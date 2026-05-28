Resident Evil Requiem překvapilo demoverzí
zdroj: Capcom

28. 5. 2026 10:09 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Po vydání frenetického režimu Leon Must Die Forever nakažení z Resident Evil Requiem znovu překvapili, když si včera pro váhavé zájemce připravili nečekanou ochutnávku ve verzích pro PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.

Demoverze nabízí dva segmenty ze začátku hry, kde se v těle Grace snažíte utéct nechutnému monstru, zatímco Leon přijíždí do centra dlouhodobě nemocných, kde na něj čeká nepěkné překvapení a nakonec i samotná Grace. Jelikož nejde u úplný začátek, dosažený postup se vám nepřenese do plné verze.

Vydání dema dlouhé tři měsíce po vydání je pro značku nestandardní praktikou, jelikož ukázky přinášela většinou ještě před vydáním. Vzhledem k rekordnímu tempu v prodejích a skvělým recenzím však Capcom nemusel nikam chvátat a nakonec je příjemné, že demo vůbec vydal. 

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
