Zkuste si Mortal Shell II ještě před vydáním
zdroj: Cold Symmetry

Zkuste si Mortal Shell II ještě před vydáním

PC PlayStation 5 Xbox Series

3. 8. 2026 14:27 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Pokud nemáte dost soulslike her, ke konci letních prázdnin vyjde Mortal Shell II. Nástupce povedené jedničky zůstane věrný svému systému skořápek, jen bude o poznání větší, ambicióznější a nabídne třeba přes 60 dungeonů. Pokud ovšem PR řečem nechcete věřit, můžete se o novinkách přesvědčit na vlastní kůži.

Studio vydalo bezplatnou otevřenou betu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, která se přidává ke dříve dostupné PC variantě. Obsahem se ukázky neliší, tedy okusíte zhruba první tři hodiny z plné hry, kam patří úvodní prolog a ukázka otevřeného světa. A pokud betu odehrajete, kus dosaženého postupu se vám přenese do plné hry.

zdroj: Cold Symmetry

Lehký náskok ovšem není jedinou výhodou. Pokud hře věnujete alespoň 30 minut, získáte do plné verze exkluzivní kosmetický doplněk Flayed Harbinger. Očekávání jsou každopádně velká, protože samotná PC verze bety překročila 600 tisíc stažení. Přetaví se slibná čísla i do prodejů plné verze? Uvidíme.

Smarty.cz
Tagy:
fantasy metal soulslike
Zdroje:
Cold Symmetry
Hry:
Mortal Shell II
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Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
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