baterie

cena

Ke zvážení