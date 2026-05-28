Resident Evil Requiem překvapilo demoverzí

Po vydání frenetického režimu Leon Must Die Forever nakažení z Resident Evil Requiem znovu překvapili, když si včera pro váhavé zájemce připravili nečekanou ochutnávku ve verzích pro PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i Nintendo Switch 2.
Demoverze nabízí dva segmenty ze začátku hry, kde se v těle Grace snažíte utéct nechutnému monstru, zatímco Leon přijíždí do centra dlouhodobě nemocných, kde na něj čeká nepěkné překvapení a nakonec i samotná Grace. Jelikož nejde u úplný začátek, dosažený postup se vám nepřenese do plné verze.
Vydání dema dlouhé tři měsíce po vydání je pro značku nestandardní praktikou, jelikož ukázky přinášela většinou ještě před vydáním. Vzhledem k rekordnímu tempu v prodejích a skvělým recenzím však Capcom nemusel nikam chvátat a nakonec je příjemné, že demo vůbec vydal.