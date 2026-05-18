Capcom hlásí další rekordní rok v řadě

Nejenže se Capcomu daří v posledních letech tvořit jeden kvalitní hit za druhým, ale rovněž se jim je daří prodávat. Japonské vydavatelství pokračuje v prezentaci skvělých finančních výsledků, v nichž už několik let v řadě drží rekordní tempo.
Za uplynulý fiskální rok končící 31. březnem 2026 se mu povedlo prodat 59,07 milionů kopií her, což je oproti předchozímu roku s 51,87 miliony slušný nárůst. Rekord se Capcomu povedlo překonat především díky Resident Evil Requiem, jež do konce března prodalo bezmála 7 milionů kusů.
Zajímavostí je, že celých 93 % prodejů tvořily digitální verze, přičemž 83,7 % pochází z portfolia starších her, nikoliv novinek. Finančně se očekává výsledek s obratem kolem 210 miliard jenů (zhruba 27 miliard korun) a operativní zisk 83 milionů jenů (skoro 11 miliard korun), což by pro společnost znamenalo desátý rekordní rok v řadě.
V novém fiskálním roce firma očekává další navýšení prodaných kopií o 10 %, čímž by dosáhlo na 65 milionů kusů. S tím jim jistě pomohou novinky jako Pragmata či chystaná Onimusha: Way of the Sword. Hlavním šlágrem vydavatelství ale i nadále zůstane Resident Evil či série Monster Hunter.