Solid Snake vstoupí do světa Rainbow Six Siege
zdroj: Ubisoft

Solid Snake vstoupí do světa Rainbow Six Siege

PlayStation 4 PC Xbox One PlayStation 5 Xbox Series

30. 1. 2026 12:34 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Ne všechno se Ubisoftu rozpadá pod rukama. Taktická akce Rainbow Six Siege v minulém roce přešla na free-to-play model, který vám dá zdarma okusit 6v6 a 5v5 zápasy s tím, že si musíte připlatit, pokud chcete další operátory a kompetitivní režim. Samotná hra pak letos vstupuje do svého 11. roku podpory, pro který si tým chystá jedno milé překvapení.

Do hry letos zamíří legendární Solid Snake z Metal Gearu. Kradmý hrdina je po Samu Fisherovi dalším zajímavým přírůstkem, který by neměl být jen skinem, ale vysloveně dodatečným operátorem s unikátními schopnostmi.

zdroj: Ubisoft

Podrobnosti se dozvíme 15. února v 17:00, kdy společnost představí kompletní letošní mapu obsahu. Ještě předtím do hry přibyla trochu jiná spolupráce. V herním obchodě si zakoupíte nový skin pro Blackbearda ve stylu Soldier Boye z chváleného komiksového seriálu Banda s přidruženou možností získat jeho přívěsek.

Smarty.cz
Tagy:
akční multiplayer taktická střílečka
Zdroje:
Ubisoft
Hry:
Rainbow Six Siege Rainbow Six Siege X
Profilový obrázek
Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
Oblíbené na Smarty.cz

Doporučená videa

A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
A Whisper of Fall: Jinyiwei – První ukázka
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Fight Club #759 – Masakr v Ubisoftu
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Terraria 1.4.5: Bigger & Boulder - Trailer
Super Mario galaktický film – Yoshi
Super Mario galaktický film – Yoshi
Kiln – Představení
Kiln – Představení
Forza Horizon 6 – Gameplay
Forza Horizon 6 – Gameplay
Fable – Gameplay
Fable – Gameplay
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Fight Club #758 – Mlžné město Silent Hill
Marathon - Datum vydání
Marathon - Datum vydání
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Fight Club #757 – Věštíme rok 2026
Masters of Albion - Datum vydání
Masters of Albion - Datum vydání
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Code Vein 2 – The Blinded Resurgence Offspring
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Fight Club #756 – Jak řešíme herní backlog?
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
Shadow of the Road – Nippon Will Fall
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
ExeKiller – Přehlídka hratelnosti
Sea of Remnants - Gameplay Preview
Sea of Remnants - Gameplay Preview
FPS Quest 2025 - Trailer
FPS Quest 2025 - Trailer
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Heroes of Might and Magic III – Horn of the Abyss: Bulwark
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Warhammer 40,000: Rogue Trader - Nintendo Switch 2 Release Trailer
Assetto Corsa Rally – Update 0.2
Assetto Corsa Rally – Update 0.2

Nejnovější články