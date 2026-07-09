Mortal Shell II vyjde v přecpané části kalendáře. Temná soulsovka nabídne přes 60 dungeonů
zdroj: Cold Symmetry

Mortal Shell II vyjde v přecpané části kalendáře. Temná soulsovka nabídne přes 60 dungeonů

PC PlayStation 5 Xbox Series

9. 7. 2026 16:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová |

Mortal Shell II
Mortal Shell II
Mortal Shell II
Galerie

Studio Cold Symmetry odhalilo datum vydání svého akčního RPG Mortal Shell II. Pokračování netradičního soulslike s převtělováním zamíří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S 20. srpna, tedy v době, kdy se herní kalendář začne povážlivě plnit. Spolu s oznámením dorazil také nový trailer, jehož pochmurnou atmosféru podkresluje skladba Obsidian od britské gothicmetalové kapely Paradise Lost.

zdroj: Cold Symmetry

Mortal Shell II se zařadí do mimořádně nabitého období, které nás čeká na konci letošního léta díky hromadě přesunů ve snaze vyhnout se GTA VI. Jen týden po vydání soulsovky dorazí například Resonance: A Plague Tale Legacy, taktická tahovka Star Wars Zero Company nebo Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 2, krátce před ním pak další akční RPG, tentokrát z postapokalyptického Japonska, Beast of Reincarnation, bojovka Marvel Tókon: Fighting Souls či The Sinking City 2. O další dva týdny později navíc přijdou The Blood of Dawnwalker a Onimusha: Way of the Sword, takže fanoušci akčních RPG budou mít už od druhé půlky prázdnin z čeho vybírat.

Předobjednávky Mortal Shell II už běží, základní edice vyjde na 50 eur, zatímco Devout Edition za 60 eur nabídne kromě kosmetických bonusů také možnost začít hrát o tři dny dříve, konkrétně 17. srpna. Součástí této verze je i sada skinů Obsidian pro všech osm hratelných skořápek. Na PS5 se navíc objeví fyzická sběratelská Revered Edition se steelbookem, artbookem, sadou výtisků ilustrací a dalšími bonusovými předměty.

Mortal Shell II: Revered Edition zdroj: Cold Symmetry

Vývojáři označují Mortal Shell II za samostatné pokračování, kde ale znalost prvního dílu nebude nutná, nicméně naváže na jeho základní koncept. Ujmete se role Harbingera, který se vydává získat zpět ukradené relikvie střežené mocnými protivníky a falešnými bohy, při čemž využijete takzvané skořápky – těla padlých válečníků, jejichž schopnosti, bojové styly i příběhy bude možné postupně odemykat prostřednictvím nalezených vzpomínek.

Mortal Shell II
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Ambiciózní soulslike Mortal Shell II se ukazuje v pohybu

Autoři zároveň slibují svižnější a ještě nemilosrdnější soubojový systém bez omezení výdrží, propracovanější zbraně s komplexními možnostmi vylepšování i větší důraz na průzkum propojeného otevřeného světa. Ten má nabídnout více než šedesát dungeonů, množství skrytých lokací i řadu nových nepřátel.

Pokud se vám čekání do srpna zdá dlouhé, můžete si vlastní obrázek o dvojce udělat už nyní. Na Steamu je totiž dostupná otevřená beta, která nabízí několik hodin obsahu.

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Tagy:
fantasy metal soulslike
Zdroje:
Cold Symmetry
Hry:
Mortal Shell II
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Šárka Tmějová
Šéfredaktorka Games.cz, která se psaní o hrách věnovala dávno před studiem žurnalistiky. Na rozpočtu a žánru podle ní nezáleží, důležité je ve hrách především srdíčko, ale skvělá hratelnost a příběh taky neuškodí. Naučila se mířit na gamepadu, jen aby si nemusela pořád kupovat nové PC komponenty.
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