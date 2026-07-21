Stellar Blade obdrželo rating pro Switch 2

Připravovaná verze Stellar Blade pro Nintendo Switch 2 učinila další významný krok k vydání. Americká organizace Entertainment Software Rating Board (ESRB) totiž hře nově udělila věkové hodnocení, což bývá jedním z posledních milníků před uvedením na trh. Přesné datum vydání zatím stále oznámeno nebylo, Nintendo však během červnového Directu potvrdilo, že hra dorazí ještě letos.
ESRB udělilo titulu hodnocení „M“ (Mature 17+) kvůli výskytu násilí, krve, sexuálně sugestivních motivů, vulgárního jazyka a realistického zobrazení boje. Stellar Blade vyvinulo jihokorejské studio Shift Up. Hra původně vyšla v roce 2024 jako exkluzivní titul pro PlayStation 5 za podpory Sony Interactive Entertainment a později se dostala také na PC.