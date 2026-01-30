Solid Snake vstoupí do světa Rainbow Six Siege

Ne všechno se Ubisoftu rozpadá pod rukama. Taktická akce Rainbow Six Siege v minulém roce přešla na free-to-play model, který vám dá zdarma okusit 6v6 a 5v5 zápasy s tím, že si musíte připlatit, pokud chcete další operátory a kompetitivní režim. Samotná hra pak letos vstupuje do svého 11. roku podpory, pro který si tým chystá jedno milé překvapení.
Do hry letos zamíří legendární Solid Snake z Metal Gearu. Kradmý hrdina je po Samu Fisherovi dalším zajímavým přírůstkem, který by neměl být jen skinem, ale vysloveně dodatečným operátorem s unikátními schopnostmi.
Podrobnosti se dozvíme 15. února v 17:00, kdy společnost představí kompletní letošní mapu obsahu. Ještě předtím do hry přibyla trochu jiná spolupráce. V herním obchodě si zakoupíte nový skin pro Blackbearda ve stylu Soldier Boye z chváleného komiksového seriálu Banda s přidruženou možností získat jeho přívěsek.