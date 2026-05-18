Capcom hlásí další rekordní rok v řadě
18. 5. 2026 13:32 | Aktuality | autor: Ondřej Partl |

Nejenže se Capcomu daří v posledních letech tvořit jeden kvalitní hit za druhým, ale rovněž se jim je daří prodávat. Japonské vydavatelství pokračuje v prezentaci skvělých finančních výsledků, v nichž už několik let v řadě drží rekordní tempo.

Za uplynulý fiskální rok končící 31. březnem 2026 se mu povedlo prodat 59,07 milionů kopií her, což je oproti předchozímu roku s 51,87 miliony slušný nárůst. Rekord se Capcomu povedlo překonat především díky Resident Evil Requiem, jež do konce března prodalo bezmála 7 milionů kusů.

Zajímavostí je, že celých 93 % prodejů tvořily digitální verze, přičemž 83,7 % pochází z portfolia starších her, nikoliv novinek. Finančně se očekává výsledek s obratem kolem 210 miliard jenů (zhruba 27 miliard korun) a operativní zisk 83 milionů jenů (skoro 11 miliard korun), což by pro společnost znamenalo desátý rekordní rok v řadě.

V novém fiskálním roce firma očekává další navýšení prodaných kopií o 10 %, čímž by dosáhlo na 65 milionů kusů. S tím jim jistě pomohou novinky jako Pragmata či chystaná Onimusha: Way of the Sword. Hlavním šlágrem vydavatelství ale i nadále zůstane Resident Evil či série Monster Hunter.

Ondřej Partl
Redaktor Games.cz a ZeStolu.cz. Nejvíce tíhne k RPG a příběhovým adventurám. Všeobecně ale žanrově nevyhrazen. Pokud hra nabízí dobře napsaný příběh či baví zajímavou hratelností, vždy se do ní rád pustí. Nejraději ale má, když je důraz dáván na průzkum prostředí. V tom se totiž reflektuje jeho toulavá povaha, láska k přírodě a snaha objevovat nové věci.
