Stellar Blade obdrželo rating pro Switch 2
zdroj: Shift Up

Stellar Blade obdrželo rating pro Switch 2

PC PlayStation 5 Switch 2

21. 7. 2026 8:01 | Aktuality | autor: Jakub Malchárek |

Připravovaná verze Stellar Blade pro Nintendo Switch 2 učinila další významný krok k vydání. Americká organizace Entertainment Software Rating Board (ESRB) totiž hře nově udělila věkové hodnocení, což bývá jedním z posledních milníků před uvedením na trh. Přesné datum vydání zatím stále oznámeno nebylo, Nintendo však během červnového Directu potvrdilo, že hra dorazí ještě letos.

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ESRB udělilo titulu hodnocení „M“ (Mature 17+) kvůli výskytu násilí, krve, sexuálně sugestivních motivů, vulgárního jazyka a realistického zobrazení boje. Stellar Blade vyvinulo jihokorejské studio Shift Up. Hra původně vyšla v roce 2024 jako exkluzivní titul pro PlayStation 5 za podpory Sony Interactive Entertainment a později se dostala také na PC.

Smarty.cz
Tagy:
akční sci-fi korejská
Zdroje:
ESRB, Shift Up
Hry:
Stellar Blade
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Jakub Malchárek
Zástupce šéfredaktorky Games.cz s kořeny ve zpravodajských médiích, který začínal jako knižní recenzent. Fanoušek velkolepých fantaskních příběhů a singleplayerových her hraných na čemkoliv, co má obrazovku. Rád se vzteká u soulsovek, uklidňuje v otevřených světech, hraje si na někoho jiného v RPG, taktizuje u strategií, hltá všechno kolem nakladatelství DC a dobrou skotskou.
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