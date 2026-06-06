Svůdné androidky neřekly poslední slovo. Stellar Blade: Blood Rain bude nesmírně stylovou řeží

Studio Shift Up po úspěchu Stellar Blade neotálelo a jen dva roky od vydání jedničky ohlašuje pokračovatele nazvaného Stellar Blade: Blood Rain. A i když je vývoj teprve na začátku, premiérová ukázka už teď dokáže strhnout.
Mimo jiné potvrdila, že se bude navazovat na události jedničky, nicméně tentokrát s jinou postavou. Nekompromisní Eve tu nahradí stejně tak nebezpečná Evie, s níž se nebudeme brodit ruinami, nýbrž hustou kyberpunkovou metropolí, která sice na první pohled dokáže omámit nekonečnou září světel, ale v jádru je pořádně prohnilá.
Přes tři minuty záběrů kromě světa ukazují nadále nesmírně stylové souboje, které se značně promění. Minimálně zatím to vypadá, že služby ostrého meče vystřídají svižné údery pěstí a neméně efektivní kopy, díky nimž by se Evie mohla bezpečně poměřit s těmi nejtalentovanějšími mistry bojových umění.
Konkrétní pojítka na jedničku studio zatím neodhalilo. Na to ostatně bude mít času ještě dost, protože i přes působivost ukázky se vývoj nachází teprve na svém začátku. Zájemci proto budou muset ještě drahnou chvíli počkat, než se jim nová hrdinka prožene po monitoru. Mezitím mohou v klidu spát, jelikož na hře pracuje stejný tým, jaký dělal jedničku.
„Ačkoliv se projekt nachází teprve v rané fázi vývoje, společnost Shift Up dosáhla neuvěřitelného pokroku a těší se, až bude moci sdílet další podrobnosti, jakmile budou k dispozici. Tým se intenzivně soustředí na to, aby navázal na stylovou akci, propracovaný herní svět a klíčové prvky, které si fanoušci zamilovali,“ píší tvůrci v popisu.
Ačkoliv konkrétní platformy zatím oznámené nebyly, nemělo by Stellar Blade: Blood Rain být exkluzivitou pro PlayStation. A vzhledem k brzké fázi vývoje existuje možnost, že se hra podívá až na další generaci.