Zkuste si Mortal Shell II ještě před vydáním

Pokud nemáte dost soulslike her, ke konci letních prázdnin vyjde Mortal Shell II. Nástupce povedené jedničky zůstane věrný svému systému skořápek, jen bude o poznání větší, ambicióznější a nabídne třeba přes 60 dungeonů. Pokud ovšem PR řečem nechcete věřit, můžete se o novinkách přesvědčit na vlastní kůži.
Studio vydalo bezplatnou otevřenou betu na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, která se přidává ke dříve dostupné PC variantě. Obsahem se ukázky neliší, tedy okusíte zhruba první tři hodiny z plné hry, kam patří úvodní prolog a ukázka otevřeného světa. A pokud betu odehrajete, kus dosaženého postupu se vám přenese do plné hry.
Lehký náskok ovšem není jedinou výhodou. Pokud hře věnujete alespoň 30 minut, získáte do plné verze exkluzivní kosmetický doplněk Flayed Harbinger. Očekávání jsou každopádně velká, protože samotná PC verze bety překročila 600 tisíc stažení. Přetaví se slibná čísla i do prodejů plné verze? Uvidíme.